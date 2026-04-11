Hoa khôi sinh con cho Huỳnh Hiểu Minh “dao kéo” 100% cơ thể, xem diện mạo trước chỉnh sửa mà sốc nặng

Hot girl "100% cơ thể là silicon"

Diệp Kha được biết đến là mỹ nhân có vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp đã hẹn hò, thậm chí sinh con thứ 2 cho Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, diện mạo như búp bê của Diệp Kha hiện tại là sản phẩm của công nghệ thẩm mỹ. Vào tối 10/4, trên sóng livestream, chính miệng người đẹp này thừa nhận cô đã đụng chạm "dao kéo" 100%, từ đầu đến chân không sót chỗ nào để có ngoại hình thu hút hơn.

Theo Diệp Kha, cô đã chịu đau để "chỉnh tướng" chỉ trong 1 lần duy nhất. "Tôi đã làm lại toàn bộ cơ thể. Một lần dao kéo từ đầu đến chân vì mỗi lần đi thẩm mỹ đều rất phiền và đau đớn. Làm toàn thân 1 lần thì chỉ khó chịu và đau đớn 1 lần. Có lúc can thiệp đến lưng, cánh tay, cảm giác giống như bị muỗi hay kiến cắn khắp người, rất không thoải mái. Nhưng vì đẹp tôi chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng", Diệp Kha kể.

Diệp Kha cho biết cô đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ cơ thể. Ảnh: Sina.

Sau đó, cô đã đứng lên khoe cơ thể đã can thiệp thẩm mỹ toàn bộ của mình với khán giả coi livestream. Nhìn vào gương mặt, dáng người của người tình Huỳnh Hiểu Minh, truyền thông Trung Quốc cho rằng cô đã tiêm botox chỉnh sửa đường nét, cắt mắt, nâng mũi, gọt cằm... Ngoài ra, hot girl này còn hút mỡ thừa toàn thân, làm phẫu thuật nâng ngực để thay đổi vòng 1.

Sau khi "dao kéo", Diệp Kha có khuôn mặt V-line nhỏ nhắn, sống mũi cao và đôi mắt to tròn. Ảnh: Sina.

Thân hình bốc lửa, mình hạc xương mai của Diệp Kha cũng đến từ việc can thiệp thẩm mỹ. Ảnh: Sina.

Trên MXH, khán giả Trung Quốc sửng sốt với sự liều mạng khi thẩm mỹ từ đầu đến chân của Diệp Kha. Công chúng gọi cô là hot girl "100% cơ thể là silicon". Không ít người đã chia sẻ lại hình ảnh cũ được cho là Diệp Kha trước khi thẩm mỹ. Khi chưa can thiệp "dao kéo", cô có vẻ ngoài già nua, kém sắc. Diện mạo thật trước và sau khi can thiệp thẩm mỹ của Diệp Kha khiến ai nấy đều sốc nặng vì như 2 con người khác nhau.

Hình ảnh trước và sau khi thẩm mỹ của Diệp Kha khiến dân tình sốc nặng. Ảnh: Sina.

Bị Huỳnh Hiểu Minh ruồng bỏ vì EQ thấp, quá khứ tai tiếng lừa đảo

Diệp Kha - Hoa khôi có tiếng của Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) - là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Mối quan hệ của cả hai bị lộ vào tháng 2/2022. Đến giữa năm 2023, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha chia tay. Sau khoảng thời gian tìm hiểu nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn nhưng không thể hòa hợp, tài tử sinh năm 1977 quyết định nối lại tình xưa với Diệp Kha và công khai hẹn hò với người đẹp này vào tháng 9/2024.

Ai ngờ, việc quay lại với Diệp Kha lại là lựa chọn sai lầm, khiến Huỳnh Hiểu Minh ê chề. Sau khi được tài tử hàng đầu trao danh phận, Diệp Kha bị bóc quá khứ lừa đảo "đào mỏ" đại gia đến mức làm đối phương phá sản, tham gia lớp đào tạo săn chồng giàu, phông bạt gia thế... Không chỉ vậy, người đẹp này còn gây sóng gió cho Huỳnh Hiểu Minh với những phát ngôn EQ thấp, chê bai các nghệ sĩ gạo cội ở Cbiz làm bạn trai phải muối mặt cúi đầu xin lỗi.

Quá khứ tai tiếng và những phát ngôn EQ thấp của Diệp Kha khiến Huỳnh Hiểu Minh điêu đứng, suýt mất danh tiếng. Ảnh: Sina.

Không chấp nhận nổi quá khứ thị phi của Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh đã đòi chia tay, bất chấp việc hot girl đã mang thai. Diệp Kha được tiết lộ đã yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh đưa cho mình 2,7 tỷ NDT (985 tỷ đồng) xem như khoản đền bù chia tay và phí nhận con. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh không đồng ý. Anh muốn nhận con bỏ mẹ, nhưng mức tình phí Diệp Kha đưa ra là quá lớn và bị Huỳnh Hiểu Minh thẳng thừng cự tuyệt.

Cả hai tranh chấp chuyện tiền nong trong 1 thời gian dài. Đến tháng 2/2025, Diệp Kha được cho biết đã bí mật sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh. Dù vậy, nam diễn viên chỉ muốn nuôi con, không muốn tái hợp với Diệp Kha. Gia đình Huỳnh Hiểu Minh cũng chẳng đoái hoài đến cháu nội thứ 2, để mặc cho Diệp Kha tự chăm sóc và nuôi dưỡng.

Huỳnh Hiểu Minh chỉ nhận con gái út, chứ không nhận mẹ. Ảnh: Sohu.

Sau khi có con thứ 2, Huỳnh Hiểu Minh được tiết lộ đã lập di chúc phân chia khối tài sản lên đến 10 tỷ NDT (khoảng 35.000 tỷ đồng), nhằm tránh 2 con cùng cha khác mẹ: con trai với Aneglababy và con gái với Diệp Kha, tranh chấp tài sản thừa kế trong tương lai. Theo đó, con gái út của anh và Diệp Kha sẽ được nhận 1 nửa tài sản, khoảng 17.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh thận trọng đến mức, lập hẳn quỹ tín thác kép với nhiều điều khoản rút tiền, chi trả tài sản thừa kế phức tạp để ngăn chặn Diệp Kha tiếp cận tài sản thừa kế, bòn rút tiền bạc của anh thông qua con cái.

Ngoài ra, tài tử còn đặt ra điều kiện nếu con gái muốn nhận được hết tài sản thừa kế thì phải đỗ vào trường đại học top đầu, thuộc dự án 985 ở Trung Quốc có thể kể Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán... Nếu không đỗ vào nhóm trường ưu tú và trọng điểm, con gái út của Huỳnh Hiểu Minh chỉ được nhận 50% số tiền. Đáng chú ý, chỉ khi con gái Huỳnh Hiểu Minh tròn 30 tuổi cô mới nhận được tiền thừa kế của cha.

Diệp Kha gần như không thể động vào tiền thừa kế của con gái vì Huỳnh Hiểu Minh đặt ra quy định ngặt nghèo. Ảnh: Zaobao.

Nguồn: Sina, Sohu