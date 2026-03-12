Màn comeback với album DEADLINE của BLACKPINK vẫn đang là tâm điểm chú ý của truyền thông và cộng đồng người hâm mộ Kpop. Bên cạnh những lời bàn luận về chất lượng âm nhạc và thành tích, một chủ đề mới đang gây tranh cãi trên các diễn đàn chính là thành tích của nhóm trên các show âm nhạc hàng tuần. Sự sụt giảm về điểm số vote của người hâm mộ so với những lần trước đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu sức hút của nhóm nhạc nữ toàn cầu có đang hạ nhiệt. Câu hỏi "BLACKPINK không còn fan à?" trở thành chủ đề thu hút ý kiến trái chiều trên các diễn đàn Kpop.

BLACKPINK đối mặt với nghi vấn sức hút đang có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: X)

Cụ thể, trong các đề cử tranh cúp tại các đài truyền hình Hàn Quốc thời gian gần đây, điểm số fan vote của BLACKPINK bất ngờ rớt xuống mức thấp kỷ lục. Điển hình như tại chương trình âm nhạc Inkigayo, ca khúc chủ đề Go của BLACKPINK chỉ nhận được vỏn vẹn 6 điểm bình chọn từ người hâm mộ. Trong khi đó, ở cùng bảng đề cử, nhóm nhạc đàn em IVE với ca khúc Bang Bang ghi nhận mức 500 điểm, và tân binh Hearts2Hearts với bản hit Rude! cũng bám sát với 455 điểm. Tình trạng này tiếp tục diễn ra tại hệ thống bình chọn của M Countdown khi BLACKPINK chỉ chiếm 11% tỷ lệ vote, hoàn toàn lép vế trước con số áp đảo 89% của Hearts2Hearts. Sự cách biệt quá lớn này ngay lập tức làm dấy lên những nghi vấn và loạt bình luận tiêu cực, cho rằng fandom của BLACKPINK đã không còn mặn mà ủng hộ nhóm trên các đường đua âm nhạc.

Điểm số fanvote của BLACKPINK thua xa các nhóm đàn em (Ảnh cap màn hình)

Tuy nhiên, phản ứng của phần đông khán giả trung lập và các BLINK lại hoàn toàn khác biệt. Hầu hết các ý kiến đều chỉ ra rằng đây là một cục diện hết sức dễ hiểu và không đáng để tạo thành một cuộc tranh cãi. Với một nhóm nhạc đã bước sang năm hoạt động thứ mười và vươn tầm ảnh hưởng ra toàn cầu như BLACKPINK, việc dồn toàn lực ganh đua từng chiếc cúp trên các show âm nhạc hàng tuần tại quê nhà không còn là điều quá cần thiết với sự nghiệp của nhóm. Thêm vào đó, BLACKPINK cũng không có hoạt động quảng bá sản phẩm nào trên các show âm nhạc, sản phẩm lần này chủ yếu như một món quà tri ân người hâm mộ của nhóm sau một thời gian dài không có sản phẩm chung. Với việc cả 4 thành viên của BLACKPINK đều đang tập trung vào phát triển sự nghiệp solo thì việc tranh các cúp âm nhạc hàng tuần tại nội địa cũng không còn phù hợp với định hướng của BLACKPINK hiện tại.

Các BLINK vote cho BLACKPINK tại Show Champion, mang về cúp âm nhạc đầu tiên cho GO (Ảnh cap màn hình)

Bên cạnh đó, xét trên hệ thống tính điểm thực tế của các show âm nhạc hiện nay, phần điểm fan vote thường chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Những mảng điểm mang tính quyết định và chiếm tỷ lệ lớn hơn như điểm phát sóng, thứ hạng nhạc số nội địa hay doanh số bán album vật lý của BLACKPINK vẫn luôn duy trì ở mức cao ngất ngưởng. Những điểm số này hoàn toàn đủ sức gánh vác tổng điểm mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào lượt bình chọn. Cộng đồng Blink cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng đây chỉ là một vài sân khấu họ chủ động không tập trung lực lượng để vote. Minh chứng rõ ràng nhất là mới đây tại chương trình Show Champion, người hâm mộ vẫn đồng lòng dồn sức bình chọn và mang về chiến thắng vô cùng thuyết phục cho bốn cô gái.

Nhiều netizen Hàn nhận định những bài đăng công kích điểm vote thực chất chỉ là chiêu trò dìm hàng từ antifan, cố tình vin vào một chi tiết nhỏ để phủ nhận thành quả chung. Thực tế, loạt kỷ lục từ album Deadline đã tự lên tiếng đập tan mọi hoài nghi về vị thế của nhóm. Tại thị trường Mỹ, album đã xuất sắc debut ở vị trí #6 Billboard 200, trong khi ca khúc chủ đề Go cũng lọt đạt thứ hạng #63 Billboard Hot 100. Trên nền tảng streaming Spotify, Deadline lọt top 4 album ra mắt bùng nổ nhất đầu năm 2026. Nhóm cũng càn quét vị trí #1 iTunes Chart tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng việc MV Go vững vàng ở vị trí #1 Global Weekly Top Songs của YouTube.

Album DEADLINE vẫn đạt được nhiều thành tích ấn tượng dù không có nhiều hoạt động quảng bá (Ảnh: X)

Nhóm còn xuất sắc giành danh hiệu Triple Crown trên Circle Chart và lập kỷ lục tẩu tán hơn 1,77 triệu bản vật lý chỉ trong tuần đầu tiên trên hệ thống Hanteo. Con số khổng lồ này đã giúp BLACKPINK ghi danh vào lịch sử khi sở hữu album có doanh số tuần đầu cao nhất của một nhóm nhạc nữ Kpop. Việc liên tục bị soi mói thực chất càng minh chứng rõ nét cho vị thế độc tôn của nhóm.

Dù những con số ấn tượng này có phần khiêm tốn nếu buộc phải đặt lên bàn cân so sánh với sản phẩm trước đó là Born Pink . Nhưng nếu nhìn bao quát toàn bộ bức tranh của thị trường âm nhạc Kpop hiện tại, BLACKPINK thực chất chỉ đang thụt lùi so với chính bản thân mình. Đẳng cấp, tầm ảnh hưởng và thành tích của họ vẫn nằm ở một mức độ hoàn toàn khác, vượt xa mặt bằng chung.

Dẫu cho lần comeback này vẫn còn vấp phải một số ý kiến trái chiều nhưng BLACKPINK vẫn giữ vững vị thế nhóm nhạc hàng đầu Kpop (Ảnh: X)

Dẫu cho lần trở lại này vẫn còn vấp phải một số ý kiến trái chiều về chất lượng âm nhạc, hay bị một bộ phận công chúng khắt khe đánh giá là album phát hành cho có, các thành viên không mấy mặn mà với hoạt động chung. Thế nhưng, bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán, cộng đồng người hâm mộ vẫn đang dốc toàn lực ủng hộ và dành tình cảm nồng nhiệt nhất cho màn comeback của 4 cô gái.