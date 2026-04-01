Tập đoàn sao "trẩy hội" xem Justin Bieber diễn ở Coachella: Bà xã Hailey lên đồ "bỏng mắt", Katy Perry - BLACKPINK hóa fan cuồng!

Justin Bieber là cái tên hot nhất Coachella năm nay, khi anh đảm nhận vai trò headliner với thù lao 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho hai tuần biểu diễn, trở thành nghệ sĩ có cát xê cao nhất lịch sử lễ hội này tính đến thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ đã đưa hàng trăm ngàn khán giả trở lại thanh xuân qua những giai điệu quen thuộc như Baby, Sorry, Stay, Never Say Never... Cả dàn sao đình đám showbiz cũng đến xem set diễn của nam ca sĩ sinh năm 1994.

Đầu tiên không thể không kể đến hậu phương của Justin - bà xã Hailey Bieber. Trên mạng xã hội, cô "nhá hàng" bằng những trang phục gợi cảm, váy lụa, bikini cùng áo thun in dòng chữ "Bà Bieber tương lai". Hailey còn đến Coachella cùng cô bạn thân Kylie Jenner cùng bạn trai của Kylie là Timothée Chalamet. Bên cạnh đó, Katy Perry cũng khiến khán giả phấn khích khi trở thành fan cuồng thực thụ của đàn em. Sự xuất hiện của Paris Hilton, Adele, Lisa - Rosé (BLACKPINK)... cũng khiến bầu không khí càng thêm nóng.

Justin Bieber là gương mặt hot nhất Coachella ngày 2.

Hailey Bieber đi cùng bạn thân Kylie Jenner.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet chăm chú theo dõi Justin Bieber trình diễn.

Katy Perry hóa fangirl cực kỳ cuồng nhiệt khi xem Justin Bieber diễn.

Nữ ca sĩ đến Coachella cùng bạn trai là cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Katy Perry gây sốt với câu nói đùa: "Ơn trời cậu ấy có YouTube Premium. Tôi không muốn thấy bất kỳ quảng cáo nào đâu". Clip: Instagram

2 mỹ nhân BLACKPINK đều đến xem Justin Bieber biểu diễn. Lisa gây sốt với vẻ ngoài xinh xắn như búp bê.

Rosé không lẫn đi đâu được với mái tóc vàng đặc trưng.

Tiểu thư Paris Hilton lên đồ cả cây hồng rực rỡ.

Adele lại diện đồ công sở nghiêm túc.

Nàng mẫu đình đám Kendall Jenner cũng xuất hiện.

North West - con gái đầu lòng của Kanye West và Kim Kardashian.

Rapper đình đám Lizzo.

Nam ca sĩ nổi tiếng Bad Bunny.

Finneas - anh trai của Billie Eilish.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ 36 tuổi Teyana Taylor.

Tim Cook - CEO quyền lực của Apple.

Justin Bieber có tên đầy đủ Justin Drew Bieber, sinh ngày 1/3/1994 tại Ontario, Canada. Anh là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Trưởng thành ở thị trấn Stratford, Justin Bieber bước vào âm nhạc từ những video cover do mẹ đăng lên YouTube – điểm khởi đầu đưa cậu bé 13 tuổi đến với nhà quản lý Scooter Braun và mở ra một sự nghiệp toàn cầu.

Năm 2009–2010, Justin Bieber bùng nổ với ca khúc Baby, trở thành “hiện tượng tuổi teen” với mái tóc huyền thoại cùng giọng hát sáng, cao và giàu năng lượng. Từ đó, anh liên tục phát triển, biến hóa phong cách qua các album như Believe, Purpose, Changes và Justice, ghi dấu với loạt hit như Sorry, Love Yourself, What Do You Mean?. Justin từng là nghệ sĩ trẻ nhất có bảy album đứng đầu Billboard 200 và là một trong những gương mặt được stream nhiều nhất toàn cầu, chứng minh sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ.

Bên cạnh hào quang, Justin cũng đối diện nhiều thăng trầm: áp lực từ danh tiếng quá sớm, những giai đoạn khủng hoảng tâm lý, căn bệnh Lyme và hội chứng Ramsay Hunt từng khiến anh phải tạm ngừng biểu diễn. Về đời tư, chuyện tình nhiều năm với Selena Gomez từng gây chú ý lớn trước khi anh kết hôn với Hailey Baldwin vào năm 2018. Hailey được xem là điểm tựa giúp Justin ổn định tinh thần và cân bằng cuộc sống sau nhiều biến cố. Từ cậu bé internet đến ngôi sao quốc tế, Justin Bieber ngày nay trưởng thành, sâu sắc và trầm tĩnh hơn, nhưng tình yêu dành cho âm nhạc và mối liên kết với người hâm mộ vẫn luôn là điều khiến anh tỏa sáng giữa làng giải trí đầy biến động.