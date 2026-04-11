IU - Lee Jong Suk kết hôn vào tháng 6, lộ nhà tân hôn 300 tỷ?

Sáng 11/4, tờ lovekpop95 khiến công chúng dậy sóng khi bất ngờ đăng tải bài báo đặt ra nghi vấn Lee Jong Suk và “em gái quốc dân” IU sắp sửa cử hành hôn lễ. Theo nguồn tin, cặp đôi đã cùng đón năm mới 2026 bên nhau tại nhà bố mẹ của IU. Đây được cho là tín hiệu về 1 hôn lễ của 2 ngôi sao trong tương lai gần.

Đáng chú ý, Lee Jong Suk mới đây đã mua 1 tòa nhà nằm ở “phố nhà giàu” Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul với giá 16,2 tỷ won (gần 300 tỷ đồng). Từ đây, lovekpop95 nhận định, bất động sản tài tử họ Lee mới tậu thực chất là nhà tân hôn của anh với IU. Chưa dừng lại ở đó, thời gian gần đây, tin đồn IU - Lee Jong Suk kết hôn trong tháng 6 năm nay đã râm ran trên nhiều diễn đàn trực tuyến. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng công chúng hiện đồng loạt đặt ra nghi vấn nam tài tử sinh năm 1989 khẩn trương mua nhà để chuẩn bị đón “em gái quốc dân” về làm vợ.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả IU lẫn Lee Jong Suk đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn kết hôn trong tháng 6 và có nhà tân hôn gần 300 tỷ đồng.

Aju News cũng công bố thêm nhiều thông tin đáng chú ý liên quan tới khối bất động sản mà Lee Jong Suk vừa mới tậu. Nguồn tin cho biết nam nghệ sĩ họ Lee đã thế chấp 7,2 tỷ won (khoảng 128,2 tỷ đồng) để mua tòa nhà, còn lại chi hơn 10 tỷ won (khoảng 178 tỷ đồng) bằng tiền mặt.

Tòa nhà là công trình dân dụng hạng 1 được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép, gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi trên diện tích đất 234 mét vuông. Đây là 1 công trình mới xây dựng và được cấp phép sử dụng vào tháng 1 năm ngoái, diện tích sàn mỗi tầng như sau: tầng 1 là 144,95 mét vuông, tầng 2 là 123,91 mét vuông, tầng 3 là 123,28 mét vuông, tầng 4 là 71,99 mét vuông và tầng 5 là 72,31 mét vuông.

Aju News cho hay sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai và xây dựng, 1 khoản thế chấp với số tiền bảo đảm tối đa là 7,2 tỷ won (khoảng 128,2 tỷ đồng) đã được thiết lập cùng với việc chuyển nhượng quyền sở hữu. Dựa trên việc các ngân hàng thương mại thường đặt số tiền bảo đảm tối đa ở mức 120% giá trị khoản vay gốc, số tiền vay thực tế ước tính vào khoảng 6 tỷ won (106 tỷ đồng). Điều này có nghĩa là nam diễn viên đã trả hơn 10 tỷ won (178 tỷ đồng) bằng tiền mặt để thu mua khối bất động sản nêu trên.

Phía chuyên gia quản lý tài sản bất động sản phân tích: “Cheongdam-dong là khu vực có nhu cầu cho thuê ổn định và khả năng phòng thủ giảm giá đất rất mạnh. Đặc biệt, việc mua 1 tòa nhà mới xây dường như là chiến lược ‘nhất cử lưỡng tiện’ nhằm vừa giảm chi phí quản lý vừa thu được lợi nhuận cho thuê cao”.

Nhưng tới nay, tờ lovekpop95 lại đưa ra nhận định rằng, Lee Jong Suk mua nhà gần 300 tỷ đồng không phải để đầu tư hay kinh doanh mà thực chất dùng vào việc xây dựng tổ ấm với IU.

Trong suốt thời gian gần đây, IU - Lee Jong Suk cũng liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với hàng loạt nghi vấn chia tay. Còn nhớ vào tối 4/3, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo hiện dậy sóng với thông tin IU và Lee Jong Suk đã lặng lẽ đường ai nấy đi sau 4 năm hẹn hò. Báo giới xứ tỷ dân cho biết chính người thân cận với IU - Lee Jong Suk đã xác nhận tình trạng đổ vỡ mối quan hệ của cặp sao.

Trước đó vào tối 10/1, nữ ca sĩ sinh năm 1993 từng gây xôn xao với 1 màn tương tác đáng ngờ với người hâm mộ. Đáng chú ý nhất là câu hỏi của 1 netizen gửi đến “em gái quốc dân” có liên quan tới Lee Jong Suk: “Có thể nào mỗi người trong các bạn (IU - Lee Jong Suk) tự mặc quần áo riêng, dùng ốp điện thoại riêng, đội mũ len riêng, mặc những bộ đồ khác nhau được không? Cứ nhất định cứ phải như vậy sao? (ám chỉ việc mặc đồ đôi)”. Người này còn đăng kèm hình ảnh nghi IU - Lee Jong Suk mặc chiếc áo có giá 62 triệu đồng giống hệt nhau hồi đầu năm nay.

Trước câu hỏi bất ngờ từ khán giả, IU trả lời thẳng thừng: “Ủa trong hình là quần áo khác nhau mà?”. Nói cách khác, nữ ca sĩ 9X đã phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc đồ đôi với Lee Jong Suk. Từ đây, tin đồn cô chia tay với tài tử họ Lee đã bùng lên mạnh mẽ khắp cõi mạng.

Thế nhưng giữa hàng loạt nghi vấn “đường ai nấy đi”, cặp đôi vàng đã lộ rõ bằng chứng cho thấy họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Giữa tâm bão đồn đoán, Lee Jong Suk đã chia sẻ loạt hình ảnh và clip đáng chú ý trên trang Instagram cá nhân có 26 triệu người theo dõi. Đặc biệt, công chúng đổ dồn sự quan tâm vào đoạn video ngắn ghi lại cảnh nam tài tử điển trai tạo dáng selfie bằng điện thoại. Trong clip, Lee Jong Suk khoe ra phụ kiện griptok có hình chú chim màu vàng dán phía sau smartphone.

Đáng nói, IU hiện đang sử dụng hình chú chim màu vàng có tên Tweety làm ảnh đại diện cho tài khoản Instagram có hơn 33 triệu người theo dõi của mình. Từ đây, Koreaboo nhận định, cặp đôi công khai khoe lovestagram trên mạng xã hội và ngầm khẳng định họ vẫn đang hẹn hò hạnh phúc chứ không hề có chuyện tan vỡ như nhiều tin đồn râm ran trên mạng.

Nguồn: lovekpop95

