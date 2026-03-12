Tối 12/3, mạng xã hội Threads bất ngờ chứng kiến một chủ đề giải trí leo thẳng lên vị trí thịnh hành với tốc độ chóng mặt. Ở mục Trending Now, cụm từ “Anh Trai Say Hi thêm concert” xuất hiện ở vị trí nổi bật với hơn 6 triệu bài đăng, ngoài ra, các cụm từ liên quan đến concert Anh Trai Say Hi Day 9 cũng leo thang, kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi của cộng đồng fan. Tâm điểm của làn sóng này là tin đồn chương trình Anh Trai Say Hi sẽ tổ chức concert Day 9 tại TP.HCM vào ngày 18/4/2026.

Ở mục Trending Now Threads, cụm từ “Anh Trai Say Hi thêm concert” xuất hiện ở vị trí nổi bật với hơn 6 triệu bài đăng

Nguồn cơn của câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên fanpage chính thức của Anh Trai Say Hi. Nội dung không xác nhận cụ thể nhưng úp mở rằng “99.000 lượt tương tác, mang Day 9 đến đây” khiến bài đăng này thu hút lượng tương tác lớn, kéo theo nhiều suy đoán từ người hâm mộ rằng ban tổ chức đang “thả hint” cho một đêm diễn mới của lineup mùa 1.

Bài đăng thu hút hơn 66 nghìn lượt tương tác trên fanpage Anh Trai Say Hi (tính đến 23 giờ đêm 12/3)

Không chỉ dừng lại ở fanpage chương trình, nhiều nghệ sĩ từng tham gia show cũng có động thái khiến cộng đồng fan càng thêm tin rằng Day 9 đang đến gần. Một số Anh Trai như Dương Domic hay Phạm Đình Thái Ngân có động thái tương tác với cụm từ “Day” hoặc “Day 9” trên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ, các cộng đồng người hâm mộ đã chia sẻ thông tin với tốc độ chóng mặt. Threads trở thành nơi tập trung hàng trăm nghìn bài đăng. Từ khóa liên quan đến concert Anh Trai Say Hi Day 9 vì thế leo thẳng lên top xu hướng chỉ trong một đêm.

Dương Domic úp mở với chữ "Day" (ảnh cap màn hình)

Rộ thông tin concert Anh Trai Say Hi Day 9 tổ chức ngày 18.4, Phạm Đình Thái Ngân - Anh Trai tham gia 2 mùa có lời nhắn nhủ (ảnh cap màn hình)

Tuy nhiên, không phải tất cả người hâm mộ đều phản ứng theo hướng tích cực. Trong khi fan của mùa 1 tỏ ra cực kỳ phấn khích, thậm chí nhiều người hài hước cho rằng “chỉ cần còn fan thì tổ chức đến concert thứ 20 cũng sẵn sàng mua vé”, thì một bộ phận khán giả khác lại bày tỏ sự lo ngại.

Tranh cãi xuất phát từ bối cảnh hiện tại của chương trình. Concert D-2 của mùa 2 dự kiến diễn ra ngày 14/3 tại Sân vận động Mỹ Đình, nhưng trước đó đã phải dời lịch tổ chức vào phút chót - chuyển sang 16/3. Việc thay đổi lịch khiến nhiều khán giả ở tỉnh xa gặp khó khăn trong việc di chuyển, thậm chí có người buộc phải huỷ kế hoạch tham dự.

Concert Anh Trai Say Hi mùa 2 D-2 đối diện với muôn vàn khó khăn (ảnh: FB)

Trong bối cảnh đó, việc ban tổ chức bất ngờ “thả hint” về Day 9 của mùa 1 khiến một số fan cho rằng sự chú ý của cộng đồng đang bị phân tán. Theo họ, nếu thông tin concert mới thực sự được xác nhận, tâm lý khán giả có thể chuyển hướng sang mong đợi lineup mùa 1 - vốn được xem là đội hình thành công nhất của chương trình thay vì tập trung vào show diễn sắp diễn ra của mùa 2.

Chính sự đối lập trong quan điểm này đã khiến các cuộc tranh luận trở nên gay gắt. Một bên cho rằng concert Day 9 là phần thưởng xứng đáng cho fandom đã ủng hộ chương trình từ những ngày đầu. Bên còn lại lại lo ngại chiến lược truyền thông thiếu tính toán có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đêm diễn đang cận kề. Cuộc “khẩu chiến” của các nhóm fan nhanh chóng đẩy từ khóa Anh Trai Say Hi phủ kín Threads.

Từ khi ra mắt, Anh Trai Say Hi đã xây dựng được thương hiệu concert hiếm có trong thị trường giải trí Việt (ảnh: FB)

Từ khi ra mắt, Anh Trai Say Hi đã xây dựng được thương hiệu concert hiếm có trong thị trường giải trí Việt. Lineup mùa 1 của chương trình tạo ra hiệu ứng bùng nổ khi liên tiếp tổ chức 8 đêm concert, nhiều show cháy vé và thậm chí mở rộng ra thị trường quốc tế. Thành công này giúp thương hiệu concert của chương trình được xem là một trong những mô hình biểu diễn “ăn nên làm ra” nhất nhì thị trường.

Một yếu tố khác khiến cộng đồng fan thêm kỳ vọng là diễn biến từ chương trình đối thủ. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xác nhận tổ chức concert thứ 9 tại miền Bắc, cho thấy cuộc đua concert của các show thực tế âm nhạc vẫn đang rất sôi động. Thông tin này vô tình khiến người hâm mộ Anh Trai Say Hi càng mong chờ chương trình cũng sẽ sớm công bố Day 9 để duy trì lợi thế thương hiệu.

Mùa 1 vẫn là mùa thành công hơn cả của Anh Trai Say Hi

Tuy vậy, sang mùa 2, sức nóng của chương trình được nhận xét có phần giảm nhiệt so với giai đoạn đầu. Dù vẫn thu hút sự quan tâm, độ lan tỏa của dàn nghệ sĩ mới chưa đạt tới mức bùng nổ như lineup mùa 1. Đây cũng là lý do khiến tin đồn về Day 9 dành cho dàn nghệ sĩ mùa 1 càng dễ tạo nên tranh luận.

Ở thời điểm hiện tại, phía ban tổ chức vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về concert mùa 1 Day 9. Tuy nhiên, chỉ riêng một bài đăng úp mở đã đủ tạo nên làn sóng thảo luận khổng lồ trên mạng xã hội. Điều đó cho thấy sức hút của thương hiệu Anh Trai Say Hi vẫn rất lớn, đặc biệt là với dàn nghệ sĩ mùa 10 những người từng tạo nên cơn sốt concert hiếm thấy trong thị trường nhạc Việt.