Ca sĩ Vũ Cát Tường vừa thông báo hủy lịch tham gia concert Anh Trai Say Hi 2025 - A White Valentine Concert vì lý do sức khỏe. Thông tin được công ty quản lý Vector Presents đăng tải trưa 12/3, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chương trình chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra.

Theo thông báo chính thức, Vũ Cát Tường không thể góp mặt tại đêm diễn vào ngày 16/3 do tình trạng sức khỏe không cho phép, dưới sự chỉ định bắt buộc từ bác sĩ. Đại diện nghệ sĩ cho biết những ngày qua, ca sĩ vẫn tích cực chuẩn bị cho màn xuất hiện tại concert và rất háo hức gặp gỡ khán giả. Tuy nhiên, việc phải nhập viện theo dõi sức khỏe khiến toàn bộ kế hoạch buộc phải thay đổi ngay sát thời điểm chương trình diễn ra.

Vũ Cát Tường nhập viện (ảnh: FB Vector Presents)Vũ Cát Tường nhập viện (ảnh: FB Vector Presents)

Vector Presents cho biết đây là quyết định khó khăn và hoàn toàn ngoài ý muốn của cả nghệ sĩ lẫn ê-kíp. Hiện tại, Vũ Cát Tường đang được bác sĩ theo dõi tại bệnh viện để đảm bảo tình trạng sức khỏe ổn định trước khi quay lại với các hoạt động nghệ thuật. Phía công ty gửi lời xin lỗi đến khán giả đã chờ đợi sự xuất hiện của ca sĩ tại concert, đồng thời cảm ơn ban tổ chức chương trình cũng như các nghệ sĩ tham gia đã thấu hiểu và hỗ trợ trong tình huống bất khả kháng. Việc Vũ Cát Tường vắng mặt tại concert lần này khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vũ Cát Tường.

Nguyên văn thông báo của công ty Vector: “[THÔNG BÁO CHÍNH THỨC] V/v: VŨ CÁT TƯỜNG (VCT) KHÔNG THỂ THAM GIA ANH TRAI "SAY HI” 2025 - A WHITE VALENTINE CONCERT VÌ LÝ DO SỨC KHOẺ Thân gửi Quý khán giả gần xa, các bạn yêu mến chương trình Anh Trai "Say Hi" và nghệ sĩ VCT, Đại diện cho VCT, Vector Presents rất lấy làm tiếc khi phải thông báo trong chương trình ANH TRAI "SAY HI” 2025 - A WHITE VALENTINE CONCERT sẽ diễn ra vào ngày 16/03 sắp tới đây, VCT không thể tham gia được vì tình trạng sức khỏe không cho phép, dưới sự chỉ định bắt buộc của bác sĩ y khoa. Những ngày qua, VCT đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình với sự háo hức mong chờ được gặp khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo ngay sát thềm diễn ra concert là một quyết định rất khó khăn và hoàn toàn ngoài ý muốn đối với VCT cùng cả ekip. Hiện tại, VCT vẫn đang được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe tại bệnh viện. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Quý khán giả - những người đã yêu thương và chờ đợi sự xuất hiện của VCT. Đồng thời, Vector cũng xin gửi lời xin lỗi sâu sắc và trân trọng cảm ơn DatVietVAC, Ban Tổ Chức chương trình và các Anh Trai đã thấu hiểu, hỗ trợ nghệ sĩ trong tình huống bất khả kháng này. Một lần nữa, Vector xin cáo lỗi cùng mọi người và kính chúc chương trình sẽ diễn ra bùng nổ và thành công rực rỡ. Trân trọng, Vector Presents.”

Sinh năm 1992 tại An Giang, Vũ Cát Tường là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Vpop vừa hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ lẫn nhà sản xuất âm nhạc. Trước khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, ca sĩ từng tốt nghiệp loại Giỏi khoa Kỹ thuật Y sinh của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nền tảng học thuật này phần nào định hình tư duy âm nhạc logic, hiện đại trong các sản phẩm của Vũ Cát Tường sau này.

Tên tuổi của Vũ Cát Tường được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân chương trình Giọng hát Việt mùa 2 vào năm 2013. Ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp, ca sĩ đã gây chú ý khi tự sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích như Vết Mưa hay Yêu Xa. Khả năng sáng tác cùng chất giọng nội lực giúp Vũ Cát Tường nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng riêng trong thị trường âm nhạc.

Ca sĩ Vũ Cát Tường (ảnh: FBNV)

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, nghệ sĩ liên tục thử nghiệm nhiều hướng đi mới, từ pop, R&B cho đến electronic. Các album như Giải Mã, Stardom hay Inner Me cho thấy rõ quá trình chuyển mình về âm nhạc cũng như tham vọng tiếp cận tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Bên cạnh đó, Vũ Cát Tường còn tham gia nhiều chương trình truyền hình với vai trò huấn luyện viên và giám khảo, góp phần phát hiện và đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Tại Anh Trai Say Hi mùa 2, Vũ Cát Tường được xem là nhân tố đặc biệt. Trong suốt chương trình, ca sĩ ghi dấu ấn bằng nhiều tiết mục có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện rõ khả năng sáng tác, hòa âm và kiểm soát sân khấu. Kết thúc mùa giải, Vũ Cát Tường lọt vào Top 5 chung cuộc cùng các nghệ sĩ Negav, B Ray, buitruonglinh và Sơn.K. Thành tích này tiếp tục củng cố vị trí của ca sĩ trong nhóm nghệ sĩ có chuyên môn nổi bật của Vpop.

Năm qua, Vũ Cát Tường ghi dấu ở Anh Trai Say Hi mùa 2 (ảnh: FBNV)

Sau chương trình, Vũ Cát Tường ra mắt album mới vào đầu năm 2026 nhằm lưu giữ những kỷ niệm trong hành trình tham gia show và tri ân khán giả đã đồng hành. Sự vắng mặt của ca sĩ tại concert sắp tới vì lý do sức khỏe vì vậy càng khiến người hâm mộ lo lắng, đồng thời mong chờ nghệ sĩ sớm hồi phục để trở lại với những dự án âm nhạc trong năm nay.