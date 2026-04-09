Từ tháng 11/2025, Anh trai OgeNus và TikToker CiiN đã vướng nghi vấn hẹn hò. Trên mạng xã hội, rapper sinh năm 1997 đăng ảnh tình cảm bên cô và chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên sau đó, OgeNus đã có hành động xoá bỏ đi hình ảnh này.

Mới đây, cư dân mạng lại rần rần xôn xao khi phát hiện chi tiết đặc biệt liên quan tới OgeNus và CiiN. Anh được phát hiện gia nhập hội "chỉ follow mình em" – một cụm từ mà cư dân mạng đang dùng để ám chỉ việc chỉ theo dõi duy nhất một người chính là CiiN.

Cụ thể, nhiều netizen nhanh chóng soi ra tài khoản Instagram có 154.000 người theo dõi của OgeNus chỉ đang follow một mình CiiN. Động thái này lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán cặp đôi này đã chính thức xác nhận mối quan hệ.

OgeNus bị phát hiện bấm theo dõi duy nhất tài khoản của TikToker CiiN trên Instagram. Ảnh: Chụp màn hình.

Cặp đôi này đã vướng tin hẹn hò từ tháng 11/2025. Ảnh: Tổng hợp

Cộng đồng mạng thậm chí còn đặt nghi vấn rằng toàn bộ câu chuyện "chỉ follow mình em" có thể là một bước đi PR được tính toán kỹ lưỡng. Không ít ý kiến cho rằng OgeNus và CiiN đang khéo léo "đánh vào cảm xúc" người xem, tạo nên một câu chuyện mập mờ về tình cảm để thu hút sự chú ý trước khi tung ra sản phẩm mới.

Việc lồng ghép yếu tố tình cảm vào chiến lược truyền thông vốn không còn xa lạ trong showbiz, nhưng cách triển khai kín đáo, nửa úp nửa mở như hiện tại lại càng khiến khán giả tò mò và bàn luận nhiều hơn.

Vào đầu năm 2026, Binz và Châu Bùi cũng từng gây xôn xao khi được cho là sử dụng chiêu thức quen thuộc này để gây sự chú ý. Trên mạng xã hội, Châu Bùi liên tục có những động thái lạ nhắc tới việc độc thân khiến netizen nghi vấn trục trặc. Thời điểm đó, Binz cũng bất ngờ tung ra sản phẩm âm nhạc với màu sắc trầm lắng, nhiều tâm trạng.

Không ít khán giả cho rằng việc OgeNus và CiiN tạo ra những "tín hiệu" tương tự hoàn toàn có thể nằm trong một kịch bản truyền thông đã được tính toán từ trước. Ảnh: FBNV

OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, là gương mặt không còn xa lạ với khán giả yêu rap. Anh từng góp mặt tại Rap Việt mùa 1 nhưng chưa có cơ hội đi sâu khi không được các HLV lựa chọn. Trở lại ở mùa 3, nam rapper ghi dấu ấn rõ nét hơn nhờ sự tiến bộ và nỗ lực, thậm chí JustaTee còn nhận xét anh khiến mình nhớ đến hình ảnh thời trẻ.

OgeNus từng là thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc FNC Entertainment trong 18 tháng. Vừa qua, nam rapper gây chú ý khi tham gia Anh trai "say hi" mùa 2. Ảnh: FBNV

Nữ TikToker gây chú ý nhờ loạt video ăn diện gợi cảm, bắt trend cùng những điệu nhảy cuốn hút. Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận khi thẳng thắn chia sẻ về việc can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc.