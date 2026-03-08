Những ngày gần đây, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội Kpop là Jang Wonyoung. Trong thời điểm nhóm IVE đang quảng bá ca khúc mới BANG BANG, nữ idol sinh năm 2004 liên tiếp trở thành tâm điểm tranh cãi vì hàng loạt khoảnh khắc bị cho là thiếu tinh tế. Tranh cãi mới nhất nổ ra sau một đoạn clip được lan truyền từ chương trình âm nhạc Music Bank ngày 5/3.

Trong video, Jang Wonyoung bị cho là đã ném bó hoa nhận từ MC cho phần chúc mừng encore xuống đất thay vì đặt nhẹ sang một bên. Hành động diễn ra khá nhanh nhưng lập tức bị cư dân mạng “soi” kỹ từng khung hình, từ đó dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng nữ idol thiếu tôn trọng người trao hoa cũng như bối cảnh sân khấu.

Jang Wonyoung và hành động bỏ bó hoa xuống đất bị "soi" trên sóng Music Bank ngày 5/3

Sự việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Wonyoung vướng vào tranh cãi lớn liên quan đến vị trí center trong đội hình nhóm. Hàng loạt đoạn video được cắt từ sân khấu quảng bá của IVE lan truyền trên MXH. Jang Wonyoung ban đầu đứng phía ngoài, sau đó từ từ di chuyển vào giữa. Tranh cãi bùng nổ khi Jang Wonyoung bị cho là đã “huých vai” nhẹ thành viên Kim Gaeul, sau đó Gaeul lùi lại phía sau nhường vị trí trung tâm. Khoảnh khắc này khiến nhiều cư dân mạng chỉ trích Jang Wonyoung "ám ảnh center", thiếu tôn trọng thành viên cùng nhóm.

Tranh cãi vị trí center của Jang Wonyoung chưa hạ nhiệt thì nữ idol đã vướng ồn ào mới

Cộng đồng người hâm mộ của IVE lập tức lên tiếng bảo vệ thần tượng. Họ cho rằng Wonyoung vốn là visual và center chính thức của IVE, nên việc cô đứng ở vị trí giữa trong các khung hình tập thể thường được quyết định bởi stylist, quản lý sân khấu hoặc ban tổ chức để đảm bảo bố cục hình ảnh. Theo lập luận này, những khoảnh khắc bị cắt ghép từ video ngắn chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh thực tế. Dù vậy, làn sóng chỉ trích vẫn tiếp tục lan rộng. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, Wonyoung thậm chí bị chế giễu bằng các meme xoay quanh hai chữ “center”, ám chỉ việc cô luôn cố gắng đứng giữa khung hình.

Sinh ngày 31/8/2004, Jang Wonyoung được xem là một trong những biểu tượng nổi bật của Kpop thế hệ thứ 4 (ảnh: FB)

Sau khi giành vị trí quán quân trong chương trình sống còn Produce 48 năm 2018. Sau chiến thắng này, Wonyoung ra mắt với tư cách thành viên nhóm dự án IZ*ONE. Trong giai đoạn 2018-2021, IZ*ONE đạt nhiều thành tích ấn tượng với loạt ca khúc như La Vie En Rose , Violeta hay Fiesta . Xuyên suốt thời gian hoạt động, Wonyoung luôn giữ vị trí center trong đội hình và nhanh chóng trở thành một trong những idol trẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất thời điểm đó.

Jang Wonyoung 22 tuổi đã có hơn 8 năm hoạt động (ảnh: M2)

Sau khi IZ*ONE tan rã, Wonyoung tái ra mắt cùng IVE vào cuối năm 2021 dưới trướng Starship Entertainment. Nhóm nhanh chóng được gọi là “tân binh quái vật” của Kpop với các bản hit như Eleven , Love Dive , After LIKE hay I AM . Thành công liên tiếp giúp IVE giành nhiều giải thưởng lớn, bao gồm các Daesang tại các lễ trao giải âm nhạc. Với danh tiếng sẵn có và lợi thế ngoại hình, Jang Wonyoung nhanh chóng vươn lên vị thế idol Kpop hàng đầu gen 4, trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới.

Với danh tiếng sẵn có và lợi thế ngoại hình, Jang Wonyoung nhanh chóng vươn lên vị thế idol Kpop hàng đầu gen 4, trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới (ảnh: IG)

Mọi topic liên quan đến Jang Wonyoung đều dễ dàng gây sốt, nhưng cũng kéo theo sự soi mói và thị phi khó kiểm soát. Cùng với sự nổi tiếng ngày càng lớn, nữ idol liên tục trở thành đối tượng của nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Gần 10 năm hoạt động, từ show thực tế đến 2 nhóm đội hình nhóm nữ đình đám, Jang Wonyoung liên tục bị "soi" thái độ. Nữ idol nhiều lần bị cáo buộc lấn lướt đội hình, liếc mắt đồng nghiệp hay thờ ơ với fan. Bên cạnh đó, tài năng của Jang Wonyoung cũng là chủ đề bị "mổ xẻ". Nhiều khán giả khó tính cho rằng Jang Wonyoung ngoài ngoại hình thì không có thế mạnh nào nổi bật, cả hát - nhảy đều ở mức trung bình, thậm chí nhiều lần bị bóc hát nhép.

Mọi topic liên quan đến Jang Wonyoung đều dễ dàng gây sốt, nhưng cũng kéo theo sự soi mói và thị phi khó kiểm soát (ảnh: IG)

Nhiều người hâm mộ cho rằng Wonyoung từ lâu đã trở thành “tâm điểm soi mói” của mạng xã hội. Theo họ, không ít video lan truyền đã bị cắt khỏi bối cảnh hoặc diễn giải theo hướng tiêu cực. Trong môi trường Kpop, nơi hình ảnh idol luôn bị theo dõi sát sao, những chi tiết nhỏ trong biểu cảm hay cử chỉ đôi khi cũng có thể bị phóng đại thành tranh cãi lớn.

Wonyoung từ lâu đã trở thành “tâm điểm soi mói” của mạng xã hội (ảnh: X)

Ở tuổi 21, Jang Wonyoung vẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Kpop thế hệ mới. Tuy nhiên, loạt lùm xùm gần đây cho thấy sự nổi tiếng luôn đi kèm áp lực khổng lồ, đặc biệt với những idol thường xuyên đứng ở vị trí trung tâm của sự chú ý. Tranh cãi xoay quanh Wonyoung hiện vẫn tiếp tục được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và biến tướng thành chiều hướng khó lường.