Han So Hee hẹn hò nam model đẹp trai nức tiếng làng mẫu xứ Hàn sau scandal ngoại tình với Ryu Jun Yeol

Chiều 8/4, tờ Kbizoom đưa tin, Han So Hee vừa bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò với nam model đẹp trai nức tiếng làng mẫu xứ Hàn Hong Tae Joon. Được biết, Hong Tae Joon kém Han So Hee tận 6 tuổi và sở hữu chiều cao 1m83 cùng thân hình nóng bỏng.

Theo nguồn tin, nghi vấn tình ái xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ bài đăng mới của Han So Hee trên trang Instagram cá nhân có 17 triệu người theo dõi. Trong bài đăng này, mỹ nhân họ Han đã công khai những khoảnh khắc thân mật bên Hong Tae Joon, khiến cả mạng xã hội được dịp xôn xao bàn tán. Trước ống kính, nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân dựa sát rạt vào đàng trai, đồng thời thể hiện 1 khía cạnh nữ tính, dịu dàng đằm thắm đến bất ngờ, trông có phần khác lạ với diện mạo sang chảnh ngút ngàn thường thấy của cô. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng mới của Han So Hee đã hút về tới hơn 1 triệu lượt thả tim.

Từ khoảnh khắc thân mật này, tin đồn Han So Hee - Hong Tae Joon đang hẹn hò đã lan nhanh khắp mạng xã hội. Nếu Han So Hee thật sự đang yêu Hong Tae Joon thì chàng trai này chính là người đàn ông đầu tiên được nữ diễn viên 9X công khai hẹn hò trên trang cá nhân kể từ sau mối tình ồn ào với tài tử Ryu Jun Yeol.

Han So Hee công khai khoảnh khắc thân mật dựa sát vào Hong Tae Joon trên trang cá nhân mới đây, khiến hơn 1 triệu người bấn loạn. Ảnh: IGNV

Bài đăng mới của Han So Hee khiến tin đồn cô đang hẹn hò mỹ nam họ Hong lan nhanh như tên bắn trong ngày 8/4. Ảnh: IGNV

Bạn trai tin đồn của Han So Hee sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thân hình nóng bỏng, khiến khán giả khó lòng rời mắt. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện chia phe, tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn hẹn hò của Han So Hee và nam người mẫu họ Hong kém 6 tuổi. 1 bộ phận khán giả tin rằng Han So Hee - Hong Tae Joon thật sự đang yêu đương với nhau. Thậm chí, không ít netizen hiện ủng hộ cặp đôi và “đẩy thuyền” nhiệt tình cho 2 người họ, đồng thời còn nhấn mạnh rằng mẫu nam gen Z sở hữu diện mạo nổi bật, đẹp trai gấp 10 lần Ryu Jun Yeol, trông vô cùng xứng đôi với mỹ nhân họ Han.

Thế nhưng song song với đó, nhiều fan lại khẳng định Han So Hee - Hong Tae Joon chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết không hơn không kém và vẫn chưa tiến tới giai đoạn yêu đương như 1 bộ phận công chúng đang tưởng lầm.

Fan còn đào lại hình ảnh trong quá khứ cho thấy Han So Hee từng xuất hiện thân thiết cùng Hong Tae Joon trong 1 khung hình với 2 nghệ sĩ khác ngay từ năm 2023. Qua đó, người hâm mộ nhấn mạnh Han So Hee - Hong Tae Joon thuộc cùng 1 nhóm bạn thân, không phải người yêu của nhau.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Han So Hee lẫn Hong Tae Joon đều chưa chính thức có động thái phản hồi liên quan tới nghi vấn hẹn hò mới đây.

Nhiều khán giả ủng hộ Han So Hee hẹn hò Hong Tae Joon vì nam người mẫu này đẹp trai ăn đứt Ryu Jun Yeol. Ảnh: Naver

Trong khi đó, nhiều fan khẳng định Han So Hee - Hong Tae Joon thuộc cùng 1 nhóm bạn thân. Ảnh: Allkpop

Công chúng đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của Han So Hee - Hong Tae Joon giữa lúc tin đồn hẹn hò đang bùng nổ khắp cõi mạng. Ảnh: X

Trước khi dính tin yêu đương “hồng hài nhi” họ Hong, Han So Hee từng trải qua mối tình tốn nhiều giấy mực với tài tử đình đám Ryu Jun Yeol. Còn nhớ nữ diễn viên họ Han xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol hồi giữa tháng 3/2024. Cuộc tình này đã kéo cô vào vòng xoáy thị phi gây chấn động dư luận 1 thời. Nguyên nhân đến từ việc Han So Hee được cho là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol - Hyeri.

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái “cà khịa” đối phương, càng khiến công chúng thêm tin vào chuyện giữa 2 mỹ nhân có mối “thâm thù đại hận” vì cùng yêu 1 người đàn ông. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc 2 mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội. Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han. Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ. Được biết, cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi” chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ với truyền thông. Ồn ào tình ái liên quan tới 3 ngôi sao cũng dần hạ nhiệt kể từ đây.

Drama tình ái liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ảnh: Nate

Ngoài mối tình công khai với Ryu Jun Yeol, Han So Hee còn từng dính nghi vấn hẹn hò nam người mẫu điển trai Chae Jong Seok hồi năm 2023. Theo những bằng chứng do truyền thông đăng tải vào thời điểm ấy, Han So Hee - Chae Jong Seok được cho là từng đăng tải loạt ảnh mặc outfit giống nhau và “check in” ở cùng 1 địa điểm.

Thế nhưng ngay sau đó, công ty chủ quản đã nhanh chóng ra thông báo khẳng định nữ diễn viên họ Han và nam người mẫu Chae Jong Seok chỉ là bạn bè thân thiết.

Han So Hee bị tung loạt bằng chứng hẹn hò Chae Jong Seok, song cô đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn tình ái này. Ảnh: X

Trong khi đó, Hong Tae Joon chưa từng dính tin hẹn hò với bất cứ ai khác trước khi vướng nghi vấn yêu Han So Hee. Được biết, nam người mẫu điển trai sinh năm 1999 không chỉ là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang danh tiếng mà còn thường xuyên góp mặt trong loạt video ca nhạc và nhiều đoạn phim quảng cáo.

Nguồn: Kbizoom