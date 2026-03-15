Thời gian này, Jang Wonyoung trở thành tâm điểm MXH với vô số meme, trò đùa mới được chế dựa trên nữ thần tượng nhóm IVE. Tranh cãi thổi bùng từ khoảnh khắc Jang Wonyoung cố đứng vào vị trí center trên 1 show âm nhạc. Khi tiến vào giữa đội hình, "công chúa Kpop" khẽ chạm tay thành viên Gaeul để đàn chị lùi lại, nhường chỗ cho bản thân đứng đúng vị trí center. Khoảnh khắc diễn ra rất nhanh nhưng lại khiến cộng đồng fan bùng nổ tranh luận. Nhiều người hài hước gọi đây là biểu hiện của “nỗi ám ảnh center”, biến Jang Wonyoung thành nhân vật chính trong loạt meme xoay quanh các từ khóa “giật spotlight” hay “chiếm vị trí trung tâm”.

Từ một khoảnh khắc biểu diễn thông thường, câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi fandom của IVE để trở thành trò đùa lan rộng trong cộng đồng Kpop. Fan của nhiều nhóm nhạc khác bắt đầu “bắt trend”, đưa idol của mình vào những tình huống tương tự để chế ảnh và video. Trong số đó, đoạn clip của nhóm nam tân binh CORTIS đang được chú ý. Video ghi lại màn trình diễn ca khúc What You Want cho thấy một tình huống khá hài hước khi em út Seonghyeon suýt vuột mất khoảnh khắc lên hình ở phần line hát của mình.

Vì trễ nhịp, Seonghyeon nhanh chóng xử lý bằng cách tiến lên phía trước, kéo bạn đồng niên Keonho ra khỏi khung hình và khéo léo né người anh Juhoon để chiếm lại đúng vị trí trước camera. Màn “xoay sở” diễn ra trong tích tắc nhưng đủ khiến fan bật cười. Cộng đồng người hâm mộ lập tức ghép họ của Jang Wonyoung với tên của Seonghyeon, gọi anh chàng là “Jang Seonghyeon” - cách ví von hài hước cho khoảnh khắc mỹ nam sinh năm 2009 giành lại spotlight ngay trên sân khấu.

Thực tế, câu chuyện center không phải điều xa lạ trong Kpop. Với một nhóm nhạc thần tượng, line hát và thời lượng lên hình luôn được xem là yếu tố quan trọng, quyết định mức độ nhận diện của từng thành viên. Vị trí trung tâm thường đồng nghĩa với việc được camera chú ý nhiều hơn, từ đó tạo cơ hội tỏa sáng trước khán giả. Vì vậy, việc cộng đồng fan hài hước hóa khoảnh khắc của Jang Wonyoung hay Seonghyeon cũng phần nào phản ánh một thực tế quen thuộc trong ngành công nghiệp idol: ai cũng muốn trở thành tâm điểm của sân khấu.

Với CORTIS, tình huống trên chỉ càng giúp hình ảnh của nhóm trở nên gần gũi và thú vị hơn trong mắt khán giả. Nhóm nhạc nam này trực thuộc BIGHIT MUSIC, công ty nằm trong hệ sinh thái của HYBE Labels. CORTIS chính thức ra mắt vào ngày 18/8/2025 với đĩa đơn What You Want. Tên nhóm là viết tắt của “Color Outside The Lines”, thể hiện tinh thần phá bỏ khuôn khổ và khuyến khích sự sáng tạo tự do trong âm nhạc.

Ngay từ những ngày đầu debut, CORTIS đã định hình hình ảnh như một “creative crew” khi các thành viên trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất và xây dựng ý tưởng hình ảnh cho sản phẩm âm nhạc. Đội hình nhóm gồm năm thành viên James, Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho, phần lớn sinh trong giai đoạn 2005-2009. Trong đó, Martin và Seonghyeon đặc biệt gây chú ý vì tham gia sâu vào quá trình viết lời và sản xuất beat cho các ca khúc của nhóm, giúp CORTIS sớm được đánh giá là một trong những tân binh có năng lực sáng tạo nổi bật của Kpop thế hệ mới.

Chỉ sau hơn nửa năm hoạt động, CORTIS đã liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu quy mô lớn, từ sân khấu tại Nhà Xanh cho đến giải National Basketball Association tại Mỹ. Việc một tân binh Kpop nhanh chóng góp mặt tại các chương trình mang tầm vóc quốc tế được xem là bước tiến đáng chú ý trong hành trình phát triển của nhóm.

Thành tích ban đầu của CORTIS cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kể. Nhóm giành giải Tân binh của năm tại MAMA Awards 2025 và tiếp tục được vinh danh ở hạng mục tương tự tại Golden Disc Awards 2026. EP đầu tay Color Outside the Lines ghi nhận hơn 200 triệu lượt nghe trực tuyến trên nhiều nền tảng. Các ca khúc như GO! và FaSHioN còn trở thành hiện tượng lan truyền trên TikTok, giúp tên tuổi nhóm tiếp cận khán giả trẻ trên phạm vi toàn cầu.

Nhờ sức hút này, fandom của nhóm - mang tên COER phát triển nhanh chóng. Đầu năm 2026, CORTIS đã cán mốc 10 triệu người theo dõi trên Instagram, trở thành một trong những nhóm nhạc thế hệ mới đạt cột mốc này nhanh nhất. Trong giai đoạn không quảng bá, nhóm vẫn thu về hơn 1,4 triệu bản album bán ra, con số cho thấy nền tảng fandom đang lớn mạnh rõ rệt.

Mọi nội dung liên quan đến CORTIS dễ dàng trở thành chủ đề viral trên mạng xã hội, từ châu Á đến châu Âu. Tại Việt Nam, nhóm hiện cũng được xem là một trong những cái tên gen 5 có độ nhận diện cao nhất. Mới đây, BigHit Music đã công bố kế hoạch tái xuất tiếp theo của nhóm với dự án The 2nd EP GREENGREEN. Đĩa đơn mở đường dự kiến phát hành lúc 18h ngày 20/4/2026 (giờ Hàn Quốc), trong khi toàn bộ EP sẽ chính thức ra mắt vào ngày 4/5/2026.