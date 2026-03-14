Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị quản lý lừa đảo gần 20 tỷ, bí mật đằng sau càng tranh cãi hơn

Giữa năm 2020, showbiz Hàn từng dậy sóng vì thông tin sốc khi Lisa (BLACKPINK) trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo quy mô quốc tế với số tiền lên tới khoảng 1 tỷ won (gần 20 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhân vật khiến mỹ nhân nằm trong top "gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021" do chuyên trang TC Candler bình chọn mất trắng khoản tiền khổng lồ lại chính là Jung Bo Kyung - quản lý thân cận đã đồng hành cùng cô từ thời thực tập sinh đến khi nhóm chính thức ra mắt. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ bởi người quản lý này từng được công ty cũng như các thành viên tin tưởng tuyệt đối.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc thời điểm đó, quản lý nói với Lisa rằng sẽ giúp cô tìm cơ hội đầu tư bất động sản sinh lời. Tin tưởng mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm, nữ idol đã chuyển tiền mà không nghi ngờ. Thế nhưng thay vì giúp đỡ nữ nghệ sĩ, Jung Bo Kyung đã lấy tiền và đổ hết vào cờ bạc. Sau khi truyền thông đăng tải tin độc quyền, YG Entertainment đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận, cho biết họ nắm được vụ việc thông qua quá trình điều tra có yếu tố xuyên biên giới.

Về phía Lisa, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vụ lừa đảo bị phát giác đã khiến cô rất sốc. Em út BLACKPINK đã trải qua sự lo lắng, sợ hãi, thất vọng khi bị người thân tín phản bội. Dẫu vậy, thay vì đưa mọi chuyện ra tòa, nữ idol mong muốn giải quyết theo hướng hòa giải. Người quản lý đồng ý hoàn trả một phần tiền ngay lập tức, cam kết trả dần phần còn lại và rời khỏi công ty.

Cùng thời điểm vụ việc gây chú ý, cộng đồng mạng đã “đào” lại video phỏng vấn của người tự nhận là cựu nhân viên YG Entertainment. Nhân vật này từng tiết lộ đội ngũ làm việc trực tiếp với BLACKPINK chủ yếu là nữ. Lý do được đưa ra liên quan đến việc bảo vệ hình ảnh và sự thoải mái cho các thành viên.

Phát ngôn này ngay sau đó đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng đây chỉ là suy đoán cá nhân bởi nhiều bức ảnh hậu trường vẫn xuất hiện staff nam. Tuy vậy, khi chuyện Lisa bị quản lý lừa tiền được công bố, đoạn chia sẻ cũ bất ngờ được truyền tay và làm dấy lên nghi vấn liệu những thay đổi trong cách sắp xếp nhân sự có liên quan đến sự việc Lisa bị quản lý lừa đảo hay không. Dẫu vậy, đây vẫn là thông tin chưa có sự kiểm chứng. Trên thực tế, Lisa hay các thành viên BLACKPINK đều có những người quản lý bao gồm cả nam cả nữ và được cộng đồng fan vô cùng quan tâm.

