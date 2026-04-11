Hoa hậu nổi tiếng quê Hải Phòng: Kín tiếng, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ai gọi điện cũng không nghe máy

Sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi làng giải trí, Nguyễn Thị Huyền bất ngờ trở lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ bởi nhan sắc vẫn mặn mà theo thời gian, nàng hậu còn khiến công chúng tò mò với lối sống kín tiếng, đặc biệt là nguyên tắc "tắt điện thoại" để dành trọn thời gian cho gia đình.

"Tôi hay nấu ăn. Nấu ăn là một trong những đam mê của tôi. Nếu ở nhà thì từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, ai gọi điện tôi cũng không nghe máy. Lúc đó máy sẽ để sang một bên, còn hoàn toàn dành cho gia đình", Nguyễn Thị Huyền từng chia sẻ trên tờ Thanh Niên Việt.

Chính sự giản dị và nguyên tắc sống rõ ràng ấy đã phần nào lý giải vì sao sau nhiều năm, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Nguyễn Thị Huyền thời còn hoạt động nghệ thuật.

Hoa hậu đình đám nhưng không chọn hào quang showbiz

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với gương mặt phúc hậu, làn da trắng và thần thái nhẹ nhàng, cô nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu được yêu mến nhất. Cùng năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới và lọt Top 15 – thành tích đáng chú ý của nhan sắc Việt thời điểm đó.

Dù có nhiều cơ hội phát triển trong showbiz, nàng hậu lại chọn con đường học vấn. Cô sang Anh du học, tốt nghiệp ngành báo chí rồi trở về nước làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV4) và sau đó công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nguyễn Thị Huyền cũng từng thử sức với nghệ thuật khi tham gia một số bộ phim như Thời xa vắng, Lâu đài tình ái hay làm MC. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức trải nghiệm, không phải con đường cô theo đuổi lâu dài.

Vẻ ngoài khỏe khoắn hiện tại của nàng hậu

Đời tư kín tiếng, từng trải qua đổ vỡ

Về chuyện tình cảm, Nguyễn Thị Huyền kết hôn năm 2007 với một Việt kiều khi đang du học tại Anh. Cặp đôi có một con gái chung trước khi ly hôn vào năm 2009.

Sau biến cố hôn nhân, nàng hậu gần như không chia sẻ về đời sống tình cảm. Suốt nhiều năm, cô giữ thái độ im lặng trước truyền thông, không vướng scandal, không ồn ào chuyện riêng tư.

Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền sống cùng gia đình và con gái, lựa chọn cuộc sống bình yên, tránh xa thị phi của showbiz.

Sau hơn 20 năm đăng quang, hoa hậu quê Hải Phòng gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện lớn hoặc tham gia hoạt động mang tính chuyên môn.

Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng người đẹp mới chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, chăm sóc gia đình, trồng cây và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ở tuổi 40, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được nhan sắc đằm thắm, phong thái nhẹ nhàng cùng cuộc sống đủ đầy, kín tiếng. Việc cô đặt gia đình lên hàng đầu, thậm chí sẵn sàng "ngắt kết nối" mỗi buổi chiều chỉ để nấu ăn và sum họp càng khiến hình ảnh của nàng hậu trở nên gần gũi và đáng ngưỡng mộ trong mắt công chúng.