Rapper Pháo đang là một trong những cái tên thế hệ Gen Z thu hút được nhiều sự chú ý nhất tại Vpop. Vừa ghi dấu ấn khi lấn sân điện ảnh với vai nữ chính trong dự án phim Tết của đạo diễn Trấn Thành, cô nàng sinh năm 2003 còn có màn kết hợp ấn tượng cùng ca sĩ Kiều Anh trong sản phẩm âm nhạc mới - Nhả Vía - ra mắt vào ngày 11/3 vừa qua.

Pháo kết hợp cùng Ca sĩ Kiều Anh trong sản phẩm mới (Ảnh:FBNV)

Nhìn vào loạt dấu ấn nghệ thuật của Pháo ở tuổi 23, chắc chắn nhiều người sẽ phải "choáng ngợp". Từ một hiện tượng mạng 17 tuổi vươn tầm quốc tế, Pháo đã liên tục để lại nhiều dấu ấn trên thị trường giúp tên tuổi của cô ngày càng được nhiều người biết đến.

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang, Pháo sớm tìm thấy đam mê với nhạc rap từ năm 15 tuổi. Đến năm 2020, cô chính thức "chào sân" V-pop khi ra mắt ca khúc tự sáng tác Hai Phút Hơn .

Năm 2020, Pháo tham gia King Of Rap và giành giải Á quân (Ảnh: FBNV)

Sau đó, Pháo tham gia chương trình King Of Rap cùng năm. Giữa một dàn thí sinh nam cực "chiến", Pháo ghi dấu ấn đậm nét khi là một trong những rapper nữ hiếm hoi sở hữu kỹ năng fast-flow điêu luyện cùng chất giọng ma mị đặc trưng. Ngôi vị Á quân chung cuộc là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, minh chứng cho tài năng "không đợi tuổi" của nữ rapper.

Nhưng cú nổ lớn nhất đưa tên tuổi Pháo vươn tầm quốc tế phải kể đến thời điểm cuối năm 2020. Bản remix của Hai Phút Hơn . Giai điệu cực cháy, kết hợp cùng đoạn drop bắt tai và điệu nhảy lắc hông thần thánh trên nền tảng TikTok đã biến Hai Phút Hơn thành một siêu bão viral trên toàn cầu, thu hút vô số ngôi sao quốc tế thi nhau cover. Hai Phút Hơn vinh dự là ca khúc Việt đầu tiên cán mốc 50 triệu streams và hiện đang sở hữu con số gần 86 triệu lượt stream trên Spotify.

Ca khúc Hai Phút Hơn trở thành hiện tượng viral toàn cầu (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở đó, bản hit này còn thiết lập chuỗi kỷ lục hiếm có khi là ca khúc đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam chạm đỉnh Shazam toàn cầu. Đồng thời, Hai Phút Hơn cũng oanh tạc các bảng xếp hạng quốc tế uy tín với vị trí #10 Global Viral Chart của Spotify và #12 World Digital Song Sales của Billboard. Dù đầu năm nay, kỷ lục ca khúc tiếng Việt được stream nhiều nhất đã chính thức bị xô đổ bởi Exit Sign của HIEUTHUHAI, nhưng chuỗi thành tích của Pháo vẫn là một điều đáng nể với một rapper ở độ tuổi còn rất trẻ.

Năm 2025, Pháo tham gia Em Xinh Say Hi nhưng không để lại nhiều dấu ấn (Ảnh: Em Xinh Say Hi)

Ngoài Hai Phút Hơn, Pháo liên tục thể hiện khả năng sáng tạo không giới hạn qua hàng loạt hit mang đậm cá tính. Khán giả được thấy sự biến hóa từ nét gai góc trong Sợ Quá Cơ (2020), chất dân gian mượt mà của Kìa Bóng Dáng Ai và Trúc Xinh (2022), cho đến sự sâu lắng, trưởng thành trong Một Ngày Chẳng Nắng (2023). Đặc biệt vào năm 2025, giữa tâm bão thị phi, cô nàng tung ngay bản diss track Sự Nghiệp Chướng. Những lời lẽ châm biếm sâu cay, sắc lẹm đã giúp ca khúc leo thẳng lên #2 Trending YouTube Việt Nam chỉ sau vài giờ lên sóng.

Giữa năm 2025, Pháo tiếp tục gây ấn tượng khi tham gia show truyền hình thực tế Em Xinh Say Hi. Dẫu vậy, tại Em Xinh Say Hi, Pháo không để lại nhiều ấn tượng với khán giả dù ban đầu là một trong những Em Xinh được mong chờ nhất.

Pháo đảm nhận vai chính trong siêu dự án điện ảnh Thỏ Ơi !! (Ảnh: FBNV)

Cú twist bất ngờ nhất trong sự nghiệp của Pháo tính đến thời điểm hiện tại chính là màn chào sân điện ảnh. Cô được đạo diễn Trấn Thành "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính trong bom tấn Tết 2026 mang tên Thỏ Ơi!!. Hóa thân thành Nhật Hạ (Thỏ) mang tâm lý cực kỳ phức tạp, đa chiều và chịu nhiều tổn thương sâu sắc, Pháo đã phải thực hiện những phân cảnh bạo lực và xung đột tâm lý nặng nề. Đáng chú ý, nữ diễn viên tay ngang không ngại lăn xả với những cảnh nóng đầy táo bạo trên màn ảnh rộng. Sự thành công của Thỏ Ơi!! với doanh thu hơn 440 tỷ đồng cũng góp phần vào chuỗi thành tích đáng nể của cô và khiến tên tuổi của Pháo đến gần hơn với khán giả.

Pháo đang là một trong những nghệ sĩ GenZ nổi bật của Vpop (Ảnh:FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Pháo cũng thu hút nhiều sự chú ý. Khán giả từng vô cùng tiếc nuối khi cô chia tay nam rapper Tez vào năm 2023, khép lại 3 năm gắn bó mặn nồng từ thời điểm thi King Of Rap. Cả hai "đường ai nấy đi" trong êm đẹp và luôn giữ thái độ cực kỳ văn minh. Sau đó, cô nàng cũng vướng vào một vài ồn ào tình ái, điển hình là việc bị réo tên trong drama liên quan đến nam streamer ViruSs. Dù vậy, Pháo luôn chọn cách đối mặt thẳng thắn, không né tránh và dùng chính âm nhạc để đáp trả những thị phi bủa vây.

Từ một cô bé 15 tuổi tập tành viết rap đến nữ chính của một dự án điện ảnh trăm tỷ, Pháo đã và đang chứng minh sức hút không thể chối từ của một nghệ sĩ Gen Z thực thụ. Với những nỗ lực của mình Pháo được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn nữa trong tương lai.