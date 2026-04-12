Sao nữ đóng vai "tiểu tam" gây bức xúc nhất màn ảnh hiện tại lên tiếng khi bị chê

Phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc có sự tham gia của dàn diễn viên Lương Thế Thành, Thuý Diễm, Hoài An, Bảo Ngọc... đang gây sốt trên màn ảnh nhỏ. Cư dân mạng bức xúc bàn tán loạt chi tiết khó hiểu liên quan đến câu chuyện giữa Trang (Ngân Hoà), Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành). Trong đó, nhân vật Trang (Ngân Hoà) được gia đình Mai (Lê Phương) nhận về cưu mang nhưng lại "cưa cẩm" chồng của cô khiến cư dân mạng chú ý.

Bên cạnh nét diễn mỗi lần xuất hiện là có drama, Ngân Hoà còn bị chê bị lác mắt, ngoại hình không hợp vai. Giữa những tranh cãi của cộng đồng mạng, Ngân Hoà có phản ứng liên tục "nhập vai" nhân vật để đáp trả ngoài đời thực. Liên quan đến việc bị nói lác mắt, nữ diễn "dở khóc dở cười" tự nhận: "Tự nhiên có tên mới: 'Baby three lè khe'. Nghe cũng dễ thươg đó, chắc đổi tên quá".

Bên dưới phần bình luận, nữ diễn viên còn vui vẻ tương tác trước những nhận xét về ngoại hình. Có thể thấy, Ngân Hoà không tỏ ra căng thẳng mà chọn cách hài hước, nhẹ nhàng đối mặt với những lời nhận xét.

Ngân Hoà lên tiếng khi bị chê bai ngoại hình

Cô bị nhận xét bị lác mắt mỗi lần diễn cảnh liếc ngang liếc dọc

Nữ diễn viên còn bị nhận xét "tiểu tam" đáng ghét nhất màn ảnh, mỗi khi xuất hiện là khán giả đòi "vạch mặt" ngay

Ngân Hoà vào vai cô gái được cưu mang nhưng âm mưu giật chồng ân nhân

Diễn viên Ngân Hoà là ai?

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM rồi sau đó chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên từng tham gia đóng MV, góp mặt trong một số bộ phim như Vua Bánh Mì, Trại Hoa Đỏ, Giấc Mơ Của Mẹ, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Mai...

Ngân Hoà là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, cô đa phần cập nhật về công việc chứ ít khi chia sẻ về gia đình hay những thông tin riêng tư. Theo những thông tin cực hiếm được hé lộ, nữ diễn viên là con gái cả trong gia đình có 3 chị em. Mẹ của Ngân Hoà qua đời sớm, bố gồng gánh "gà trống nuôi con" nhưng hiện tại ông cũng đã lớn tuổi. Vì là chị lớn trong nhà, Ngân Hoà phải làm việc từ sớm, lo kinh tế để nuôi nấng các em. Khi còn là sinh viên, Ngân Hoà phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Thậm chí, lúc phát hiện bị bệnh, cô vẫn còn đi casting phim, dự sự kiện...

Hồi tháng 6/2025, mạng xã hội không khỏi xôn xao khi MC Trấn Thành đăng tải bài viết dài để chia sẻ câu chuyện của nữ diễn viên Ngân Hoà. Thời điểm đó, Ngân Hoà đang đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và cần tiền ghép thận gấp. Khi đó, Trấn Thành đóng góp 100 triệu, Mỹ Tâm 30 triệu, rất nhiều nghệ sĩ đã lan toả thông tin, gửi tiền đến Ngân Hoà nhưng không công bố con số.

Sau ít ngày kêu gọi, một số thông tin xoay quay đời sống cá nhân của Ngân Hoà gây xôn xao trên MXH. Phía đại diện đã lên tiếng phủ nhận chuyện nữ diễn viên sở hữu xe Audi, chuyến du lịch Hàn Quốc là do bạn thân chi trả để thực hiện ước mơ của cô. Theo đại diện chia sẻ, khi đó Ngân Hoà đang trong quá trình điều trị bệnh, hạn chế sử dụng điện thoại cũng như chia sẻ thông tin trên MXH. Việc thực hiện thủ tục sao kê hay những vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng cần phải đợi chính chủ trực tiếp đến ngân hàng để thực hiện.

Bài đăng gần nhất của Ngân Hoà tiết lộ: "Chào mọi người, là mình đây. Đừng lo, mình sẽ sớm quay lại. Cảm ơn Chúa vì luôn ở bên cạnh mình, cho mình sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn".

Ngân Hoà mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, từng được Trấn Thành kêu gọi chữa bệnh

