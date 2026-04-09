Khung hình viral nhất hôm nay: Jang Won Young đụng độ Anne Hathaway - Meryl Streep, "công chúa Kpop" có bị 2 minh tinh huyền thoại lấn át?

Khi "công chúa Kpop" chạm trán 2 huyền thoại Hollywood

Sự kiện ra mắt phần 2 của siêu phẩm điện ảnh The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) tại Seoul vừa qua không chỉ là một bữa tiệc điện ảnh mà còn là một cuộc "đụng độ" nhan sắc đỉnh cao giữa hai thế hệ, hai nền văn hóa. Mới đây, tạp chí Vogue Korea đã chính thức tung ra đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giao lưu đầy thú vị giữa "công chúa Kpop" Jang Won Young cùng hai huyền thoại Hollywood Anne Hathaway và Meryl Streep.

Trong bối cảnh sang trọng tại một khách sạn cao cấp ở Seoul, Jang Won Young đã xuất hiện với tư cách là người dẫn dắt cuộc trò chuyện đặc biệt, chào đón sự ghé thăm của hai minh tinh lẫy lừng thế giới đến quảng bá cho bộ phim The Devil Wears Prada . Đứng cạnh 2 tượng đài lớn của điện ảnh thế giới, Jang Won Young không hề tỏ ra lép vế. Ngược lại, cô nàng liên tục nhận được "cơn mưa" lời khen nhờ nhan sắc tỏa sáng, sự tự tin khéo léo và khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Jang Won Young tự tin trò chuyện cùng 2 minh tinh đình đám.

Trong bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần sang chảnh, Jang Won Young trông như một nàng búp bê sống với nhan sắc không tì vết và thần thái vô cùng cuốn hút. Thay vì sự rụt rè thường thấy khi gặp gỡ các bậc tiền bối quốc tế, nữ thần Kpop 22 tuổi lại rất chủ động, dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên bằng nụ cười rạng rỡ.

Điểm cộng lớn nhất khiến cộng đồng mạng quốc tế phải ngả mũ chính là khả năng nói tiếng Anh trôi chảy với phát âm chuẩn chỉnh của nữ thần tượng. Cô không chỉ đặt câu hỏi chuyên sâu về phim mà còn cùng Anne Hathaway và Meryl Streep thảo luận về thời trang, tạo nên một bầu không khí thân mật, tràn ngập tiếng cười.

Đoạn clip ngắn không chỉ là minh chứng cho sức hút cá nhân của Jang Won Young mà còn cho thấy sự giao thoa văn hóa thú vị giữa làng giải trí Hàn Quốc và điện ảnh Mỹ. Nhiều netizen bình luận rằng nữ idol sinh năm 2004 đã “cân” được không gian phỏng vấn cao cấp một cách xuất sắc, khiến người xem cảm nhận được sự chuyên nghiệp và duyên dáng hiếm có ở độ tuổi của cô.

Jang Won Young xinh đẹp thanh lịch như búp bê sống, không kém cạnh gì 2 minh tinh.

Ở cô toát lên thần thái tự tin, cuốn hút.

Jang Won Young nói tiếng Anh trôi chảy và có khả năng dẫn dắt cuộc trò chuyện.

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ tựa công chúa.

Cuộc trò chuyện tràn ngập tiếng cười nhờ Jang Won Young.

Nhiều netizen bình luận rằng nữ idol sinh năm 2004 đã "cân" được không gian phỏng vấn cao cấp một cách xuất sắc.

Anne Hathaway và Meryl Streep: Đẳng cấp "Yêu nữ hàng hiệu" không bao giờ phai nhạt

Sự hiện diện của bộ đôi "Tổng biên tập và nàng trợ lý" lừng lẫy tại Seoul chính là tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc ngày 8/4. Bộ đôi Anne Hathaway và Meryl Streep có buổi họp báo tại khách sạn Four Seasons Seoul ở quận Jongno, Seoul, đồng thời sẽ tham gia chương trình tạp kỹ Yoo Quiz On The Block của đài tvN.

Anne Hathaway và Meryl Streep đổ bộ Seoul để quảng bá cho The Devil Wears Prada 2.

Cả 2 vô cùng bất ngờ khi được tặng giày hoa - biểu tượng của cho sự may mắn, vẻ đẹp thanh tao và sự vĩnh cửu trong văn hóa Hàn Quốc.

2 nữ minh tinh cúi đầu cảm ơn vì món quà.

Xuất hiện tại họp báo, Anne Hathaway trông rất sành điệu trong chiếc áo trễ vai và quần da. Cô chào đón các phóng viên với một nụ cười tươi tắn rạng rỡ. "Nàng thơ" của Hollywood một lần nữa chứng minh định luật thời gian không áp dụng lên mình. Anne Hathaway khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp dường như vẫn giữ nguyên từ thời điểm phần 1 ra mắt cách đây đúng 20 năm.

Thời gian dường như không thể chạm đến nhan sắc Anne Hathaway.

Khác với vẻ thanh lịch trẻ trung của Anne Hathaway, "huyền thoại của các huyền thoại" Meryl Streep xuất hiện đầy quyền lực trong trang phục đỏ rực rỡ. Thần thái của bà khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến nhân vật Miranda Priestly – vị tổng biên tập sắc sảo, người có thể khiến cả thế giới thời trang phải nín thở chỉ bằng một cái nhíu mày.

"Tổng biên tập" Meryl Streep diện cây đỏ đầy quyền lực.

Sau bao năm chờ đợi, phần 2 của bộ phim kinh điển về giới thời trang đã chính thức trở lại. Nội dung phần này xoay quanh cuộc chiến của Miranda Priestly (Meryl Streep) trong bối cảnh ngành xuất bản tạp chí truyền thống đang bị đe dọa bởi kỷ nguyên số và mạng xã hội. Điều thú vị là Andy Sachs (Anne Hathaway) giờ đây đã không còn là cô thư ký vụng về năm nào mà đã trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, tạo nên những màn đối đầu kịch tính nhưng cũng đầy thấu hiểu với người sếp cũ của mình.

Nguồn: Vogue, Dispatch