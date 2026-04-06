"Song Hye Kyo bản Trung" từng tuyên bố "2,7 triệu không mua nổi đôi tất", nay chửi thẳng mặt 10.000 khán giả

Mới đây, nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ - người được mệnh danh là "Song Hye Kyo Trung Quốc” đã gây tranh cãi trên các diễn đàn giải trí khi công khai mắng mỏ khán giả cực gắt ngay trên sóng livestream.

Được biết, chị đẹp này vốn nổi tiếng với lối sống xa xỉ, hào nhoáng, từng có những phát ngôn “chấn động Tam giới” như: “699 NDT (2,7 triệu đồng) không mua nổi một đôi tất”, “Kim cương dưới 1 carat không đáng tiền”. Thế nhưng mới đây, phú bà Cbiz bỗng nhiên livestream bán mỹ phẩm giá bình dân, khiến ai nấy đều bất ngờ.

Điều đáng nói là sau khi giới thiệu sản phẩm, khuyến khích khán giả mua sắm nhưng không thấy ai mua, Trương Vũ Kỳ đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Khi thấy có một số antifan trêu chọc rằng muốn lợi dụng chính sách đổi trả để “bom hàng”, nữ diễn viên Miêu Yêu Truyện không kiếm chế được cảm xúc, văng tục và “mắng xơi xơi” vào mặt hơn 10.000 khán giả. Không chỉ vậy, Trương Vũ Kỳ còn khiến nhãn hàng phải “tái mặt” khi mặc kệ nhân viên công tác đang tìm cách xoa dịu tình hình, bỏ dở việc bán hàng online giữa chứng và hùng hồn tuyên bố: “Mấy người tìm đồ đắt mà mua, tôi không bán nữa đâu”.

Hành động của Trương Vũ Kỳ nhận về sự chỉ trích dữ dội của công chúng. Thậm chí, Cát Hiểu Thiên - tình địch của Trương Vũ Kỳ cũng chạy đến hóng drama và mỉa mai người đẹp kiếm tiền từ sự yêu mến của khán giả nhưng lại chẳng hề tôn trọng họ. Rõ ràng, những phát ngôn quá khích đã khiến hình ảnh của Trương Vũ Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề.

Trang 163 cho rằng, trước đây Trương Vũ Kỳ luôn xây dựng hình tượng chị đại thẳng thắn, có gì nói nấy nhưng giờ đây, điều này đã “phản” lại cô nàng. Nữ diễn viên bị tố xấu tính xấu nết, EQ thấp và danh tiếng của cô vẫn đã xấu đi sau nghi vấn làm “bé ba”, mang thai hộ lại càng bết bát hơn trong mắt khán giả.

Nhớ trước kia, nữ diễn viên Mỹ Nhân Ngư từng “kiếm đậm” nhờ bán hàng livestream, thu nhập lên tới 50-80 triệu NDT/năm (186 - 298 tỷ đồng). Thế nhưng, theo số liệu ghi nhận từ tháng 3 năm nay, doanh số bán hàng của Trương Vũ Kỳ đã sụt giảm mạnh mẽ và có khả năng sẽ tiếp tục rợi hạng sau bê bối mắng chửi khán giả.

Trương Vũ Kỳ nổi đình nổi đám ngay khi mới bước chân vào showbiz nhờ phim của Châu Tinh Trì. Nữ diễn viên này nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình bốc lửa và tính cách mạnh mẽ, bộc trực. Từ một cô gái xuất thân trong một gia đình nghèo, bố mẹ ly hôn, Trương Vũ Kỳ đã bật lên mạnh mẽ, trở thành “phú bà” showbiz thứ thiệt.

Về đời tư, Trương Vũ Kỳ vướng không ít lùm xùm, đặc biệt là hai cuộc hôn nhân đổ vỡ không mấy êm đẹp với đạo diễn Vương Toàn An và đại gia Viên Ba Nguyên. Đặc biệt, tháng 1 năm nay, nữ diễn viên phim Miêu Yêu Truyện nhận đòn giáng nặng nề khi bị tố là “bé ba”, thuê người đe dọa "chính thất" và có hành động trái với pháp luật Trung Quốc là nhờ người mang thai hộ. Hóa ra, khi Cát Hiểu Thiến - Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, Trương Vũ Kỳ đã lén qua lại với vị doanh nhân này và sau đó hất cẳng bà cả.

Những hành động khó lòng yêu thương nổi khiến hình ảnh và danh tiếng của Trương Vũ Kỳ sa sút không thể cứu vãn. Cô bị các nhãn hàng quay lưng, bị các đài truyền hình trung ương Trung Quốc cắt sóng triệt để, loại khỏi danh sách các nghệ sĩ tham gia Gala Tết Nguyên đán.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, đầu tháng 3 vừa qua, Trương Vũ Kỳ lựa chọn quay lại đường đua bán hàng livestream nhưng tình hình chẳng mấy khả quan. Và giờ đây, việc mắng khán giả ngay trên sóng livestream chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến làn sóng tẩy chay của công chúng cảng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nguồn: 163