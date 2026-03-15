"F4 Vườn Sao Băng" làm náo loạn thủ đô Hà Nội, visual sau 17 năm gây sốc

Chỉ còn 2 ngày nữa, concert Anh Trai Say Hi mùa 2 D-2 sẽ chính thức khởi động ở thủ đô Hà Nội. Sau thành công vang dội của mùa giải vừa qua cùng sức hút ngày càng lớn của thương hiệu Vũ trụ Say Hi, đêm diễn lần này được kỳ vọng sẽ mang đến cho hàng chục nghìn khán giả một đại tiệc âm nhạc - giải trí bùng nổ với hàng loạt tiết mục được đầu tư hoành tráng. Để chuẩn bị cho một đêm concert trọn vẹn, dàn Anh Trai cũng đã sớm có mặt tại SVĐ Mỹ Đình để bước vào buổi tổng duyệt, rà soát toàn bộ các khâu từ âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng sân khấu, sẵn sàng mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả.

Đúng như “thủ tục” quen thuộc của các concert Say Hi trước đó, mỗi nghệ sĩ sẽ xuất hiện tại buổi tập dượt với một bộ trang phục cosplay khác nhau. Tất cả cùng biến buổi tổng duyệt thành một “sàn diễn thời trang” đầy bất ngờ, nơi các Anh Trai tranh tài xem ai là người có màn hóa trang ấn tượng nhất. Phần thưởng dành cho người chiến thắng thường là đặc quyền nắm quyền quản lý fanpage chương trình trong vòng 1 ngày.

Điều mà concert Anh Trai Say Hi dám làm mà không ai dám chính là giúp F4 Vườn Sao Băng huyền thoại có dịp tái hợp chung một sân khấu sau 17 năm kể từ khi bộ phim ra mắt. Tuy nhiên, bộ tứ lần này có gì hơi sai sai - hoá ra chỉ là màn hóa thân của đội hình gồm CONGB, Mason Nguyễn, Sơn.K, buitruonglinh và TEZ.

F4 Vườn Sao Băng và Geum Jan Di đã đến SVĐ Mỹ Đình (Nguồn: @cl.hotbiz)

CONGB, Mason Nguyễn, Sơn.K, buitruonglinh và TEZ (Ảnh: FBNV)

Nếu CONGB vào vai “bạch mã hoàng tử” Ji Hoon cực “hợp rơ” thì Sơn.K trong tạo hình Yi Jung cũng điển trai không kém. Đảm nhận nhân vật Woo Bin, Mason Nguyễn được khen là người tìm được hình tượng phù hợp nhất. Bởi vì Woo Bin sinh ra trong một gia đình xã hội đen nức tiếng, mà Mason Nguyễn lại có quá khứ “xã hội đen” nên Woo Bin - Mason Nguyễn là sự kết hợp chuẩn chỉnh 10 điểm.

Bất ngờ nhất có lẽ là TEZ khi anh chàng xuất hiện với tạo hình Goo Jun Pyo, nhân vật mang tính biểu tượng nhất phim. Không còn là cậu ấm cao to lực lưỡng, thần thái ngút ngàn, TEZ khiến dân tình cười bò với tạo hình khác một trời một vực. Dù vậy, người hâm mộ vẫn đánh giá cao với điểm nhấn là bộ tóc giả “mì gói” đặc trưng.

Bộ đôi visual của Vườn Sao Băng (Ảnh: FBNV)

CONGB - buitruonglinh diễn lại cảnh kinh điển lau má giữa Goo Jun Pyo và Geum Jan Di (Nguồn: Threads)

Nói đến F4 mà không nhắc đến Geum Jan Di là một thiếu sót lớn. Và Anh Trai nhập vai vào nàng Cỏ chính là buitruonglinh. Chỉ có điều, Jan Di này có phần cao lớn hơn bình thường, khiến hình ảnh nàng Cỏ yếu ớt và mong manh biến mất khỏi trí nhớ khán giả. Dù không thể nhìn Jan Di một cách bình thường nữa, netizen vẫn khuyến khích cô nàng tham gia Em Xinh mùa 2 ngay và luôn.

F4 Vườn Sao Băng quậy banh buổi tổng duyệt (Nguồn: @cl.hotbiz)

Màn cosplay F4 phiên bản “fake” tại buổi tổng duyệt concert Anh Trai Say Hi mùa 2 nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Nhiều khán giả hài hước nhận xét rằng concert lần này đã làm được điều mà không ai ngờ tới, khi giúp dàn nhân vật huyền thoại của Vườn Sao Băng tái hợp theo một cách không thể bất ngờ hơn. Không ít ý kiến cho rằng chỉ riêng màn cosplay này thôi cũng đủ biến buổi tổng duyệt thành một tiểu phẩm giải trí khiến khán giả mong chờ concert hơn bao giờ hết.

CONGB vào vai “bạch mã hoàng tử” Ji Hoon (Ảnh: FBNV)

Sơn.K điển trai với tạo hình Yi Jung (Ảnh: FBNV)

Nhìn buitruonglinh quên luôn Geum Jan Di (Ảnh: FBNV)

TEZ gây hoang mang với hình tượng Goo Jun Pyo (Ảnh: FBNV)