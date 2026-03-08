Cõi mạng thế giới những giờ qua đang "phát sốt" trước khoảnh khắc Lisa (BLACKPINK) chung khung hình cùng một nam nghệ sĩ đình đám. Xuất hiện tại đêm diễn đặc biệt Billions Club Live do Spotify tổ chức tại Tokyo tối ngày 07/03/2026, em út BLACKPINK khiến fan "xỉu up xỉu down" khi công khai khoảnh khắc khoác vai thân mật cùng một "siêu sao toàn cầu" trong hậu trường. Không chỉ vậy, loạt clip Lisa nhảy cực cháy theo nhịp nhạc của "Ông hoàng Latin Trap" ngay lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm toàn cầu. Đây chính là màn tương tác bùng nổ nhất đầu năm 2026, minh chứng cho sức ảnh hưởng không biên giới của hai biểu tượng giải trí hàng đầu thế giới hiện nay.

Chùm ảnh gây bão của Lisa (BLACKPINK) và Bad Bunny (ảnh: IG):

Chàng trai khiến Lisa phải "quẩy" cực sung chính là Bad Bunny, tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, sinh năm 1994, người được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc Latin Trap". Nhìn vào hào quang rực rỡ và sự tự tin hiện tại, ít ai ngờ rằng Bad Bunny từng có xuất phát điểm vô cùng khiêm tốn. Năm 2013 - 2016, khi đó anh chỉ là một cậu sinh viên ngày ngày miệt mài đăng tải những bản nhạc tự sáng tác lên nền tảng SoundCloud. Năm 2016, ca khúc Diles đã bất ngờ thu hút sự chú ý của DJ Luian, giúp anh có được bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Ngay sau đó, bản hit Soy Peor chính thức ra đời, không chỉ đưa tên tuổi anh trở thành ngôi sao mới của dòng nhạc Latin Trap mà còn đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thống trị của nhạc rap tiếng Tây Ban Nha trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Ca sĩ Bad Bunny (ảnh: X)

Sự nghiệp của Bad Bunny là một chuỗi những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, liên tục phá vỡ mọi quy chuẩn của ngành công nghiệp âm nhạc. Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn khi anh "xâm chiếm" thị trường Mỹ và thế giới thông qua màn hợp tác trong ca khúc I Like It cùng Cardi B và J Balvin. Việc ca khúc này đạt vị trí #1 Billboard Hot 100 đã biến anh từ một ngôi sao khu vực thành một hiện tượng toàn cầu. Cùng năm đó, anh kết hợp với Drake trong Mia , một bản hit khiến cả thế giới ngạc nhiên khi siêu sao người Canada hát hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Đến năm 2020, Bad Bunny tiếp tục lập kỷ lục lịch sử với album El Último Tour Del Mundo , trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu một album thuần tiếng Tây Ban Nha đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200.

Sự nghiệp của Bad Bunny là một chuỗi những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, liên tục phá vỡ mọi quy chuẩn của ngành công nghiệp âm nhạc (ảnh: X)

Đỉnh cao của Bad Bunny thực sự bùng nổ vào năm 2022 với album Un Verano Sin Ti . Sản phẩm này không chỉ đứng đầu các bảng xếp hạng trong nhiều tuần liền mà còn chính thức trở thành album được nghe nhiều nhất mọi thời đại trên Spotify. Thành tích này đã giúp anh giữ vững vị trí nghệ sĩ được stream nhiều nhất hành tinh trong 3 năm liên tiếp (2020-2022), một con số mà ngay cả những tên tuổi lớn nhất của làng nhạc US-UK cũng phải kiêng dè. Không chỉ thành công về mặt số liệu, âm nhạc của Bad Bunny còn là một tuyên ngôn về văn hóa. Những ca khúc như Dakiti hay Tití Me Preguntó mang âm hưởng futuristic reggaeton pha trộn với nhịp điệu dồn dập của Puerto Rico đã tạo nên một "vũ trụ" âm nhạc riêng biệt, khiến khán giả dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha vẫn phải nhún nhảy theo.

Bad Bunny là một trong những "ông hoàng Grammy" của dòng nhạc Latin (ảnh: Grammy)

Hiện tại, Bad Bunny đã chính thức đứng vào hàng ngũ những huyền thoại với kho tàng giải thưởng đồ sộ. Tính đến tháng 3/2026, anh sở hữu 6 giải Grammy và 17 giải Latin Grammy, cùng với 16 giải Billboard Music Awards. Đáng chú ý nhất chính là chiến thắng lịch sử tại lễ trao giải Grammy tháng 2/2026 vừa qua, khi siêu phẩm Debí Tirar Más Fotos giành giải Album của năm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một album tiếng Tây Ban Nha chiến thắng hạng mục cao quý nhất tại Grammy, phá vỡ hoàn toàn rào cản ngôn ngữ. Bên cạnh đó, album còn được vinh danh ở hạng mục Best Música Urbana Album, trong khi ca khúc EoO mang về giải Best Global Music Performance.

Đầu năm 2026, Bad Bunny gây náo động làng nhạc với màn trình diễn 13 phút tại Super Bowl

Đặc biệt, sức ảnh hưởng của Bad Bunny đã chạm tới đỉnh điểm khi anh "đốt cháy" sân khấu Super Bowl LX diễn ra vào ngày 08/02/2026. Màn trình diễn kéo dài 13 phút bùng nổ cùng dàn khách mời Lady Gaga và Ricky Martin đã xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 4,1 tỷ lượt xem toàn cầu. Bad Bunny đã biến sân vận động Levi's thành một "Puerto Rico thu nhỏ", lồng ghép khéo léo những thông điệp về quyền nhập cư và chủ quyền văn hóa.

Tuy nhiên, màn biểu diễn của Bad Bunny gây nên tranh luận không nhỏ. Người khen, kẻ chê về chất lượng và sức hút của sân khấu. Đỉnh điểm, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt màn trình diễn của Bad Bunny tại Super Bowl 2026, gọi đó là "tệ nhất lịch sử" trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump chê vũ đạo táo bạo, khó hiểu và cho rằng tiết mục không phù hợp.

Bad Bunny thu 4,1 tỷ views trên toàn cầu mới với sân khấu Super Bowl 2026 (ảnh: X)

Bỏ qua ý kiến trái chiều, 2026 vẫn là năm bùng nổ về mọi mặt của "anh Thỏ Hư". Bad Bunny đang chứng minh sức hút mãnh liệt qua khả năng bán vé "thần sầu". Các chuyến lưu diễn của anh luôn trong tình trạng cháy vé chỉ sau vài phút, đặc biệt là World's Hottest Tour từng đạt doanh thu cao nhất thế giới năm 2022. Hiện tại, anh đang thực hiện world tour Debí Tirar Más Fotos World Tour dự kiến kéo dài đến tháng 7/2026. Với tầm ảnh hưởng sâu rộng từ âm nhạc, thời trang cho đến tư duy bản sắc, Bad Bunny không chỉ là một ca sĩ, anh là biểu tượng của sự tự do và lòng tự hào Latin trong kỷ nguyên mới.