Chục lần chết đi sống lại cũng không thể cứu Katy Perry khỏi cảnh hết thời

Ngày 7/11 vừa qua, Katy Perry cho ra mắt MV mới toanh Bandaids, chấm dứt 1 năm kỷ nguyên Woman’s World đáng quên. Từng oanh tạc làng nhạc thế giới với liên hoàn hit, bandaids được kỳ vọng sẽ khôi phục lại danh tiếng cho nữ ca sĩ, đồng thời giúp cô quay trở lại những vị trí top đầu trên các BXH. Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra ngược lại hoàn toàn.

Những phản ứng đầu tiên khá tích cực, một phần do màn hiệu ứng comeback sau khi Katy chia tay Orlando Bloom. Tính đến nay, MV mới thu về 4,5 triệu lượt xem trên YouTube. Thảm hơn là bandaids “bỏ túi” mỗi hơn 1,9 triệu lượt nghe ngày đầu trên Spotify, trong khi thảm họa Woman’s World còn có tới hơn 2,8 triệu lượt nghe. Điều này cho thấy dự án âm nhạc mới của Katy thực sự không gây hứng thú tới số đông khán giả.

Katy Perry - bandaids (Official Video)

Kết quả nhiều người cũng đoán ra: bandaids “bay màu” khỏi BXH nhạc số Spotify vào đúng ngày thứ 2 phát hành chỉ với 900 nghìn lượt nghe. Thành tích này thấp hơn rất nhiều so với Woman’s World - giai đoạn được cho vùng trũng tệ nhất trong sự nghiệp của Katy. Sang đến ngày thứ 3, ca khúc giảm 70% lượt nghe ban đầu, trở thành ca khúc chủ đề có thành tích nhạc số tệ nhất trong sự nghiệp nữ ca sĩ.

MV lấy cảm hứng franchise phim kinh dị ăn khách Final Destination. Tại đây, Katy gặp vô vàn tai nạn trong cuộc sống, chết đi sống lại cả chục lần. Mọi thứ như được tử thần sắp xếp một cách không thể trùng hợp hơn. Nào là điện giật, ngã từ trên cây, bị cuốn vào thang cuốn, thân cây lao thẳng vào xe ô tô… Bằng một cách nào đó, Katy vẫn tái sinh nhưng những vết thương từ cái chết trước vẫn còn đó.

MV lấy cảm hứng franchise phim kinh dị ăn khách Final Destination với 1 loạt cái chết quái gở

Điều này là phép ẩn dụ cho những lần “lên voi xuống chó”, những tổn thương, công kích trong cuộc sống và sự nghiệp đã ảnh hưởng đến cô ra sao. Phân đoạn cảm động nhất có lẽ là khi Katy tưởng chừng sẽ bỏ cuộc, đứng im để tàu hỏa cán qua người thì nữ ca sĩ chợt thấy bông hoa cúc nằm gọn trên đường ray. Daisy (hoa cúc), con gái Katy, là động lực để Katy bước tiếp, mặc kệ những đàm tiếu. Cô thoát được toa tàu thì lại gặp ngay… bùn lầy cát lún.

Daisy, con gái Katy, là động lực giúp cô vượt qua tất cả

Đến cuối MV, Katy tìm tới một trạm xăng, vô tình nghe thấy Woman’s World vang lên. Thế là cô nàng quyết định châm bật lửa ngay cạnh cây xăng và bùm - vụ nổ khiến cả khoảng không cháy thành tro. Hành động này cho thấy Katy đã sẵn sàng vứt bỏ Woman’s World, một nhạc phẩm nữ quyền vô tri càng nghe càng thấy ngớ ngẩn. Phân cảnh này cũng gợi nhớ tới bộ phim kinh dị Ready Or Not, khi nữ chính buông bỏ hết mọi thứ sau khi cả đại gia tộc nhà chồng đã chết hết.

Lyrics mang thông điệp ý nghĩa về sự từ bỏ, về tình cảm gia đình và cách Katy nhìn về phía trước. Nội dung được cư dân X dành cơn mưa lời khen khi Katy cài cắm Final Destination vào MV như một lời tri ân tới thương hiệu phim thuộc về văn hoá đại chúng.

bandaids là hành trình chữa lành tình yêu của Katy

Chỉ có một điều “cấn” nhất khiến bandaids không thể níu chân người nghe là âm nhạc. Nếu là một Katycat chính hiệu, dễ nhận thấy ca khúc là sự pha trộn giữa giai điệu của Teenage Dream, cách hát của Wide Awake và phối khí của Never Really Over - nhưng lại là thành phẩm khó nghe, không catchy bằng. Bandaids thiếu cao trào, thiếu nhấn nhá nốt cao - thấp, thay vào đó chỉ là lớp hoà âm ngang phè được Katy hát lặp đi lặp lại.

Có thể thấy, bandaids là bước nhảy vọt so với Woman’s World và cũng là ca khúc ổn áp nhất trong 5 năm trở lại đây của Katy, nhưng không đồng nghĩa nó là một tác phẩm hay. Phản ứng từ netizen vẫn tập trung vào yếu tố thông điệp và kịch bản MV còn điều quan trọng là âm nhạc thì Katy lại một lần nữa thất bại.