Clip sốc: Katy Perry đang quay MV bị thiêu sống như ngọn đuốc, ekip tá hỏa lao ra dập lửa

Hơn 4 tháng kể từ khi phát hành bandaids, Katy Perry được cho là đang rục rịch hoàn thiện nốt MV sắp tới mang tên Watch In Burn. Thời gian qua, trên MXH lan truyền hình ảnh Katy đã chính thức đăng ký ca khúc Watch In Burn trên trang web của GEMA. Đây là tổ chức giúp các nhạc sĩ, nhà sản xuất hoặc công ty phát hành đăng ký tác phẩm của mình để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời nhận tiền bản quyền khi bài hát được sử dụng trên các nền tảng phát sóng, biểu diễn hoặc phát hành thương mại.

Điều này đồng nghĩa với việc nhạc phẩm này đã hoàn thành hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị phát hành. Sau thất bại từ bandaids, người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào màn thể hiện của Watch It Burn. Mới đây, dân mạng lan tuyền một đoạn clip được cho là ghi lại hậu trường quay MV Watch It Burn trên nền tảng X, thu về hơn 10 triệu lượt xem trong thời gian ngắn.

Rò rỉ đoạn clip BTS cho MV Watch It Burn

Điều gây sốc nhất chính là ekip không hề sử dụng AI hay CGI để quay phân cảnh châm lửa lên người Katy, mang đến sự chân thật nhất. Vì thế, đúng nghĩa thủ công, nữ ca sĩ bị thiêu sống như một ngọn đuốc. Bắt trọn đúng vài giây “ăn tiền”, đội ngũ staff đã phải lao vào phủ chăn lên người Katy, sử dụng bình cứu hoả để dập lửa.

Nhiều khán giả bày tỏ sự hoang mang và lo lắng khi chứng kiến cảnh ngọn lửa bùng lên dữ dội trên người Katy, cho rằng việc thực hiện phân cảnh nguy hiểm như vậy là quá mạo hiểm dù có sự hỗ trợ của ekip. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra khâm phục tinh thần lăn xả vì nghệ thuật của nữ ca sĩ. Một số fan cho rằng việc thực hiện hiệu ứng thật thay vì dùng CGI hay kỹ xảo máy tính cho thấy sự nỗ lực và đam mê với nghề cho MV Watch It Burn, đồng thời hy vọng đây sẽ là sản phẩm giúp Katy lấy lại phong độ sau giai đoạn flop.

Nữ ca sĩ bị thiêu sống đúng nghĩa trong vài giây

Tuy vậy, trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít nghi vấn. Một vài netizen cho rằng người xuất hiện trong đoạn clip có thể là diễn viên đóng thế, bởi cảnh quay với lửa thật tiềm ẩn rủi ro quá lớn đối với một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhiều người nhận định các MV lớn thường sử dụng “thế thân” cho những phân cảnh nguy hiểm, sau đó mới ghép cận cảnh gương mặt nghệ sĩ trong khâu hậu kỳ.

Tháng 12 năm ngoái, Katy đã chính thức khép lại kỷ nguyên The Lifetimes với 2 đêm diễn cuối cùng ở Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tổng doanh thu ghi nhận 134 triệu đô (khoảng hơn 3800 tỷ đồng) cho 91 đêm diễn, đồng thời bán ra hơn 1 triệu vé concert. Dù bị mang danh gán tiếng "hết thời", âm nhạc không còn chạm đến số đông khán giả nhưng Katy vẫn duy trì được sức hút nhất định và lượng fan lớn trên toàn thế giới.

The Lifetimes Tour của Katy Perry liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên MXH. Nhiều khán giả cho rằng concept phi hành gia cùng những bộ trang phục mang màu sắc viễn tưởng chưa thực sự thuyết phục, trong khi phần vũ đạo bị nhận xét khá cứng nhắc. Không ít bình luận mỉa mai nữ ca sĩ đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng làm lố, thậm chí có người châm biếm rằng khán giả đang “bỏ tiền để xem trò lạ” hơn là thưởng thức một buổi biểu diễn âm nhạc chất lượng.

The Lifetimes Tour mang về cho Katy 134 triệu đô (Ảnh: IG)

Bên cạnh những tranh luận về mặt nghệ thuật, tour diễn này còn liên tiếp xuất hiện các sự cố khiến người hâm mộ lo lắng. Nữ ca sĩ từng hai lần suýt rơi khỏi mô hình sân khấu treo trên không, có lần trượt ngã ngay trên sân khấu, thậm chí bị một fan cuồng lao tới ngay trước mặt. Gần đây nhất, mạng xã hội còn lan truyền thông tin cô bị giật điện nhẹ trong lúc biểu diễn.

Chuỗi sự cố dồn dập này khiến nhiều người không khỏi bàn tán. Thậm chí, trên mạng còn xuất hiện những suy đoán mang màu sắc “tâm linh”, cho rằng có một thế lực nào đó đang “nhắm đến” Katy Perry, hoặc chính cái tên The Lifetimes Tour mang ý nghĩa như một “lời nguyền”. Tựa đề chuyến lưu diễn vốn được hiểu là “những khoảnh khắc của cả đời người” hay “tour diễn để đời”, nhưng dưới góc nhìn tiêu cực, một số cư dân mạng lại diễn giải theo những kịch bản u ám hơn, điều mà không ít khán giả cảm thấy khá rùng mình khi nhắc tới.