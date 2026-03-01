Cặp tiên đồng - ngọc nữ showbiz đang yêu đương mặn nồng, ai ngờ bị 1 đàn chị chen chân "phá banh"?

Vào ngày 17/3, nữ diễn viên hạng A Cbiz Diêu Thần thông báo chấm dứt hôn nhân với nhiếp ảnh gia, nhà quay phim Tào Úc. Diêu Thần cho biết cô và Tào Úc hoàn tất thủ tục ly dị từ mấy năm trước, nhưng đến nay mới chính thức công bố. Thông báo của Diêu Thần gây bất ngờ cho công chúng xứ tỷ dân. Đây là lần thứ 2 mà Diêu Thần tan nát hôn nhân.

Năm 2011, cô từng đổ vỡ với nam diễn viên Lăng Tiêu Túc. Họ chia tay trong ồn ào, vướng thị phi "ông ăn chả bà ăn nem". Lăng Tiêu Túc ngoại tình với Đường Nhất Phi, còn Diêu Thần bị phát giác lén lút qua lại với Tào Úc. Ngoài ra, trong thời gian chung sống với Lăng Tiêu Túc, cô còn cặp kè Quả Tịnh Lâm, Chu Tiểu Cương và Tôn Hồng Lôi.

Đây là lần thứ 2 mà minh tinh hàng đầu tan vỡ hôn nhân. Cô từng ly hôn tài tử Lăng Tiêu Túc (ảnh phải) vào năm 2011 vì ngoại tình.

Đời tư phức tạp và thị phi của Diêu Thần khiến ai cũng ngán ngẩm. Dù có tài năng diễn xuất, cô vẫn vào top minh tinh bị ghét nhất Cbiz. Đến sáng 19/3, Diêu Thần tiếp tục dính tai tiếng tình ái.

Theo nhiều nguồn tin trong showbiz Trung Quốc, nữ diễn viên 7X đang bí mật hẹn hò Hầu Văn Nguyên - nam thần kém cô 11 tuổi. Họ từng đóng chung phim Nhân Danh Vẻ Đẹp quay năm 2023, phát sóng năm 2025. Trong phim, cả hai đóng vai người yêu và có rất nhiều cảnh quay thân mật nóng bỏng. Lúc quảng bá tác phẩm, Diêu Thần và Hầu Văn Nguyên cũng thoải mái tương tác, có nhiều cử chỉ mập mờ không khác gì tình nhân.

Tuy nhiên, các nguồn tin trong giới tố cáo Diêu Thần không phải đường đường chính chính yêu Hầu Văn Nguyên mà là đi cướp từ tay đàn em. Minh tinh này phải lòng bạn diễn đẹp trai trong quá trình hợp tác. Tuy nhiên, Hầu Văn Nguyên đã có bạn gái là mỹ nhân Chung Sở Hy vào thời điểm đó. Họ nảy sinh tình cảm khi tham gia phim Nếu Bôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi, nhưng đợi đến Valentine năm 2024 mới công khai và từ đó trở thành đôi "tiên đồng - ngọc nữ" mới của Cbiz.

Thế nhưng, do quá si mê Hầu Văn Nguyên vì anh có nét giống chồng cũ Lăng Tiêu Túc, Diêu Thần đã giở thủ đoạn chen chân phá hoại, thậm chí ép buộc Chung Sở Hy chia tay, nhường bồ cho cô.

"Nàng thơ của Thành Long" rất cay cú, song không dám bóc phốt hay đụng vào Diêu Thần vì đàn chị có hậu thuẫn lớn trong showbiz. Về sau, nhận ra tâm của Hầu Văn Nguyên không còn ở chỗ mình, Chung Sở Hy chấp nhận buông tay vào đầu năm 2025. Sau khi ở bên Diêu Thần, sự nghiệp của Hầu Văn Nguyên sang trang mới. Danh sách tác phẩm chờ chiếu của Hầu Văn Nguyên đều là các dự án lớn, hợp tác cùng những tên tuổi thực lực.

Ngay sau khi loạt chi tiết về "tam giác tình ái" của Diêu Thần - Hầu Văn Nguyên - Chung Sở Hy được tung ra, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã len lỏi khắp các diễn đàn, trở thành chủ đề bàn tán không ngừng. Dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến, người bênh vực Chung Sở Hy, chỉ trích Diêu Thần làm "tiểu tam", Hầu Văn Nguyên là trai tồi thay lòng vì lợi ích.

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng câu chuyện chỉ mang tính một chiều và chưa đủ cơ sở để chỉ trích Diêu Thần - Hầu Văn Nguyên. Hiện, ồn ào "tình tay 3" này đang trở thành drama được theo dõi sát sao trên mạng xã hội Weibo. Dù bị réo gọi liên tục xuyên suốt các cuộc tranh luận, Diêu Thần - Hầu Văn Nguyên - Chung Sở Hy vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Nguồn: Sina, Sohu