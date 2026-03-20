Bắt khẩn cấp nam diễn viên nổi tiếng đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản

Sáng 19/3, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên kiêm rapper nổi tiếng người Mỹ Chris O’Neal vừa bị bắt khẩn cấp với cáo buộc liên quan tới 1 vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản. Vụ việc xảy ra tại 1 ngôi nhà ở Malibu, California, Mỹ. Chủ nhà báo án vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hôm 16/3 (theo giờ địa phương). Chris O’Neal là 1 trong những nghi phạm bị bắt giữ với cáo buộc trộm cắp tài sản công dân và đã bị tạm giam ở 1 nhà tù thuộc quận Los Angeles trước khi được tại ngoại vào chiều 17/3 (theo giờ địa phương).

Nguồn tin cho biết chủ nhà đã phát hiện 3 đối tượng lạ mặt xuất hiện bên trong ngôi nhà của mình thông qua kiểm tra camera an ninh. Nhóm đối tượng này đã đột nhập vào từ phía sau nhà trước khi can thiệp vào hệ thống camera giám sát của căn hộ. Chris O’Neal được cho là 1 trong những đối tượng đã tham gia vào vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản nêu trên. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tính tới thời điểm hiện tại, phía nam tài tử Chris O’Neal vẫn chưa chính thức lên tiếng sau khi bị bắt khẩn cấp với cáo buộc trộm cắp tài sản công dân. Được biết, lần cuối cùng nam nghệ sĩ đăng bài trên mạng xã hội là vào tháng 11 năm ngoái dù trước đó, anh vẫn chia sẻ đều đặn, thường xuyên hình ảnh và clip mới lên trang cá nhân.

Chris O’Neal sinh năm 1994, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 17 tuổi. Anh trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ bộ phim How to Rock phát sóng hồi năm 2012. Sau đó, nam tài tử tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm Swindle và K.C. Undercover hợp tác cùng Ariana Grande - Zendaya. Trong giai đoạn từ năm 2017-2020, nam nghệ sĩ tỏa sáng với bộ phim Greenhouse Academy. Bên cạnh diễn xuất, Chris O’Neal còn hoạt động với tư cách 1 rapper, từng phát hành EP mang tên Just Getting Started cách đây 12 năm. Nam ngôi sao từng nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ khán giả nhưng nay hình tượng của anh đã hoàn toàn sụp đổ sau bê bối trộm cắp tài sản.

Nguồn: Pagesix