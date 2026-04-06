Hôm nay là ngày đặc biệt của Lọ Lem, MC Quyền Linh đã nói điều gì với con gái diệu?

MC Quyền Linh được biết tới danh xưng MC quốc dân, đã hoạt động nghệ thuật được hươn 20 năm. Ngoài MC Quyền Linh, 2 con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, Quyền Linh đã khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi chia sẻ những lời nhắn nhủ đầy tình cảm gửi đến con gái lớn Lọ Lem nhân dịp cô tròn 20 tuổi.

MC Quyền Linh viết: "Xin chào Lọ Lem thương yêu của Ba, chào cô sinh viên năm 2 với nhiều ý chí và nghị lực của ba, ba có thể đếm được bao nhiêu ngày tháng đưa con đến trường và cũng có thể đếm hết những sợi tóc bạc trên đầu của ba nhưng ba không thể đếm được những tình yêu thương của ba dành cho con yêu.

Ba xin dành tất cả những tình yêu thương đó làm quà sinh nhật cho con gái tròn 20 tuổi nha con yêu, chúc con gái yêu thương của ba tuổi 20 thật đẹp, thật nhiều nghị lực và luôn luôn nỗ lực để đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống nhé. Con yêu. Happy Birthday".

Có thể thấy, phía sau hình ảnh một nghệ sĩ gần gũi, chân chất trên sóng truyền hình, Quyền Linh còn là một người cha hết mực yêu thương và luôn dõi theo từng bước trưởng thành của con gái.

MC Quyền Linh nhắn gửi lời chúc tình cảm tới con gái Lọ Lem trong ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV

Mai Thảo Linh được biết đến với biệt danh Lọ Lem, sinh năm 2006 và sớm trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài nổi bật cùng thành tích học tập ấn tượng. Sở hữu chiều cao 1m73, cô hiện hoạt động trong vai trò mẫu ảnh, đại sứ thương hiệu và hợp tác với nhiều nhãn hàng.

Hiện tại, Mai Thảo Linh đang là sinh viên năm 2 tại một trường đại học quốc tế ở TP.HCM. Đáng chú ý, cô từng chia sẻ đã tự chủ tài chính từ năm 16 tuổi, không chỉ tự trang trải học phí mà còn thành lập quỹ từ thiện mang tên "Lo cho em", lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến cộng đồng.

Con gái nhà Quyền Linh sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao 1m73. Ảnh: FBNV

Theo những thông tin đang được chia sẻ, cư dân mạng đã phát hiện một số chi tiết tương tác đáng chú ý giữa Lọ Lem và người này. Dù chưa xuất hiện bất kỳ hình ảnh chung chính thức hay lời xác nhận từ người trong cuộc, loạt "hint" kể trên vẫn đủ khiến câu chuyện trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

MC Quyền Linh từng chia sẻ quan điểm về việc con gái lựa chọn tình yêu: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu".