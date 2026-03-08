Nếu là một fan Kpop - Cpop chính hiệu, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ sức nóng của Thanh Xuân Có Bạn 2, chương trình sống còn đình đám lên sóng năm 2020. Một trong những yếu tố khiến show nhận được sự quan tâm đặc biệt chính là sự xuất hiện của Lisa trong vai trò huấn luyện viên vũ đạo. Thời điểm đó, BLACKPINK đang ở đỉnh cao danh tiếng sau kỷ nguyên The Album, còn Lisa cũng là thành viên có sức hút hàng đầu nhóm. Vì vậy, ngay từ trước khi phát sóng, chương trình đã thu hút lượng người theo dõi khổng lồ.

Bên cạnh những gương mặt nổi bật xuyên suốt show như Ngu Thư Hân, Lưu Vũ Hân hay Khổng Tuyết Nhi, Kim Tử Hàm cũng là thí sinh nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Mỹ nhân sinh năm 1998 gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, thường được gọi là “idol hoa hậu” với vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Không ít người từng nhận xét cô sở hữu tỷ lệ gương mặt gần như hoàn hảo, trở thành một trong những visual gây ấn tượng mạnh nhất mùa thi.

Kim Tử Hàm thường được gọi là “idol hoa hậu” với vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo (Ảnh: X)

Sau một thời gian im ắng, Kim Tử Hàm bất ngờ khiến cộng đồng mạng tá hỏa khi đăng tải hình ảnh cạo đầu trọc lốc với ánh mắt vô hồn, biểu cảm trống rỗng khiến nhiều người không khỏi giật mình. Diện mạo khác lạ cùng thần thái mệt mỏi của mỹ nhân từng được ca ngợi có tỷ lệ gương mặt đẹp bậc nhất showbiz khiến nhiều cư dân mạng không khỏi lo lắng. Không ít ý kiến đặt nghi vấn rằng Kim Tử Hàm có thể đang phải đối mặt với vấn đề tâm lý, thậm chí là trầm cảm.

Kim Tử Hàm bất ngờ khiến cộng đồng mạng tá hỏa khi đăng tải hình ảnh cạo đầu trọc lốc với ánh mắt vô hồn, biểu cảm trống rỗng (Ảnh: Weibo)

Mới đây, Kim Tử Hàm bất ngờ gây xôn xao, chiếm trọn Hot Search Weibo với hơn 300 triệu lượt đọc. Trong chia sẻ của mình, nữ thần tượng cho biết suốt thời gian dài qua, cô bị một người "nấp trong bóng tối" thao túng và dẫn dắt, thậm chí thực hiện những hành vi mà cô cho là vi phạm đạo đức.

Theo lời Kim Tử Hàm, sự việc từng gây ồn ào vào tháng 1/2026 liên quan đến việc cô chặn tài khoản của Thái Từ Khôn thực chất xuất phát từ sự dẫn dắt sai lệch của người này. Cô khẳng định những phát ngôn trước đây nhắm vào nam ca sĩ đều bắt nguồn từ hiểu lầm.

“Chuyện của Thái Từ Khôn trước đây là một sự hiểu lầm, do có người cố tình dẫn dắt khiến tôi chỉ trích anh ấy. Thực ra suốt thời gian qua luôn có một người nấp trong bóng tối, thực hiện những hành vi vi phạm đạo đức để có thể thao túng tôi” , Kim Tử Hàm viết.

Vụ việc đã thu về hơn 300 triệu lượt đọc trên Weibo (Ảnh: QQ)

Tuy nhiên, nữ thần tượng không tiết lộ danh tính người mà cô cho là đứng sau mọi chuyện, cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Cách diễn đạt mơ hồ này khiến cộng đồng mạng vừa hoang mang, vừa dấy lên nhiều suy đoán khác nhau.

Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện Kim Tử Hàm chia sẻ kèm một đoạn lời bài hát Fear, Sex của Magladena Bay với những cụm từ như “ sending out a distress signal ” (đang gửi tín hiệu cầu cứu) hay “ get me out of this mess ” (hãy giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này). Những chi tiết này khiến nhiều người tin rằng nữ ca sĩ đang cố gắng truyền đi một thông điệp ẩn về tình trạng hiện tại của mình.

Cư dân mạng còn phát hiện Kim Tử Hàm phát đi tín hiệu cầu cứu qua một bài hát (Ảnh: Weibo)

Sau bài đăng mới nhất, một số cư dân mạng cho rằng cô có thể đang thực sự gặp nguy hiểm và cố gắng phát tín hiệu cầu cứu. Trong khi đó, không ít ý kiến lại nghi ngờ nữ thần tượng đang gặp vấn đề về tâm lý khi đưa ra cáo buộc nhưng không có bằng chứng cụ thể. Nhiều netizen thẳng thắn cho biết họ thực sự cảm thấy “rợn người” khi đọc những dòng trạng thái mơ hồ của nữ idol. Theo một số ý kiến, cách Kim Tử Hàm diễn đạt khiến bài đăng giống như một tín hiệu cầu cứu được gửi đi trong tuyệt vọng.

Kể từ khi tuyên bố rời khỏi ngành giải trí vào năm 2025, Kim Tử Hàm liên tục khiến công chúng lo lắng về tình trạng sức khỏe và tâm lý. Cô được cho là sụt cân nghiêm trọng, dù sở hữu chiều cao 1m72 nhưng cân nặng có thời điểm xuống dưới 49kg. Hình ảnh cạo đầu cùng vết sẹo trên cổ tay từng xuất hiện trên mạng xã hội cũng khiến nhiều người không khỏi hoang mang.