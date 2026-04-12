Selena Gomez, Gigi Hadid và dàn phù dâu hạng A "âm mưu" làm chuyện lớn có một không hai trong siêu đám cưới của Taylor Swift

Ngày 12/4, tờ Page Six đưa tin không chỉ ấn định ngày cưới, Taylor Swift cũng đã chọn xong dàn phù dâu cực xịn xò cho đám cưới thế kỷ của mình. Selena Gomez và Gigi Hadid được tiết lộ đã nhận lời đảm nhận vai trò đặc biệt trong hôn lễ của Taylor Swift. Cả hai đang cùng hội phù dâu sao hạng A "âm mưu" phá đảo đám cưới của cô bạn thân bằng việc chuẩn bị 1 bất ngờ lớn cho đôi uyên ương.

Theo đó, Selena Gomez, Gigi Hadid và dàn phù dâu đang tích cực chuẩn bị một video ngọt ngào, tôn vinh tình yêu của Taylor Swift với Travis Kelce để dành tặng cho cô dâu - chú rể. Video "có một không hai" này sẽ được trình chiếu trong khoảnh khắc Taylor Swift và Travis Kelce trao lời thề nguyện. Hội phù dâu yêu cầu đơn vị tổ chức tiệc giữ kín nội dung video với Taylor Swift đến phút cuối để tạo sự kinh ngạc, vỡ òa cảm xúc hạnh phúc cho cô bạn thân.

Bên cạnh video kỷ niệm, Selena Gomez còn đang lên kế hoạch tổ chức một buổi karaoke dành cho dàn khách mời toàn ngôi sao hạng A ngay trong đám cưới để thể hiện tình cảm gắn bó, tôn vinh vị thế siêu sao của Taylor Swift. Travis Kelce được cho là vô cùng háo hức, tán đồng đề nghị tổ chức buổi karaoke này của Selena Gomez. Travis Kelce tin rằng những kế hoạch của hội phù dâu sẽ giúp Taylor Swift có một ngày cưới tuyệt vời và khó quên.

Theo thông tin độc quyền của tờ Daily Mail, Taylor Swift và Travis Kelce đã gửi thiệp mời cưới đến bạn bè vào ngày 10/4. Ngày trọng đại của cặp đôi sẽ diễn ra vào 3/7 tại New York (Mỹ). Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết đã yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự bằng cách ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp cưới, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 250 Quốc khánh Mỹ. Theo nguồn tin thân cận, nữ ca sĩ hàng đầu muốn biến ngày vui của mình thành 1 sự kiện văn hóa đáng nhớ, cả đời không thể quên với cô và khán giả.

Sẽ có khoảng 150 người nổi tiếng hạng A đến tham dự hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce. Do thay đổi kế hoạch giữa chừng, cặp đôi hàng đầu đang ráo riết tìm địa điểm mới để dựng lễ đường, đáp ứng được số lượng khách mời đông như lễ trao giải và việc tổ chức tiệc mừng hoành tráng. Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết đang cân nhắc việc thuê 1 đấu trường hoặc không gian giống bảo tàng.

Đám cưới của cặp đôi sẽ có đầy đủ các chi tiết truyền thống như cha đẻ dắt tay cô dâu vào lễ đường, những điệu nhảy giữa cha và con gái cũng như giữa mẹ và con trai. Travis Kelce yêu cầu tiệc mừng sau đó phải có nhiều bia tươi để cô dâu - chú rể cùng khách mời chung vui. Về phần váy cưới, Taylor Swift đã đồng ý với thiết kế của thương hiệu cao cấp và đang trong giai đoạn thử đồ, chỉnh sửa cuối cùng. Mẫu váy cưới của cô được cho là đến từ 1 trong 3 thương hiệu Oscar de la Renta, Roberto Cavalli và Versace.

Trước đó, vào ngày 27/8/2025 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: " Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Nguồn: Page Six