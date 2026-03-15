“Xào couple” với Hoa hậu Thanh Thuỷ để PR nhạc, SOOBIN đáng ra không cần làm thế!

SOOBIN và mối quan hệ với Hoa hậu Thanh Thuỷ

Sáng 12/3, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ được bắt gặp sánh đôi trên phố. Trong video, cả hai xuất hiện giản dị với trang phục đời thường, đeo khẩu trang đen nhưng vẫn dễ dàng được nhận ra. Đáng chú ý, Thanh Thuỷ còn khoác tay Trịnh Thăng Bình khi cùng sang đường, cử chỉ thân mật khiến những nghi vấn hẹn hò trước đó giữa hai người càng trở nên rõ ràng hơn.

Ngay khi đoạn clip lan truyền, nhiều hội nhóm và diễn đàn nhanh chóng bàn luận sôi nổi với loạt ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả gửi lời chúc phúc, cho rằng Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ là cặp đôi khá đẹp đôi. Trong khi đó, không ít người vẫn tỏ ra bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cả hai bị ghi lại khoảnh khắc thân mật đến vậy ngoài đời.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không kém là việc SOOBIN bị nhắc đến dày đặc dưới các bài đăng liên quan đến Thanh Thuỷ. Nhiều bình luận nhanh chóng khơi lại câu chuyện cũ, khiến tranh luận trên mạng xã hội một lần nữa bùng lên. Nguyên nhân bắt nguồn từ những nghi vấn hẹn hò từng xuất hiện giữa SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ trước đó. Cuối năm 2024 - đầu năm 2025, SOOBIN và Thanh Thuỷ bắt đầu có nhiều tương tác công khai.

Mọi chuyện khởi đầu từ việc SOOBIN chỉ theo dõi duy nhất Thanh Thuỷ trên mạng xã hội và thường xuyên thả tim các bức ảnh của nàng hậu. SOOBIN còn đăng ảnh story Instagram đang đọc một cuốn tạp chí có hình Thanh Thuỷ đặt ngay trên đùi khiến tin đồn leo thang. Ở chiều ngược lại, Thanh Thuỷ từng được bắt gặp quay lại màn trình diễn của SOOBIN với ánh mắt chăm chú và biểu cảm khá ngại ngùng khi bị trêu chọc. Đỉnh điểm là khoảnh khắc cả hai cùng trao giải trên sân khấu với bầu không khí được nhận xét là tràn đầy “phản ứng hoá học”. Trong mắt nhiều khán giả, loạt chi tiết này đủ sức khiến người ta tin rằng giữa hai ngôi sao tồn tại mối quan hệ đặc biệt. Cả loạt chi tiết liên tiếp khiến cộng đồng mạng bắt đầu “đẩy thuyền” rầm rộ.

Nhưng đến khi MV Dancing In The Dark của SOOBIN chính thức ra mắt vào tháng 3/2025, với Thanh Thuỷ đảm nhận vai nữ chính, nhiều người mới vỡ lẽ. Sau thời điểm MV phát hành, từ hiệu ứng cặp đôi được đẩy lên cao trào, SOOBIN và Thanh Thuỷ gần như không còn tương tác, ngưng phát “tín hiệu” tương tự như giai đoạn trước. Trong một show diễn sau khi MV ra mắt, cả hai dù cùng xuất hiện trên sân khấu nhưng giữ khoảng cách rõ ràng. Nếu nhìn riêng lẻ, đây hoàn toàn có thể được xem là cách hành xử chuyên nghiệp giữa hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh trước đó từng có hàng loạt tương tác thân mật được công khai, sự “lạnh nhạt” bất ngờ này lại càng khiến nhiều người đặt thêm dấu hỏi.

Lúc này, người ta mới nhận ra, mối quan hệ giữa SOOBIN và Thanh Thuỷ được dựng lên như một chiến dịch truyền thông có chủ đích. Từng chi tiết nhỏ đều góp phần đẩy kỳ vọng của khán giả lên cao, trước khi mọi thứ vỡ lẽ - sản phẩm âm nhạc chính thức ra mắt.

Fan là người mệt mỏi nhất

Từ đây, dư luận nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số thất vọng khi biết các chi tiết tình cảm chỉ là một phần trong chiến lược truyền thông. Trong khi đó, không ít người vẫn tiếp tục ghép đôi vì cảm giác tương tác giữa hai người quá “real”. Về phía người trong cuộc, cả SOOBIN lẫn Thanh Thuỷ đều giữ im lặng trước mọi bàn tán, và sau đó cũng hạn chế nhắc đến nhau. Chuyện giữa SOOBIN và Thanh Thuỷ chìm vào quên lãng, cho đến khi Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình nắm tay nhau giữa phố, tranh cãi lại bùng lên một lần nữa.

Không ít người hâm mộ của SOOBIN và Thanh Thuỷ cảm thấy hụt hẫng khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện. Bởi phần lớn những chi tiết khiến công chúng tin rằng cả hai đang hẹn hò đều xuất phát từ các động thái của chính người trong cuộc. Chuyện nghệ sĩ hẹn hò vốn dĩ là vấn đề riêng tư. Tuy nhiên, với người nổi tiếng, đời sống tình cảm lại luôn trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận.

Chỉ “thả hint” vài tháng, nhưng một bộ phận fan couple của SOOBIN và Thanh Thuỷ đã bắt đầu hình thành. Thậm chí, mức độ ủng hộ của nhóm người hâm mộ này đôi khi còn cuồng nhiệt hơn cả fan theo dõi sự nghiệp thông thường. Thế nhưng tất cả cuối cùng chỉ dừng lại ở một dự án hợp tác.

Thanh Thuỷ đã lộ nhiều chi tiết hẹn hò Trịnh Thăng Bình từ năm 2025. Suốt thời gian qua, cộng đồng fan KINGDOM của SOOBIN nhiều lần phải lên tiếng bảo vệ thần tượng trước các ý kiến trái chiều xuất hiện sau khi hình ảnh Thanh Thuỷ hẹn hò lan truyền. Tuy nhiên, các quan điểm trong chính fandom cũng không hoàn toàn thống nhất.

Có người cho rằng SOOBIN và Thanh Thuỷ từng thực sự có tình cảm trong giai đoạn hợp tác. Một số khác lại đổ trách nhiệm cho ê-kíp phía Thanh Thuỷ đã chủ động tạo “hint” để thu hút chú ý. Cũng có ý kiến bình thường hóa câu chuyện khi cho rằng một nghệ sĩ trưởng thành như SOOBIN hoàn toàn có quyền hẹn hò và điều đó nên được tôn trọng như đời sống riêng tư.

Những quan điểm trái chiều khiến tranh cãi ngày càng kéo dài. Trong khi người trong cuộc vẫn giữ im lặng, chính người hâm mộ lại trở thành đối tượng phải liên tục lên tiếng giải thích, bảo vệ thần tượng và tham gia các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Sau tất cả, fan vẫn là những người cảm thấy mệt mỏi nhất khi idol bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi - tốn nhiều thời gian bảo vệ nhưng cuối cùng gần như không thay đổi được điều gì.

“Xào couple” để PR nhạc, SOOBIN không cần làm thế

Thực tế, thời điểm phát hành Dancing In The Dark, SOOBIN đang ở giai đoạn đỉnh cao về sức hút truyền thông. Sau hiệu ứng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng mức độ quan tâm lớn từ công chúng.

FC KINGDOM được xem là một trong những cộng đồng fandom mạnh nhất của văn hóa thần tượng Việt, với khả năng voting và hỗ trợ tài chính ấn tượng. Điều này giúp SOOBIN càn quét nhiều giải thưởng lớn trong năm, từ 6 cúp WeChoice Awards 2024 đến các giải Mai Vàng hay Cống Hiến. Ở thời điểm đó, bất kỳ hoạt động nào của SOOBIN cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ và dễ dàng tạo ra hiệu ứng truyền thông.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng với vị thế của mình, SOOBIN không cần phải dựa vào chiêu trò tình cảm để quảng bá sản phẩm âm nhạc.

Khi ra mắt, Dancing In The Dark từng leo lên vị trí top 2 trending YouTube. Cộng đồng fan KINGDOM mong muốn đưa ca khúc lên vị trí số 1 nhưng thời điểm đó phải cạnh tranh với hiện tượng âm nhạc quốc dân Bắc Bling của Hoà Minzy. Sau một năm phát hành, MV hiện đã thu về khoảng 36 triệu lượt xem trên YouTube và trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của SOOBIN.

Trước khi phát hành MV, bản thân ca khúc đã có độ lan tỏa nhất định khi SOOBIN đưa vào album Bật Nó Lên và biểu diễn trên nhiều sân khấu live. Khi MV ra mắt, chiến lược quảng bá tiếp tục giúp bài hát thu hút thêm lượng stream mới và dần trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội trong năm 2025 nhờ nhiều nội dung sáng tạo, meme và video cover trên TikTok.

Dancing In The Dark sở hữu giai điệu dễ nghe, nội dung cảm xúc, cộng hưởng với sức nóng truyền thông của SOOBIN và đặc biệt là sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cộng đồng KINGDOM. Trong bức tranh thành công đó, tương tác giữa SOOBIN và Thanh Thuỷ thực tế chỉ đóng vai trò nhỏ, chủ yếu tạo thêm sự chú ý ở thời điểm MV ra mắt.

Điều này càng củng cố nhận định rằng sức lan tỏa của ca khúc đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, chứ không phải nhờ câu chuyện “xào couple”. Và ở vị thế của SOOBIN, việc dựa vào chiêu trò tình ái để quảng bá sản phẩm thực sự không phải điều cần thiết.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng quen thuộc với các chiến lược truyền thông của ngành giải trí, việc cố tình “xào couple” để thu hút sự chú ý không còn là điều mới mẻ. Tuy nhiên, chính sự lặp lại quá nhiều của công thức này lại khiến công chúng trở nên thận trọng và dễ nghi ngờ hơn.

Hệ quả dễ thấy nhất là phản ứng ngược. Khi khán giả nhận ra cảm xúc của mình có thể đã bị dẫn dắt để phục vụ mục đích riêng của nghệ sĩ và ekip, không ít người chuyển sang phản ứng tiêu cực, thậm chí quay lưng với nghệ sĩ lẫn dự án. Những khoảnh khắc từng được xem là chân thành - từ ánh nhìn, cử chỉ thân mật đến các tương tác ngọt ngào bỗng bị nhìn lại như một phần của chiến lược truyền thông.

Hiệu ứng truyền thông có thể giúp một sản phẩm trở thành chủ đề nóng trong vài ngày. Nhưng niềm tin của khán giả mới là yếu tố quyết định sự bền vững của một nghệ sĩ. Trong thời đại công chúng ngày càng nhạy cảm với những điều thiếu chân thực, việc dựng lên một mối quan hệ tình cảm chỉ để làm đòn bẩy quảng bá rất dễ trở thành con dao hai lưỡi. Bởi khi câu chuyện tình cảm bị gắn chặt với mục đích truyền thông, khán giả hoàn toàn có quyền đặt dấu hỏi. Và cũng có quyền lựa chọn không tin tưởng.