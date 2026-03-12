Lộ diện dàn sao khủng hội tụ tại concert của MSB!

Hà Anh Tuấn – "Người kể chuyện tình" lịch lãm, một trong những mảnh ghép quan trọng tại concert Di Sản Tâm Thức

Một đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi bật của Vpop như Hà Anh Tuấn, Quốc Thiên, Trung Quân, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc và Quang Hùng MasterD dự kiến sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 20/3. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), hướng đến việc mang đến một trải nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc dành cho khách mời.

Line-up quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ Vpop

Danh sách nghệ sĩ tham gia biểu diễn là điểm thu hút sự chú ý của công chúng. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của Vpop như Hà Anh Tuấn, Quốc Thiên, Trung Quân, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc và Quang Hùng MasterD. Đây là những nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau, từ những giọng ca giàu kinh nghiệm sân khấu đến các nghệ sĩ trẻ đang được khán giả quan tâm.

Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo nên sự giao thoa giữa nhiều phong cách âm nhạc. Những bản tình ca quen thuộc có thể được làm mới với phần hòa âm hiện đại, trong khi các ca khúc đương đại được đặt trong không gian biểu diễn giàu cảm xúc hơn. Không chỉ là một đêm nhạc, đây là cuộc đối thoại giữa các phong cách âm nhạc qua nhiều thế hệ. Những giai điệu đi cùng năm tháng như Mưa phi trường hay Xuân thì sẽ "khoác" lên mình lớp áo hòa âm đương đại, trong khi các bản hit đình đám của giới trẻ như Bên trên tầng lầu hay Cô đơn trên sofa lại được làm mới trong một không gian biểu diễn đầy cảm xúc và chiều sâu. Sự kết hợp giữa cái quen và cái mới, giữa sự hoài niệm và tính thời thượng chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm đa tầng cho người xem.

Văn Mai Hương sẽ chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy kỹ thuật nhưng vẫn giàu cảm xúc

Sân khấu đẳng cấp hướng đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc

Bên cạnh phần âm nhạc, công nghệ sân khấu cũng được đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm thưởng thức của khán giả. Theo đơn vị tổ chức, hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng được thiết kế theo hướng tối ưu hóa trải nghiệm nghe nhìn, nhưng vẫn đặt trọng tâm vào giọng hát và không gian âm nhạc.

Điểm đáng chú ý là công nghệ được sử dụng với mức độ tiết chế, tránh phô diễn hiệu ứng thị giác quá dày đặc. Cách tiếp cận này nhằm tạo nên một không gian thưởng thức nơi khán giả có thể tập trung hoàn toàn vào phần trình diễn của nghệ sĩ và cảm xúc của âm nhạc.

Không gian của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) được lựa chọn với mục tiêu tạo nên sân khấu có tầm nhìn đa chiều, giúp khán giả ở nhiều vị trí khác nhau vẫn có thể cảm nhận rõ nét phần biểu diễn. Cách bố trí này cũng phù hợp với tinh thần của một concert mang tính riêng tư và tinh tế, nơi âm nhạc trở thành trung tâm của trải nghiệm.

Quang Hùng MasterD đại diện cho năng lượng sáng tạo, hứa hẹn sẽ là "nhân tố bất ngờ" trong cuộc đối thoại âm nhạc đa thế hệ

"Di sản tâm thức" - thông điệp mà MSB muốn truyền tải

Âm nhạc từ lâu vẫn được xem là cách thức nhanh nhất để đánh thức ký ức. Chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, người nghe có thể lập tức nhớ về những thời khắc đã qua, những câu chuyện gắn liền với một giai đoạn của cuộc sống. Từ ý tưởng đó, MSB lựa chọn âm nhạc làm "ngôn ngữ" để gửi lời tri ân tới khách hàng trong dịp kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển.

Theo đại diện ban tổ chức, khái niệm "di sản" trong chương trình không chỉ được hiểu theo nghĩa những cột mốc kinh doanh hay các con số tăng trưởng, mà còn là những trải nghiệm, cảm xúc và ký ức được tích lũy trong suốt hành trình phát triển của thương hiệu. Từ góc nhìn này, "di sản trong tâm thức" được xem như một cách diễn giải về những giá trị vô hình hình thành theo thời gian, gắn với sự đồng hành của khách hàng.

Ý tưởng đó cũng trở thành nguồn cảm hứng cho cấu trúc của đêm nhạc. Chương trình được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi khán giả có thể tạm rời nhịp sống bận rộn để lắng nghe những giai điệu quen thuộc và kết nối với những ký ức cá nhân.

"Di sản tâm thức" không phải là sự kiện đơn lẻ mà nằm trong chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc 35 năm của MSB. Thông qua đêm nhạc này, ngân hàng mong muốn gửi lời tri ân tới khách hàng đã đồng hành trong suốt quá trình phát triển, đồng thời kể lại câu chuyện thương hiệu theo một cách mềm mại và giàu cảm xúc hơn thông qua nghệ thuật.

Dù kịch bản chi tiết của chương trình vẫn được giữ kín cho đến gần ngày diễn ra, với dàn nghệ sĩ cùng ý tưởng trải nghiệm đã được hé lộ, "Di sản tâm thức" được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý tại TP.HCM trong tháng 3.