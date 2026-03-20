Bắt khẩn cấp sao nam 31 tuổi giở trò với bé gái

Vào ngày 19/3, Page Six đưa tin Joseph Garrett Duggar - ngôi sao của chương trình 19 Kids and Counting - đã bị bắt và bị buộc tội quấy rối tình dục một bé gái 9 tuổi ở Florida năm 2020. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bay, ngôi sao truyền hình thực tế 31 tuổi này đã bị buộc tội có hành vi dâm ô với nạn nhân dưới 12 tuổi và với nạn nhân từ 18 tuổi trở lên.

Theo đó, họ đã được Sở Cảnh sát Tontitown ở bang Arkansas liên lạc và được thông báo về một vụ quấy rối tình dục trước đây liên quan đến một bé gái hiện 14 tuổi. Trong cuộc thẩm vấn pháp y, nạn nhân nói với cảnh sát rằng sự việc xảy ra khi cô bé mới 9 tuổi (năm 2020), trong một chuyến đi nghỉ mát cùng gia đình ở Panama City Beach, Florida.

Joseph Garrett Duggar thời tham gia show truyền hình và hiện tại.

Trong kỳ nghỉ đó, Joseph Garrett Duggar được cho là đã mời nạn nhân ngồi gần mình và ngồi lên đùi anh ta. Sau đó, ngôi sao truyền hình đắp chăn lên người bé gái và bắt đầu các hành động sờ soạng. Joseph Garrett Duggar lặp lại hành động này nhiều lần trong kỳ nghỉ. Sau đó, anh ta dừng lại và nói lời xin lỗi.

Đến nay, cha của nạn nhân mới tố giác sự việc đến cảnh sát. Joseph Garrett Duggar đã thú nhận mọi tội ác với cảnh sát trưởng và các sĩ quan ở Sở cảnh sát Tontitown. Page Six xác nhận ngôi sao truyền hình này hiện đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Washington ở Arkansas và chưa bị chính thức lập hồ sơ. Cảnh sát Arkansas cho biết các cáo buộc sẽ được công bố sau khi lập hồ sơ. Sau đó, Joseph Garrett Duggar sẽ bị dẫn độ về hạt Bay.

Ngôi sao này đã thừa nhận các cáo buộc và hiện bị tạm giam.

Người đại diện của Joseph Garrett Duggar hiện không trả lời truyền thông. Joseph Garrett Duggar sinh năm 1995. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 2000 nhờ chương trình 19 Kids and Counting nói cuộc sống của bố mẹ anh - Jim Bob Duggar và Michelle Duggar, cùng đàn con đông đúc. Vào năm 2017, Joseph Garrett Duggar đã kết hôn với Kendra Caldwell vào năm 2017 và có 3 con Garrett, Addison và Broolyn Praise.

Người anh em của Joseph là Josh cũng bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên vào năm 2015, trong số nạn nhân bao gồm cả các em gái của mình. Anh ta bị bắt vào tháng 4/2021 và bị kết tội vào cuối năm đó. Josh bị kết án 12 năm tù giam.

Đại gia đình đông đúc của Joseph Garrett Duggar trên truyền hình.

Joseph Garrett Duggar kết hôn từ năm 2017.

