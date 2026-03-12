Tìm đúng giọng hát hay, nhạc mới của HIEUTHUHAI bắt tai bội phần

Tối 11/3, CONGB bất ngờ đăng tải phiên bản openverse của ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói , động thái được xem như lời ủng hộ dành cho màn comeback mới nhất của HIEUTHUHAI. Việc Anh Trai hot nhất mùa 2 góp verse cho Quán quân mùa 1 lập tức tạo hiệu ứng thảo luận trên nhiều nền tảng. Với màu sắc tươi sáng và thông điệp tình yêu nhẹ nhàng, ca khúc được nhận xét khá phù hợp với phong cách âm nhạc mà CONGB theo đuổi, vì vậy nam ca sĩ nhanh chóng ngẫu hứng viết thêm một đoạn verse cho bản openverse.

Openverse ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói được thể hiện bởi CONGB

Việc Anh Trai hot nhất mùa 2 góp verse cho Quán quân mùa 1 lập tức tạo hiệu ứng thảo luận trên nhiều nền tảng

Giai điệu của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói vốn đã dễ nghe và mang tính đại chúng, nhưng bản gốc lại vấp phải nhiều tranh luận xoay quanh phần thể hiện của HIEUTHUHAI. Không ít ý kiến cho rằng giọng hát của nam rapper còn “bẹt”, đôi lúc cưỡng âm và không rõ lời, khiến tổng thể ca khúc chưa đạt được hiệu quả cảm xúc như mong đợi.

Khi được thể hiện lại bởi CONGB - người có thế mạnh về vocal bài hát lập tức mang diện mạo khác. Giọng hát có cao độ sáng, cách xử lý mềm mại và tinh tế của nam ca sĩ giúp giai điệu trở nên tròn trịa hơn, đồng thời làm nổi bật cấu trúc pop vốn đã khá bắt tai của ca khúc. Chính sự khác biệt trong cách thể hiện này khiến nhiều khán giả nhận ra tiềm năng giai điệu của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói.

Thành tích khủng của HIEUTHUHAI sau vài ngày comeback (ảnh: FBNV)

Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói được HIEUTHUHAI phát hành vào tối 9/3, mở đường cho album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp. MV nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hàng loạt chi tiết được cho là ngầm công khai mối quan hệ của nam rapper với bạn gái Tăng Mỹ Hàn. Với lượng người hâm mộ đông đảo, sản phẩm mới của HIEUTHUHAI lên thẳng top 3 trending YouTube toàn cầu (theo thống kê của bên thứ ba). Sau hai ngày phát hành, MV đã vượt mốc 2 triệu lượt xem, cho thấy sức hút ổn định của cái tên đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số.

Những tranh luận xoay quanh giọng hát của HIEUTHUHAI liên tục xuất hiện (ảnh: FBNV)

Dù vậy, ca khúc vẫn chưa thực sự thoát khỏi vòng ảnh hưởng của fandom để được nhìn nhận như một sản phẩm âm nhạc thuyết phục về mặt chuyên môn. Những tranh luận xoay quanh giọng hát của HIEUTHUHAI liên tục xuất hiện, cho thấy khoảng cách giữa sức hút ngôi sao và năng lực vocal vẫn là chủ đề được bàn luận mỗi khi nam rapper phát hành nhạc mới. Việc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói được thể hiện lại bởi một giọng ca có lợi thế thanh nhạc rõ rệt như CONGB càng khiến sự khác biệt này trở nên dễ nhận thấy hơn.

Ca khúc được thể hiện lại bởi một giọng ca có lợi thế thanh nhạc rõ rệt như CONGB càng khiến sự khác biệt này trở nên dễ nhận thấy hơn (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, HIEUTHUHAI vẫn giữ vị trí nổi bật trong thị trường nhạc trẻ Việt Nam với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên nền tảng số và lượng người hâm mộ đông đảo. Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói tiếp tục đóng vai trò như bàn đạp truyền thông cho giai đoạn âm nhạc tiếp theo của nam rapper. Câu chuyện xung quanh bản openverse của CONGB cũng cho thấy một thực tế quen thuộc của Vpop: cùng một giai điệu, khi đặt vào đúng chất giọng và cách xử lý phù hợp, hiệu quả nghe có thể thay đổi rõ rệt.