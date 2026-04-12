Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa sinh con 3 ngày đã đi sự kiện?

Tối 11/4, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện tại một sự kiện sau khi vừa thông báo tin vui chào đón con trai đầu lòng vào ngày 8/4. Nhiều ý kiến cho rằng Quỳnh Châu khi mới sinh con được 3 ngày đã có mặt ở nơi đông người là không phù hợp. Bởi lẽ, thời gian ở cữ thường kéo dài từ 4-6 tuần với mục đích để mẹ bỉm nghỉ ngơi, ổn định sức khoẻ lẫn tinh thần.

Dưới các đoạn clip lan truyền, không ít bình luận bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng việc đi lại, xuất hiện tại sự kiện sớm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, đặc biệt trong trường hợp sinh mổ. Một số cư dân mạng còn chú ý đến tư thế ngồi và cách di chuyển của Quỳnh Châu, cho rằng điều này chưa thực sự phù hợp với một người vừa trải qua quá trình sinh nở.

Tuy nhiên, thực tế ngày 8/4 vừa qua là thời điểm Quỳnh Châu chính thức công bố việc đã sinh con trai đầu lòng, không phải là ngày cô vừa sinh em bé. Theo đó, Á hậu Quỳnh Châu đã sinh con trước đó một khoảng thời gian và lựa chọn giữ kín thông tin. Sau khi sinh, cô ở cữ tại một trung tâm chăm sóc sau đó trở về nhà ổn định cuộc sống rồi mới chia sẻ niềm vui với công chúng.

Việc công bố muộn khiến nhiều người hiểu nhầm rằng Quỳnh Châu vừa sinh con được 3 ngày đã xuất hiện tại sự kiện. Trên thực tế, thời điểm cô tham gia sự kiện là sau khi đã trải qua giai đoạn hồi phục cần thiết. Qua hình ảnh được ghi lại, Quỳnh Châu xuất hiện với diện mạo tươi tắn, thần thái thoải mái, không có dấu hiệu mệt mỏi.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu vốn là người khá kín tiếng về đời tư. Việc giữ riêng tư trong giai đoạn mang thai và sau sinh cũng phù hợp với cách cô xây dựng hình ảnh từ trước đến nay. Chính điều này đã dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Trong showbiz Việt, nhiều mỹ nhân cũng chọn cách âm thầm sinh con, khi sức khoẻ mẹ và bé ổn định mới chia sẻ niềm vui với công chúng.

Hành trình hôn nhân của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn đã bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, họ luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông. Quỳnh Châu từng chia sẻ Phát Nguyễn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái.

Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và du lịch. Trước đó, anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Hiện tại, anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi, đây là pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (còn được gọi là khách sạn Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Từ khi vợ mang thai, nam doanh nhân chủ động sắp xếp lại công việc, không di chuyển quá nhiều giữa TP. HCM và Đà Lạt để tiện chăm sóc vợ. Cả hai chủ động tham gia các lớp tiền sản để kiến thức về sinh nở và chăm sóc mẹ và bé. Anh cùng vợ vào phòng sinh để động viên tinh thần và đón khoảnh khắc đầu đời của con. Bố mẹ chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng rất tâm lý và chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc con dâu trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Khi con trai chào đời, Á hậu Quỳnh Châu chia sẻ với chúng tôi: " Em bé chào đời khỏe mạnh, đó là điều khiến Châu và gia đình yên tâm nhất. Thật sự đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt, vừa xúc động vừa hạnh phúc, và vợ chồng Châu cảm thấy rất biết ơn vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Khoảnh khắc lần đầu chạm vào con, Châu vừa hồi hộp, vừa bỡ ngỡ, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Châu vô cùng biết ơn anh Phát và gia đình đã luôn ở bên cạnh, đồng hành và tiếp thêm cho mình rất nhiều sức mạnh để vượt qua hành trình này. Mọi người có hỏi Châu có thấy đau không. Thật ra là những ngày sau thì có nhưng mỗi khi nhìn thấy con vui quá không nhớ gì đau luôn".

