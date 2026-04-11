Mỹ nam điện ảnh Thái Lan cao 1m83, visual cực phẩm xuất hiện sát rạt bên Lisa giữa lúc rộ tin đồn chia tay tỷ phú gia tộc giàu nhất nhì thế giới

Chiều 10/4, tờ Ilgan Sports cho hay, nam diễn viên điển trai Thái Lan Blue Pongtiwat vừa bất ngờ “dội bom” Instagram bằng 2 hình ảnh chụp cùng Lisa (BLACKPINK). Trước ống kính, Lisa gây chú ý với khoảnh khắc thân mật dựa sát rạt vào đàn em 1m83 kém cô 3 tuổi trong khung cảnh hoàng hôn đầy mộng mơ.

Khung hình chung của mỹ nhân BLACKPINK và “hồng hài nhi” 10X đã nhanh chóng “thổi tung” mạng xã hội và hút về tới hơn 1,5 triệu lượt thả tim chỉ sau thời gian ngắn. 1 bộ phận khán giả còn nhận xét, Lisa - Blue Pongtiwat đứng bên nhau tỏa ra cảm giác couple vô cùng mạnh mẽ, khiến không ít người còn tưởng 2 nghệ sĩ là 1 cặp đôi ngoài đời thực.

Blue Pongtiwat vừa công khai bức hình chụp thân mật bên Lisa. Ảnh: IGNV

2 hình ảnh chụp cùng Lisa do Blue Pongtiwat chia sẻ lên trang cá nhân mới đây đã nhanh chóng hút về hơn 1,5 triệu lượt like và trở thành chủ đề nóng hổi. Ảnh: IGNV

Blue Pongtiwat sinh năm 2000, gây ấn tượng mạnh với nụ cười tỏa nắng, sóng mũi thẳng tắp và chiều cao 1m83. Anh từng tỏa sáng ở nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn như Mùa Hè Của Hồ Ly bản Thái, Lồng Nghiệp Chướng, Dì Ơi Đừng Có Bồ,... Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều netizen tỏ ra tò mò về mối quan hệ thực sự giữa Lisa - Blue Pongtiwat. Và theo nhiều nguồn tin của truyền thông Hàn Quốc cho hay, 2 nghệ sĩ vốn chỉ là bạn bè thân thiết với nhau. Ngoài ra, 2 khung hình nói trên vốn được chụp trong tiệc sinh nhật của Lisa ở 1 bãi biển thơ mộng hồi cuối tháng trước. Trong bữa tiệc này, nữ idol sinh năm 1997 đã mời Blue Pongtiwat cùng nhiều người bạn thân thiết khác tới chung vui.

Trước đó, Lisa từng được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng 1 người họ hàng và Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Khoảnh khắc này góp phần minh chứng cho tình bạn “trái dấu” đáng ngưỡng mộ của 2 ngôi sao.

Lisa lọt vào ống kính của khán giả khi cùng 1 người họ hàng đi mua sắm cùng Blue Pongtiwat. Ảnh: X

Màn tương tác giữa Lisa - Blue Pongtiwat đã gây xôn xao bàn tán khắp cõi mạng mới đây, âu cũng là bởi trong suốt thời gian qua, mỹ nhân BLACKPINK liên tục bị bủa vây bởi nghi vấn chia tay CEO Frédéric Arnault.

Hồi cuối tháng 2, xuất hiện trong 1 bữa tiệc ở Bali, Lisa dựa sát rạt vào DJ Disco Lines và có nhiều tương tác thân mật với đối phương. Ngay từ thời điểm đó, tờ Koreaboo cùng công chúng đã đồng loạt đặt ra nghi vấn Lisa vừa chia tay Frédéric Arnault nên nữ ca sĩ mới có thể thoải mái thân mật sát rạt vào người khác giới ngay giữa buổi tiệc.

Ngoài ra, việc em út “Hắc Hường” không còn được nhận socola từ bạn trai trong ngày Valentine năm nay càng khiến tin đồn cặp đôi đã tan vỡ lan nhanh như tên bắn. Chưa hết, Frédéric Arnault còn bị bắt gặp có ánh mắt tình tứ dành cho 1 người phụ nữ lạ trong bữa tiệc do 1 thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức cách đây không lâu cũng khiến dân tình xôn xao bàn tán, cho rằng CEO sinh năm 1995 thực sự đã dứt tình với Lisa.

Lisa thân mật sát rạt với 1 nam DJ trong bữa tiệc ở Bali, làm rộ lên nghi vấn cô đã trở lại thời kỳ độc thân. Ảnh: X

Tin đồn càng lên cao đỉnh điểm khi mới đây, netizen lan truyền ảnh chụp chung của Frédéric Arnault với người mẫu kiêm blogger thời trang người Đức Caroline Daur. Cụ thể, 2 người có bức ảnh chụp chung đầy tình tứ, Frédéric Arnault cũng được bắt gặp like ảnh của mỹ nhân sinh năm 1995. Điều này khiến nhiều người tin chắc rằng Lisa và bạn trai tài phiệt đã chia tay sau gần 3 năm gắn bó bên nhau.

Trong diễn biến mới nhất, fan với đôi mắt “cú vọ” đã vào cuộc và nhanh chóng tìm ra sự thật. Trên thực tế, Frédéric Arnault - Caroline Daur từng vướng tin đồn hẹn hò, nhưng đã là từ tháng 5/2023. Còn nhớ 2 người đã dùng bữa tối ở London vào tháng 4/2023 và cùng xuất hiện tại 1 phòng tập thể dục ở New York sau đó đúng 1 tháng. Caroline Daur cũng tham dự sự kiện với tư cách là đại sứ thương hiệu cho Tiffany & Co. - thuộc đế chế Arnault.

Theo 1 nguồn tin thân cận tiết lộ với tạp chí Bunte, giữa Caroline và Frédéric đã nảy sinh tình cảm thực sự tại bữa tiệc của Tiffany & Co. Cả 2 rời sự kiện cùng nhau, đi cùng với 3 vị khách khác. Tuy nhiên đến tháng 7/2023, Frédéric Arnault đã bắt đầu hẹn hò Lisa. Cho nên, chuyện Frédéric Arnault “mập mờ” với Caroline Daur đã là câu chuyện cũ.

Dù đã có bằng chứng cho thấy Frédéric Arnault - Caroline Daur hiện không còn hẹn hò với nhau ở thời điểm hiện tại, nhưng fan vẫn chưa hết lo lắng cho cặp đôi Lisa - Frédéric. Âu cũng là bởi 2 người họ đã từ lâu không còn được bắt gặp sánh đôi bên nhau. Còn trong quá khứ, em út BLACKPINK đã liên tục xuất hiện bên quý tử nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới trong nhiều dịp đặc biệt.

Dù cách đây gần 2 tuần, Frédéric có thả tim bên dưới 1 bài đăng của Lisa song 1 bộ phận khán giả lại cho rằng chưa thể dựa vào động thái này để khẳng định Lisa 100% vẫn đang yêu đương với tỷ phú sinh năm 1995. Nguyên nhân xuất phát từ việc bạn bè cũng có thể nhấn like vào bài đăng của nhau, không nhất thiết phải là người yêu thì mới thả tim như vậy.

Dù Frédéric đã thả tim vào 1 bài đăng của Lisa hồi tháng trước song fan của cặp đôi vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Ảnh: Naver

Đến nay, cả Lisa - Frédéric đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn đã “đường ai nấy đi”, và điều này đã khiến fan vẫn đang như “ngồi trên đống lửa” vì chưa thể xác nhận được chính xác tình trạng mối quan hệ của cặp đôi đình đám ở thời điểm hiện tại.

