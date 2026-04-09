Bắt khẩn cấp nam ca sĩ nổi tiếng vì tội nghiêm trọng, thái độ cười cợt gây sốc

Sáng 8/4, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ kiêm rapper nổi tiếng người Mỹ Lil Tjay vừa bị bắt khẩn cấp vì có liên quan tới vụ nổ súng nhắm vào Offset (chồng cũ của Cardi B) mới đây. Theo nguồn tin, Lil Tjay đã bị đưa tới nhà tù thuộc quận Broward, Florida với cáo buộc có hành vi gây rối trật tự và ẩu đả.

Đáng chú ý, tại thời điểm bị bắt, Lil Tjay vẫn giữ thái độ bình thản 1 cách đáng kinh ngạc. Thậm chí, nam ngôi sao sinh năm 2001 còn mỉm cười trong bức hình chụp chân dung đối với nghi phạm bị bắt giữ. Thái độ cười cợt của chủ nhân bản hit Calling My Phone đã khiến cả mạng xã hội không khỏi bàn tán xôn xao.

Được biết, Lil Tjay phải trả số tiền 500 USD (13 triệu đồng) để được tại ngoại.

Công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi Lil Tjay vẫn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi khi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Pagesix

Lil Tjay sinh năm 2001, trở nên nổi tiếng với đĩa đơn Resume ra mắt hồi năm 2017. Sau đó đúng 1 năm, anh chính thức ký hợp đồng với Columbia Records sau thành công của single Brothers. Vào năm 2019, Lil Tjay phát hành album đầu tay True 2 Myself và nhanh chóng leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Album thứ 2 của nam nghệ sĩ 10X mang tên Destined 2 Win cũng gặt hái được thành công tương tự. Đáng chú ý, Calling My Phone trích từ album này đã đạt được hạng 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ảnh: Pagesix

Phía cảnh sát vừa chính thức lên tiếng về việc bắt giữ Lil Tjay: “1 người đã bị buộc tội liên quan đến vụ nổ súng nhắm vào Offset xảy ra hôm thứ 2 (giờ Mỹ) ở khu vực chờ lấy xe bên ngoài khách sạn & sòng bạc Seminole Hard Rock ở Hollywood, Florida. Vụ việc bắt nguồn từ 1 cuộc ẩu đả. Ngoài 1 cá nhân bị buộc tội thì còn 1 người khác đã bị tạm giữ nhưng hiện không bị buộc tội”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành điều tra để xác định thêm 1 vài cá nhân khác có liên quan đến vụ nổ súng. Nam nghệ sĩ Offset hiện vẫn đang được theo dõi trong bệnh viện Memorial Regional tại Hollywood, Florida. Và những vết thương của anh ấy không gây nguy hiểm đến tính mạng”, phía cảnh sát tiếp tục thông tin về diễn biến mới của vụ án.

Trong khi đó, luật sư của Lil Tjay lại ra sức phủ nhận thông tin nam ca sĩ này liên quan tới vụ nổ súng nhắm vào Offset: “Chúng tôi phải đưa ra thông báo này do có những thông tin sai sự thật cho rằng Lil Tjay có liên quan đến vụ nổ súng làm Offset bị thương. Lil Tjay không bị bắn và anh ấy cũng không bị buộc tội thực hiện bất kỳ vụ nổ súng nào”.

Phía Lil Tjay vừa có động thái phản hồi ngay sau khi tin tức nam ngôi sao bị bắt khẩn cấp lan rộng. Ảnh: Pagesix

Trước đó, trong chiều 7/4, tờ Pagesix đưa tin nam ca sĩ kiêm rapper đình đám người Mỹ Offset đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi bị 1 đối tượng dùng súng bắn. Vụ việc đau lòng xảy ra ở khu vực chờ lấy xe gần khách sạn & sòng bạc Seminole Hard Rock ở Hollywood, Florida ngay sau khi nam ca sĩ sinh năm 1991 chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Người đại diện của Offset ngay sau đó đã xác nhận sự việc với phóng viên Page Six, và hé lộ thêm về tình trạng của nam nghệ sĩ sau vụ nổ súng kinh hoàng: “Chúng tôi xác nhận thông tin Offset bị bắn và anh ấy hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Tình trạng của nam ca sĩ hiện đã ổn định. Nhưng anh ấy vẫn đang được theo dõi chặt chẽ bởi các nhân viên y tế”.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng hé lộ 1 vài thông tin đáng chú ý về quá trình điều tra vụ án ngay trong chiều 7/4: “Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ nổ súng và tình hình đã nhanh chóng được kiểm soát. 2 đối tượng liên quan tới vụ việc đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Chúng tôi hiện vẫn đang tích cực tiến hành điều tra vụ án. Hiện trường hiện đã trở về trạng thái bình thường như lúc ban đầu và không còn tiềm ẩn bất kỳ mối đe dọa nào đối với công chúng. Các hoạt động kinh doanh tại khu vực xảy ra vụ nổ súng vẫn đang diễn ra bình thường”.

Tính đến thời điểm hiện tại, động cơ của kẻ nổ súng vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Nam ca sĩ kiêm rapper Offset bị trúng đạn gần 1 khách sạn - sòng bạc vào hôm 7/4. Ảnh: Pagesix

Vụ việc nổ súng mới đây gây chấn động dư luận âu cũng là bởi trước đó, 1 người đồng đội cùng nhóm nhạc Migos với Offset là nam rapper Takeoff đã bị bắn tử vong hồi tháng 11/2022 tại sân chơi bowling ở Houston, Texas. Theo truyền thông Mỹ đưa tin, vụ nổ súng xảy ra trong 1 bữa tiệc riêng tư ở khu vui chơi 810 Billiards & Bowling. Thời điểm đó, Takeoff đang chơi xúc xắc cùng rapper Quavo - 1 thành viên khác của nhóm Migos. Các nhân chứng cho biết hung thủ đã bắn vào đầu Takeoff khiến nam nghệ sĩ xấu số tử vong ngay tại hiện trường. 2 người khác cũng bị trúng đạn, được đưa đi cấp cứu bằng xe cá nhân ngay sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra.

Quavo may mắn không bị thương nhưng đã bị sang chấn tâm lý sau bi kịch thương tâm. Trong video do 1 nhân chứng quay lại, Quavo đã chạy tới ôm Takeoff và hét lên để nhờ mọi người xung quanh mau chóng tới giúp đỡ người đồng đội bị trúng đạn. Nhưng Takeoff đã không qua khỏi ngay sau đó vì vết thương quá nặng.

Trước Offset, 1 người đồng đội cùng nhóm Migos là Takeoff cũng đã bị trúng đạn. Đáng tiếc, Takeoff không được may mắn như Offset. Ảnh: Pagesix

