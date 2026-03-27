Chê cái nết Jang Won Young chứ không thể chê được điều này

Trong làng giải trí Kpop, hiếm có cái tên nào lại là "thỏi nam châm" thu hút cả sự ngưỡng mộ lẫn tranh cãi dữ dội như Jang Won Young. Người ta có thể dành hàng giờ để mổ xẻ từng cái liếc mắt hay cử chỉ của cô, nhưng có một sự thật mà ngay cả những anti-fan cứng đầu nhất cũng phải ngả mũ thừa nhận: Bản lĩnh và trí tuệ của "nàng thơ" nhà Starship thực sự không phải dạng vừa.

Jang Won Young vừa gây tranh cãi nhưng cũng được khán giả yêu mến hết mực.

Khi "cái nết" trở thành tâm điểm của những mũi dùi

Thời gian gần đây, Jang Won Young liên tục vướng vào những lùm xùm về thái độ. Từ những khoảnh khắc bị cho là "tranh center" (giành vị trí trung tâm) lộ liễu với các thành viên cùng nhóm, đến những đoạn clip fancall bị tố là thiếu nhiệt tình, xem thường người hâm mộ. Nhiều người chỉ trích cô mắc "bệnh ngôi sao", quá điệu đà và thiếu đi sự chân thành cần có của một thần tượng.

Làn sóng "chê nết" này đã tạo nên một hình ảnh Jang Won Young có phần kiêu kỳ và khó gần trong mắt một bộ phận công chúng. Tuy nhiên, giữa tâm bão chỉ trích, cô nàng đã có một màn "phản đòn" cực gắt bằng chính thực lực của mình.

Cô nàng bị chê bai bởi màn huých vai Gaeul...

... để tranh giành vị trí center. Ảnh: X

1 lần tranh center khác. Ảnh: X

Jang Won Young vứt toẹt bó hoa xuống đất như vứt rác. Ảnh: X

Cô né fan nhí mượt như bơ. Ảnh: X

Trong suốt fancall chỉ cúi gằm mặt làm việc riêng. Ảnh: X

Màn lột xác trên đất Mỹ: Khi đỉnh cao trí tuệ "gánh" cả team

Trong đợt quảng bá ca khúc mới nhất mang tên Bang Bang tại Mỹ, IVE đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình lớn. Tại đây, Jang Won Young đã khiến toàn bộ khán giả phải kinh ngạc với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ. Không cần kịch bản, không cần thông dịch viên, Won Young tự tin trả lời các câu hỏi hóc búa từ MC bằng vốn tiếng Anh vô cùng tự nhiên và phát âm chuẩn xác.

Dù Jang Won Young không phải trưởng nhóm, nhưng cô đã thể hiện được bản lĩnh dẫn dắt của mình. Trong khi các thành viên khác còn e dè, cô nàng đã chủ động đại diện nhóm phát biểu, giới thiệu về thông điệp của bài hát mới và giao lưu cực kỳ duyên dáng với khán giả quốc tế.

Jang Won Young tự tin "bắn" tiếng Anh như gió trên sóng truyền hình Mỹ. Clip: X

Cộng đồng mạng bỗng chốc "đổi chiều". Nhiều bình luận thừa nhận: "Có thể chê nết cô ấy điệu, nhưng trình độ học vấn và sự thông minh của Won Young thì đúng là không có đối thủ" , hay "Nhìn cách cô ấy tự tin 'bắn' tiếng Anh trên sóng truyền hình Mỹ, mới thấy cô ấy nỗ lực rèn luyện khủng khiếp đến mức nào" .

Rõ ràng, Jang Won Young không chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc "vô thực". Cô chứng minh mình là một thần tượng có đầu tư về trí tuệ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để vươn tầm toàn cầu. Sự tự tin và khả năng ngoại ngữ xuất sắc chính là "vũ khí" giúp cô đứng vững giữa những thị phi, khẳng định vị thế không thể thay thế trong nhóm nhạc IVE.

Jang Won Young có bản lĩnh, kiến thức và kinh nghiệm dày dặn. Ảnh: X

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ tựa công chúa.

