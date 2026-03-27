"Người yêu" sinh năm 2000 của Đan Trường giờ ra sao?

Năm 2022, á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo gây chú ý khi vào vai người yêu của Đan Trường trong MV Cuộc tình trong cơn mơ. Màn kết hợp giữa nam ca sĩ đình đám và nàng hậu Gen Z nhanh chóng tạo hiệu ứng khiến nhiều khán giả tò mò về cô gái sinh năm 2000 này. Vậy cuộc sống hiện tại của Ngọc Thảo và nhan sắc ra sao ở tuổi 26?

Ngọc Thảo làm "người yêu" Đan Trường trong MV ra mắt năm 2022.

Từ á hậu đến hành trình hoạt động riêng

Sau khi đăng quang á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Lê Ngọc Thảo nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh ngày càng trưởng thành, sắc vóc được nhận xét "thăng hạng" rõ rệt qua từng lần xuất hiện. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong nhiệm kỳ, cô còn tích cực tham gia trình diễn thời trang và trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí.

Cuối năm 2024, người đẹp quyết định rời công ty quản lý để theo đuổi con đường hoạt động độc lập. Kể từ đó, dù không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, cô vẫn đều đặn góp mặt tại các event và duy trì sức hút riêng trong làng giải trí.

Không chỉ dừng lại ở thời trang, Ngọc Thảo còn bắt đầu thử sức với diễn xuất. Mới đây, cô chia sẻ niềm vui khi lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh với một vai diễn nhỏ trong dự án Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

Trên trang cá nhân, người đẹp bày tỏ: "Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, dù chỉ là một vai bé xíu xiu thôi nhưng cũng đủ khiến mình hồi hộp khi lần đầu đứng trước khán giả và nhìn thấy chính mình trên màn ảnh...".

Đây được xem là bước đi mở rộng hình ảnh, cho thấy cô không ngại thử thách bản thân ở lĩnh vực mới.

Nhan sắc hiện tại của nàng hậu.

Nhan sắc trẻ trung, ngày càng quyến rũ ở tuổi 26

Ở tuổi 26, "người yêu" của Đan Trường được khen ngày càng xinh đẹp và cuốn hút. Ngọc Thảo sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét sắc sảo, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ giúp cô luôn giữ được vẻ trẻ trung đúng chuẩn Gen Z.

Không chỉ vậy, vóc dáng của nàng hậu cũng là điểm cộng lớn: Thân hình cân đối, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài giúp cô dễ dàng "cân" mọi phong cách – từ dịu dàng, nữ tính đến gợi cảm, nóng bỏng. Khi xuất hiện tại sự kiện, Ngọc Thảo thường chọn những thiết kế tôn dáng, khoe trọn đường cong mềm mại nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Ở tuổi 26, trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo hiện là người hiếm hoi vẫn chưa lập gia đình càng khiến cuộc sống cá nhân của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.