Vừa mới đây, Katy Perry đã hoàn thành xong 6 đêm diễn nằm trong khuôn khổ The Lifetimes Tour ở chặng Trung Quốc. Tại đây, nữ ca sĩ đi tới 3 thành phố là Hàng Châu, Thượng Hải và Hải Khẩu. Theo thông báo từ tháng 4, ekip của Katy cho biết toàn bộ 6 buổi concert đã sold-out khi chưa đầy 1 tiếng, dự đoán chào đón hàng trăm nghìn khán giả tới tham dự.

Tuy nhiên, một vài đoạn video đăng tải trên MXH đã dấy lên nghi vấn về tính xác thực xoay quanh sự cháy vé về những đêm nhạc này. Không ít người chia sẻ bầu không khí sôi động, nhộn nhịp nhưng lại vô tình để lộ tình cảnh trống hoác nửa sân vận động, ở cả dưới lòng sân lẫn trên khán đài. Pháo hoa bung nở kín trời, nhuộm rực màn đêm càng làm nổi bật khung cảnh đìu hiu ở concert.

Nhiều đoạn video của fan ghi lại đã vô tình tố cáo sự giả dối của Katy

Được biết, đoạn video này được ghi lại vào 1 trong 2 đêm ở Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, với sức chứa lên tới 80.000 người. Đánh giá bằng chứng đã hiện rõ qua fancam, concert của Katy được cho chỉ thu hút tầm 20 nghìn khán giả. Chưa kể, một số netizen còn khẳng định số vé chưa hề được sold-out như đã thông báo từ trước, sát ngày diễn fan vẫn thoải mái vào thanh toán.

Sân vận động trống hoác hơn nửa không gian

Điều này càng khiến dân tình bán tín bán nghi ekip Katy đã "nổ to" để PR cho The Lifetimes Tour. Katy bị chỉ trích tham vọng lớn khi tổ chức ở một sân vận động lớn thay vì nhà thi đấu có quy mô vừa đủ hơn. Sức ảnh hưởng toàn cầu của nữ ca sĩ không còn gì để bàn cãi nhưng cô chưa bao giờ mạnh ở thị trường châu Á. Việc "thầu" nguyên các SVĐ, đặc biệt là 6 đêm liên tiếp cho thấy đây là một cái áo "quá khổ".

Dù vậy, Katy đã mang đến 2 đêm concert Châu và 4 đêm còn lại ở Thượng Hải và Hải Khẩu một cách trọn vẹn với đầy đủ mọi yếu tố sân khấu - giải trí. Nữ ca sĩ đầu tư tất tay ở khoản hiệu ứng, vũ đoàn, pháo hoa, mô hình khổng lồ… giúp màn trình diễn thêm phần hoành tráng, đem đến trải nghiệm xứng tầm giá vé. Dẫu cuộc tranh luận về lượng khán giả có thế nào, những người có mặt đều phải tấm tắc công nhận chất lượng của show diễn.

Sau chuỗi concert ở xứ tỷ dân, Katy sẽ khép lại kỷ nguyên The Lifetimes với 2 đêm diễn cuối cùng ở Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tổng doanh thu hiện giờ ghi nhận 80 triệu đô (khoảng hơn 2800 tỷ đồng) cho 45 buổi concert. Với 91 đêm diễn, con số cuối cùng chắc chắn sẽ tăng cao hơn nhiều. Dù bị mang danh gán tiếng "hết thời", âm nhạc không còn chạm đến số đông khán giả nhưng Katy vẫn duy trì được sức hút nhất định và lượng fan lớn trên toàn thế giới.

The Lifetimes Tour trở thành tâm điểm tranh cãi xuyên suốt khoảng thời gian diễn ra. Những bộ trang phục phi hành gia và vũ đạo cứng nhắc khiến cô bị mỉa mai là "già rồi vẫn cố làm màu". Một số ý kiến còn châm biếm rằng khán giả "đang bỏ tiền để xem trò hề" hơn là một show nhạc chất lượng. Katy còn gặp không ít sự cố "chết người" khiến rất nhiều người lo lắng.

2 lần suýt rơi khỏi mô hình trên không, ngã "sấp mặt" trên sân khấu, bị fan cuồng lao ngay trước mắt… và gần đây nhất là bị giật điện - MXH đồn đoán đây không chỉ đơn giản là những khoảnh khắc tình cờ. Một nhóm netizen cho rằng có một thế lực "tâm linh" nào đó đang đang nhắm đến Katy hay chính cái tên The Lifetimes là "lời nguyền". Tựa đề chuyến hoà nhạc có thể hiểu là "những cột mốc trọn đời" hay "tour diễn vĩnh cửu". Nếu nhìn vào mặt tiêu cực, người dùng mạng có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa hay kịch bản khác nhau - mà không ai muốn nghĩ tới.