Thông tin về dàn thí sinh mùa mới của show thực tế đình đám Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đang khiến cộng đồng người hâm mộ châu Á xôn xao. Sáng 13/3, Sina trích dẫn thông tin, cho biết rất có thể một Quán quân của phiên bản Việt - Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng xác nhận tham gia chương trình bản Trung mùa này. Ngay lập tức, cư dân mạng gọi tên 2 Quán quân Chị Đẹp. Nhân vật được nhắc đến là Trang Pháp hoặc Tóc Tiên. Cả hai đều là những gương mặt nổi bật bước ra từ show Chị Đẹp và được đánh giá có đủ kỹ năng để cạnh tranh tại sân chơi quốc tế.

Báo Trung đưa tin một Quán quân của phiên bản Việt - Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng xác nhận tham gia chương trình bản Trung mùa này (ảnh: FBNV)

Điểm trùng hợp thú vị khiến dân mạng càng bàn tán sôi nổi là việc Trang Pháp và Tóc Tiên đều sinh năm 1989, cùng thuộc nhóm nghệ sĩ nữ có vị thế vững chắc trong làng giải trí Việt. Tại hai mùa Chị Đẹp, cả hai liên tục tạo dấu ấn nhờ phong độ biểu diễn ổn định và tinh thần thi đấu hết mình. Không chỉ thể hiện tốt ở giọng hát, cả hai còn gây ấn tượng với khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu và sự lăn xả trong các tiết mục đòi hỏi cường độ cao.

Trang Pháp là Quán quân Chị Đẹp mùa 1

Tóc Tiên là Quán quân mùa 2, được fan gọi với danh xưng "Chị Đẹp lửa nghề"

Trang Pháp được đánh giá cao ở tư duy âm nhạc và khả năng sáng tác, sản xuất. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường âm nhạc quốc tế, cùng nền tảng ngoại ngữ vững vàng - lợi thế cực lớn khi chinh chiến quốc tế.

Trong khi đó, Tóc Tiên lại nổi tiếng với phong cách trình diễn bùng nổ. Nữ ca sĩ nhiều lần chứng minh sức hút sân khấu tại các đại nhạc hội lớn, đặc biệt là màn xuất hiện gây chú ý tại WATERBOMB HOCHIMINH 2025, nơi cô được khán giả nhận xét không hề lép vế khi chung lineup với cả loạt idol Kpop. Ngoài ra, Tóc Tiên cũng nói tiếng Anh lưu loát.

Tóc Tiên phủ nhận việc đi thi Đạp Gió bản Trung (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, ngay trong sáng 13/3, Tóc Tiên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn tham gia Đạp Gió bản Trung. Trong broadcast, Tóc Tiên cho biết chỉ tập trung cho các dự án và hoạt động phù hợp ở Việt Nam, hiện đang làm nhạc không còn sức thi thố. Tóc Tiên dặn fan đừng nên mở thêm tài khoản gì vì mình. Thông tin này khiến nhiều fan nhạc tiếc nuối vì nếu Tóc Tiên có thể chinh chiến quốc tế thì chắc chắn tạo cơn sốt thời gian tới.

Về phần Trang Pháp, chúng tôi đã liên hệ để làm rõ thông tin (ảnh: FBNV)

Về phần Trang Pháp, chúng tôi đã liên hệ để làm rõ tin đồn tham gia Đạp Gió bản Trung. Phía ê-kíp Trang Pháp phản hồi hiện chưa đưa ra bình luận nào thêm liên quan đến sự việc trên.