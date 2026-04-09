Lee Jong Suk đích thị là đại gia: Vừa tậu căn nhà gần 300 tỷ giữa nghi vấn chia tay IU

Vào ngày 9/4, Aju News đưa tin Lee Jong Suk đã mua 1 tòa nhà nằm ở "phố nhà giàu" Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul với giá 16,2 tỷ won (khoảng 290 tỷ đồng). Anh thế chấp 7,2 tỷ won (khoảng 128,2 tỷ đồng) để mua tòa nhà, còn lại đã đầu tư hơn 10 tỷ won (khoảng 178 tỷ đồng) tiền mặt.

Tòa nhà là công trình dân dụng hạng 1 được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép, gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi trên diện tích đất 234 mét vuông. Đây là 1 công trình mới xây dựng và được cấp phép sử dụng vào tháng 1 năm ngoái, diện tích sàn mỗi tầng như sau: tầng 1 là 144,95 mét vuông, tầng 2 là 123,91 mét vuông, tầng 3 là 123,28 mét vuông, tầng 4 là 71,99 mét vuông và tầng 5 là 72,31 mét vuông.

Tòa nhà Lee Jong Suk mới mua nằm ở "phố nhà giàu" Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul, có giá 16,2 tỷ won (khoảng 290 tỷ đồng). Ảnh: X

Aju News cho biết sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai và xây dựng, một khoản thế chấp với số tiền bảo đảm tối đa là 7,2 tỷ won (khoảng 128,2 tỷ đồng) đã được thiết lập cùng với việc chuyển nhượng quyền sở hữu. Xét rằng các ngân hàng thương mại thường đặt số tiền bảo đảm tối đa ở mức 120% giá trị khoản vay gốc, số tiền vay thực tế ước tính vào khoảng 6 tỷ won (106 tỷ đồng). Điều này có nghĩa là nam diễn viên đã trả hơn 10 tỷ won (178 tỷ đồng) trong tổng giá mua bằng tiền mặt.

Phía chuyên gia quản lý tài sản bất động sản phân tích: "Cheongdam-dong là khu vực có nhu cầu cho thuê ổn định và khả năng phòng thủ giảm giá đất rất mạnh. Đặc biệt, việc mua một tòa nhà mới xây dường như là chiến lược 'nhất cử lưỡng tiện' nhằm vừa giảm chi phí quản lý vừa thu được lợi nhuận cho thuê cao".

Trong quá khứ, Lee Jong Suk cũng từng mua các tòa nhà ở những vị trí đắc địa tại Seoul như Hannam-dong, Sinsa-dong để hưởng chênh lệch giá thị trường hoặc nâng cao giá trị bất động sản thông qua việc cải tạo. Có thể thấy rằng bên cạnh nghề diễn, anh khá mát tay với việc kinh doanh bất động sản.

Nam diễn viên mát tay kinh doanh bất động sản. Ảnh: X

Lee Jong Suk là một trong những nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Anh sinh ngày 14/9/1989 tại Yongin, tỉnh Gyeonggi. Lee Jong Suk bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và từng là người mẫu nam trẻ nhất trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Seoul. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao lý tưởng, Lee Jong Suk nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất và gây chú ý qua các bộ phim như School 2013, I Can Hear Your Voice, Pinocchio, W và While You Were Sleeping. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, từ những vai diễn lãng mạn đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Về sự nghiệp, Lee Jong Suk không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc. Anh cũng từng thành lập công ty quản lý riêng, cho thấy sự chủ động trong việc phát triển sự nghiệp lâu dài.

Lee Jong Suk là nam thần đình đám showbiz Hàn. Ảnh: X

Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh Lee Jong Suk và IU hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, "em gái quốc dân" và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU đã từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk.

Sau khi công khai, cặp đôi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của công chúng. Dù họ không để lộ ảnh hẹn hò nhưng vẫn ẩn ý qua những món đồ đôi, những lời nói ngọt ngào về đối phương. Tuy nhiên gần đây, MXH Weibo hiện dậy sóng với thông tin IU và Lee Jong Suk đã lặng lẽ đường ai nấy đi sau 4 năm hẹn hò. Báo giới xứ tỷ dân cho biết chính người thân cận với IU - Lee Jong Suk đã xác nhận tình trạng đổ vỡ mối quan hệ của cặp sao.

Ngay lập tức, nghi vấn IU và Lee Jong Suk chia tay leo thẳng lên top 1 hotsearch MXH Weibo. Nhiều người ngay lập tức bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của cặp sao hàng đầu Kbiz. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng đây là thông tin chưa xác thực nên không thể dựa vào để kết luận mối quan hệ tình cảm của Lee Jong Suk và IU đã chấm dứt.