Trang Pháp thua trắng ở Tỷ Tỷ, đang khóc nức nở thì nhận 1 câu từ thành viên bị loại

Công diễn 1 của Đạp Gió 2026 khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều, và tâm điểm chính là màn “thua trắng” đầy tiếc nuối của đội Trang Pháp. Dù mang đến tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại được đầu tư công phu, dàn dựng sân khấu hoành tráng và thể hiện tròn trịa, kết quả cuối cùng vẫn không đứng về phía đội Trang Pháp.

Trong vòng đấu solo sau đó, Trang Pháp đối đầu Tiêu Tường - Chị Đẹp giữ vị trí top 1 visual và thành tích cá nhân tại Đạp Gió năm nay. Đại diện Việt Nam hát tiếng Trung ca khúc Là Anh. Đáng tiếc, Trang Pháp lại tiếp tục để thua trước Tiêu Tường với tỷ số 437 - 472. Điều này đồng nghĩa với việc team Trang Pháp sẽ bị loại người. Kết quả cuối cùng, MC Vivi Na - thành viên của đội Trang Pháp - là người phải ra về ở Công diễn 1, với số phiếu bình chọn thấp nhất 301.

Trang Pháp bật khóc trước việc 1 thành viên trong team bị loại

Ngay sau khi công bố kết quả, các thành viên trong đội Trang Pháp đã không kìm được cảm xúc. Nữ ca sĩ bật khóc nức nở, ôm chặt đồng đội trong khi những người còn lại cũng rưng rưng. Không khí lúc này hoàn toàn trái ngược với sự bùng nổ trên sân khấu trước đó, thay vào đó là sự tiếc nuối và nghẹn ngào.

Giữa khoảnh khắc xúc động ấy, Vivi Na đã nói một câu ngắn nhưng khiến nhiều người xúc động. Nữ MC đã chỉ vào Trang Pháp và khẳng định: "You're the best captain ever" (tạm dịch: Bạn là đội trưởng tuyệt vời nhất từ trước đến nay).

Câu nói như một lời khẳng định dành cho Trang Pháp, cho thấy sự tin tưởng và tình cảm mà các thành viên dành cho cô trong suốt quá trình luyện tập và thi đấu. Dù kết quả không như mong đợi, nhưng vai trò đội trưởng của Trang Pháp vẫn được ghi nhận bởi chính các thành viên.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả bày tỏ sự đồng cảm khi chứng kiến Trang Pháp vừa phải đối mặt với áp lực thi đấu, vừa trải qua cảm xúc chia tay đồng đội ngay trên sân khấu.

Team Trang Pháp chia tay trong nước mắt

Tối 11/4, Công diễn 1 của show Đạp Gió 2026 chính thức lên sóng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Ở vòng thi này, Trang Pháp cùng hai đồng đội Giang Ngữ Thần và Vivi Na mang đến tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đạ i. Với vai trò đội trưởng, nữ ca sĩ Việt Nam đã chủ động lựa chọn đối đầu với đội gồm ba "chị đẹp" Trung Quốc là Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông.

Nếu như trong buổi tổng duyệt trước đó, phần trình diễn của team Trang Pháp từng bị nhận xét còn nhiều thiếu sót thì ở sân khấu chính thức, cả đội đã có màn "lột xác" rõ rệt. Tiết mục nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ phần dàn dựng lấy cảm hứng thiên nga đen ấn tượng, kết hợp vũ đạo sôi động cùng những chi tiết dàn dựng như đu dây hay biến hình trang phục khá mãn nhãn.

Đáng chú ý, Trang Pháp trở thành tâm điểm khi được khán giả lẫn truyền thông Trung Quốc đánh giá cao về khả năng hát tiếng Trung rõ ràng, ổn định, cùng phong thái biểu diễn tự tin, làm chủ sân khấu.

Tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của đội Trang Pháp

Dù có tiết mục biểu diễn tốt ngoài sức tưởng tượng của công chúng ở đêm thi tối nay, nhưng team Trang Pháp vẫn bại trận trước đội của Lý Tiểu Nhiễm. Tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của đội Trang Pháp chỉ nhận được 824 điểm, còn phần thi của nhóm Lý Tiểu Nhiễm nhận được 857 điểm. Sau đó Trang Pháp thi solo với đội nguy hiểm khác và kết quả là thua cuộc, qua đó chia tay với Vivi Na - thành viên có điểm cá nhân thấp nhất nhóm.

Ngay sau khi vòng thi khép lại, trên MXH, kết quả của đội Trang Pháp nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả Trung Quốc lẫn Việt Nam bày tỏ sự bất ngờ lẫn bức xúc khi team chỉ nhận về 824 điểm. Theo ý kiến từ netizen, đây là con số quá thấp so với những gì tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại thể hiện trên sân khấu.

Không ít người cho rằng phần trình diễn của đội Trang Pháp có sự đầu tư, dàn dựng và mức độ giải trí cao hơn hẳn, thậm chí được đánh giá nổi bật hơn một số tiết mục khác trong cùng đêm thi, bao gồm cả đội của Lý Tiểu Nhiễm. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không tương xứng, khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn.

Trước sự chênh lệch này, nhiều ý kiến tiếp tục nghi ngờ về tính minh bạch trong cách chấm điểm của chương trình. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn bày tỏ quan điểm khá gay gắt, cho biết nếu đội Trang Pháp có thành viên bị loại sau phần thi này, họ sẽ cân nhắc ngừng theo dõi chương trình.

MXH bùng nổ tranh cãi vì kết quả thua khó hiểu của team Trang Pháp

