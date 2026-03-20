YG Entertainment chèn ép quá đáng 1 nữ nhạc sĩ, BLACKPINK là đồng lõa?

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Bekuh Boom - nổi tiếng với việc đồng sáng tác nhiều bản hit cho BLACKPINK - gần đây đã gây tranh cãi sau khi cáo buộc mình bị ép phá thai trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc.

Thông qua một loạt video và bình luận trên TikTok, Bekuh Boom tuyên bố rằng khi khoảng 18 tuổi, cô đã bị "lợi dụng trong nhiều năm" dưới lời hứa hẹn về một hợp đồng thu âm. Cô còn bị lăng mạ bằng lời nói và bị ép buộc phá thai sau khi tiết lộ điều đó với hãng thu âm của mình. Mặc dù cô không nêu đích danh công ty nào, nhưng phần lớn sự nghiệp của Bekuh Boom gắn bó với YG Entertainment từ năm 2012 đã khiến nhiều người suy đoán đây chính là công ty tệ bạc này.

Bekuh Boom cũng đề cập đến trải nghiệm trong quá trình sản xuất bản hit Typa Girl của BLACKPINK. Cô cho biết mình đã bị xúc phạm nghiêm trọng trong suốt quá trình. Nhạc sĩ kiêm ca sĩ sinh năm 1994 cũng nhấn nút thích bình luận của fan cho rằng các thành viên BLACKPINK nên đứng về phía cô. “Không ai quan tâm đến tôi. Tất cả đều cùng một giuộc” - cô nói.

Những cáo buộc này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Một số người dùng khá sốc và chỉ trích hành vi của YG Entertainment và những người liên quan. Trong khi những người khác đặt câu hỏi về tính xác thực của các cáo buộc, chỉ ra sự thiếu bằng chứng xác thực và cho rằng có thể có những bất bình cá nhân.

Bekuh Boom sinh năm 1994, là nhạc sĩ có tiếng, nổi bật trong làng sản xuất âm nhạc Kpop. Cô được biết đến lần đầu tiên nhờ đồng sáng tác bài hát Eyes, Nose, Lips của Taeyang, và sau đó đóng góp vào các bản hit lớn của BLACKPINK như BOOMBAYAH, DDU DU DDU DU và Kill This Love .

Cô cũng từng hợp tác với các nghệ sĩ khác thuộc YG Entertainment như WINNER và Jeon So Mi (công ty con The Black Label). Tháng 8 năm ngoái, công ty sở hữu bản quyền âm nhạc Beyond Music đã mua lại danh mục 33 bài hát liên quan đến Bekuh Boom, khiến sự nghiệp của cô thêm khởi sắc.

Trong khi các cuộc tranh luận trên mạng xã hội vẫn đang tiếp diễn, các bên nghi vấn được đề cập đến như YG Entertainment và BLACKPINK vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

