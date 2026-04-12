Chia buồn với Lee Hyori

Chiều 12/4, JTBC đưa tin, cha của “nữ hoàng gợi cảm Kpop” Lee Hyori - ông Lee Jung Kwang vừa đột ngột qua đời trong sáng cùng ngày. Hiện linh cữu của ông được đặt tại Phòng số 1 ở Nhà tang lễ thuộc Bệnh viện Đại học ChungAng, Seoul. Lễ đưa tang dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 14/4 tới đây. Ông Lee Jung Kwang được an táng ở khu mộ phần của gia đình ở tỉnh Chungcheong Bắc.

Nguồn tin cho biết thêm tên của Lee Hyori cùng các anh chị ruột và chồng cô đã được ghi trong danh sách ban tổ chức lễ tang. Nữ ca sĩ cùng ông xã - nhạc sĩ Lee Sang Soon hiện đang túc trực trong nhà tang lễ để tiếp đón khách và thực hiện các nghi lễ quan trọng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc tới Lee Hyori, đồng thời để lại nhiều bình luận động viên chân thành cho gia đình nữ ngôi sao để họ có thể vơi đi phần nào nỗi đau buồn sau cú sốc mất đi người thân.

Cha Lee Hyori vừa đột ngột qua đời trong ngày 12/4. Ảnh: Naver

Vợ chồng Lee Hyori hiện đang túc trực trong nhà tang lễ để đón khách. Ảnh: Nate

Trong quá khứ, Lee Hyori từng nhiều lần bày tỏ tình cảm dành cho cha cô - 1 người thợ cắt tóc chăm chỉ và yêu nghề. Theo lời “nữ hoàng gợi cảm Kpop”, cha cô đã dùng công việc cắt tóc để nuôi nấng các con nên người.

Xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình The Oppa Of Tteokbokki House (đài MBC) hồi tháng 5/2022, Lee Hyori bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mình: “Nhớ lại lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ đã vay mượn tiền để mở 1 tiệm cắt tóc nhỏ. Chúng tôi sống dựa vào số tiền kiếm được từ tiệm cắt tóc của cha tôi. Cha mẹ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ vào thời điểm đó để nuôi nấng chúng tôi nên người”.

Lee Hyori còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa nhằm tri ân cha mình thông qua ca khúc The Barber’s Daughter (Con Gái Của Người Thợ Cắt Tóc) nằm trong 1 album ca nhạc của cô hồi năm 2008.

Đồng thời, nữ ca sĩ sinh năm 1979 cũng bày tỏ nỗi cảm thông sâu sắc với những khó nhọc của cha: “Cha tỏ ra rất nghiêm khắc khi chúng tôi còn nhỏ. Nhưng tôi nghĩ đó là vì cha phải chịu quá nhiều áp lực và nỗi thất vọng trong bối cảnh cuộc sống của cả gia đình ở Seoul vốn phải đối mặt với vô vàn khó khăn xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền. Vì vậy, theo 1 cách nào đó, tôi thấu hiểu cho cha. Tôi yêu cha mình. Tôi không ghét cha vì chuyện ông ấy từng nghiêm khắc với mình lúc nhỏ”.

Lee Hyori nhiều lần nhắc tới cha mình trên sóng truyền hình. Ảnh: Naver

Hồi tháng 1/2023, trong lần xuất hiện trên chương trình Canada Check-in (đài tvN), Lee Hyori gây lo lắng khi chia sẻ chuyện cha cô đang phải chiến đấu với bệnh tật. Trước ống kính, nữ ngôi sao tâm sự: “Tự nhiên tôi nhớ mẹ quá. Dạo này, tôi không gọi điện cho mẹ nhiều. Vì mỗi lần gọi điện, mẹ toàn nói về những vấn đề khó khăn nên tôi cũng thấy mệt mỏi, bất an theo. Cha tôi đang đau ốm trong người. Chắc mẹ tôi phải vất vả lắm. Tôi từng tưởng mẹ là người yếu đuối. Cha thì lại hay nóng tính, mẹ thì luôn... Giờ đây khi nhìn thấy cảnh mẹ kiên trì chăm sóc cha tại nhà như vậy, tôi mới thấy mẹ thật đáng ngưỡng mộ. Thì ra mẹ mạnh mẽ hơn tôi tưởng”.

Dù khi ấy đang phải chiến đấu với bệnh tật nhưng cha Lee Hyori vẫn luôn sáng bừng lên vẻ tự hào mỗi khi nhắc tới nữ ca sĩ. Người quen cho biết cha Lee Hyori tỏ ra rất vui mỗi khi được mọi người trên đường nhận ra với tư cách là người thân sinh ra nữ ngôi sao hạng S xứ Hàn. Ánh mắt của ông cũng luôn ngập tràn tình yêu thương vô bờ mỗi khi nhắc về cô con gái nổi tiếng.

Công chúng hiện đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc tới Lee Hyori. Ảnh: Nate

