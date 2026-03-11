Ngày 10/3, cả cộng đồng fan Kpop nói chung và các ENGENE (người hâm mộ ENHYPEN) nói riêng bàng hoàng khi đón nhận một cú sốc lớn. Công ty chủ quản BELIFT LAB bất ngờ thông báo về việc thành viên Heeseung sẽ rời nhóm. Tuy nhiên, điều khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả là nam thần tượng vẫn tiếp tục đồng hành cùng công ty dưới tư cách nghệ sĩ solo.

Heeseung - cựu thành viên ENHYPEN (ảnh: X)

Trong thông báo gửi đến truyền thông, BELIFT LAB cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình thảo luận vô cùng kỹ lưỡng. Phía công ty nhận thấy Heeseung sở hữu định hướng âm nhạc riêng biệt cùng tiềm năng phát triển cá nhân mạnh mẽ. Để tôn trọng tầm nhìn nghệ thuật của nam ca sĩ, đôi bên đã đi đến thống nhất là Heeseung chính thức khép lại hành trình cùng ENHYPEN và hoạt động solo. ENHYPEN sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 6 thành viên. Đồng thời, công ty cũng tiết lộ Heeseung đang dốc sức chuẩn bị cho album cá nhân sắp ra mắt, đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn.

Ngay sau thông báo từ công ty, Heeseung cũng tự tay viết thư gửi trọn tâm tư đến người hâm mộ. Nam thần tượng gửi lời xin lỗi chân thành vì tin tức quá đỗi đột ngột, đồng thời gọi chặng đường 6 năm rực rỡ vừa qua là những khoảnh khắc quý giá nhất cuộc đời. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thành viên cùng ENGENE, và khẳng định sẽ luôn là người ủng hộ nhiệt thành nhất của nhóm. Chia sẻ về lý do rẽ hướng, Heeseung bộc bạch bản thân luôn ấp ủ các dự án cá nhân nhưng không muốn đặt tham vọng riêng lên trước tập thể. Sau thời gian dài suy nghĩ và thảo luận cùng BELIFT LAB, anh đã đi đến quyết định khó khăn này với mong muốn sớm trở lại bằng một hình ảnh hoàn thiện, bứt phá hơn.

Fan ENHYPEN khóc ròng vì Heeseung

Tình trạng chung của các fan ENHYPEN (Ảnh cap màn hình)

Sự rời đi của Heeseung lập tức tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi trên khắp mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng thể hiện sự sốc nặng trước tin tức "sét đánh", nhiều ENGENE thậm chí đã suy sụp và bật khóc vì quá bất ngờ. Sở dĩ dư luận phản ứng mạnh mẽ đến vậy là bởi trong lịch sử Kpop, trường hợp một thành viên chủ động tách nhóm để solo nhưng vẫn gắn bó với công ty chủ quản cũ là điều cực kỳ hiếm hoi. Đáng chú ý hơn, hợp đồng độc quyền của ENHYPEN vẫn chưa đến hạn. Cộng đồng fan vốn dĩ đang đếm ngược chờ đợi những thông tin chính thức về việc gia hạn vào năm 2027, nên màn rẽ hướng đột ngột này quả thực là kịch bản không ai lường trước được.

Fan gửi xe tải biểu tình đến trụ sở BELIFT LAB (Ảnh: X)

Ngày 11/3, cộng đồng fan ENHYPEN đã lập tức có động thái vô cùng quyết liệt khi điều hàng loạt xe tải biểu tình đến trước trụ sở BELIFT LAB. Yêu cầu công ty phải để Heeseung hoạt động solo song song với hoạt động nhóm cùng ENHYPEN. Bên cạnh sự phẫn nộ nhắm thẳng vào công ty quản lý, các fan cũng không quên gửi gắm những lời động viên và hứa hẹn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng Heeseung.

Nhìn lại chặng đường đã qua, không thể phủ nhận Heeseung là "át chủ bài" cốt lõi tạo nên thành công vang dội của ENHYPEN. Bước vào chương trình sống còn I-LAND với tư cách thực tập sinh kỳ cựu của Big Hit, anh chứng minh đẳng cấp toàn diện khi giành vị trí thứ 5 chung cuộc và chính thức ra mắt vào ngày 30/11/2020. Cùng với ENHYPEN, nam thần tượng đã góp giọng làm nên sức nóng cho hàng loạt bản hit đình đám như Given-Taken , Drunk-Dazed , Fever , Polaroid Love hay Bite Me .

Heeseung là thành viên chủ chốt trong đội hình của ENHYPEN (Ảnh: X)

Hơn 5 năm hoạt động, nhóm liên tục càn quét loạt cúp Tân binh xuất sắc nhất tại Golden Disc Awards, Seoul Music Awards, đồng thời vươn lên hàng ngũ triệu bản với các album tẩu tán doanh số khổng lồ như Dimension: Dilemma, Manifesto: Day 1, Dark Blood, Orange Blood và bom tấn Romance: Untold. Đỉnh cao sự nghiệp của nhóm phải kể đến bộ sưu tập cúp Bonsang, Daesang danh giá tại MAMA, Asia Artist Awards và màn oanh tạc sân khấu quốc tế Coachella 2025.

Heeseung luôn được đánh giá cao nhờ nhạc cảm thiên phú và khả năng cảm âm tuyệt đối. Anh là trụ cột vững chắc chuyên "cân" những nốt cao khó nhằn, giữ phong độ thanh nhạc ổn định ngay cả khi thực hiện vũ đạo tốn sức. Không chỉ sở hữu giọng ca nội lực, kỹ năng nhảy điêu luyện còn giúp anh thường xuyên chiếm lĩnh vị trí trung tâm trong các phân đoạn dance break, tỏa sáng rực rỡ ở những khoảnh khắc đắt giá nhất trên sân khấu.

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Heeseung còn là một "cây hút fan" nhờ visual của mình (Ảnh: X)

Bên cạnh tài năng âm nhạc, sức hút mãnh liệt của Heeseung còn đến từ visual mang đậm khí chất "hoàng tử". Đôi mắt nai to tròn, sống mũi cao thẳng tắp cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn mực giúp anh dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Những khoảnh khắc kết màn thần thánh hay loạt fancam bắt trọn biểu cảm sắc lạnh của anh vẫn luôn là "mỏ vàng" viral trên mạng xã hội.

Việc Heeseung rời ENHYPEN là một cú sốc lớn với cộng đồng người hâm mộ (Ảnh: X)

Dù ở thời điểm hiện tại, tin tức chấn động này vẫn đang là một cú sốc lớn với cộng đồng ENGENE. Người hâm mộ dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng, liên tục có những động thái níu kéo mạnh mẽ với hy vọng công ty quản lý sẽ thay đổi quyết định. Dẫu sự chia tay này đang mang đến vô vàn tiếc nuối và những giọt nước mắt, nhưng với bộ kỹ năng toàn diện vốn có, Heeseung hứa hẹn sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trên con đường hoạt động độc lập phía trước.