Tình trạng của hoa hậu phải lọc máu, ghép thận

Chuyên trang sắc đẹp Filipinos in Germany đã đăng tải bài viết chia sẻ về tình trạng hiện tại của Hoa hậu Quốc tế 2013 Bea Rose Santiago, tiết lộ về cuộc chiến lâu dài và khó khăn của cô với bệnh suy thận mạn từ năm 2018.

Santiago được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính, cuối cùng tiến triển thành suy thận, buộc cô phải trải qua các buổi lọc máu thường xuyên và tìm kiếm phương pháp điều trị ở nước ngoài. Cô đã chuyển đến Toronto, Canada để tìm kiếm các phương pháp chăm sóc y tế đặc biệt và cuối cùng được ghép thận thành công sau nhiều năm chờ đợi.

Hiện nay, Santiago vẫn trong quá trình hồi phục và sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để khuyến khích người khác chăm sóc sức khỏe tốt hơn và tìm kiếm lời khuyên y tế khi cần thiết.

Vào năm 2018, Bea Santiago từng chia sẻ về việc bị suy thận, nói rằng cô chỉ còn sống được nhờ máy lọc máu và các bác sĩ, y tá tại Trung tâm Lọc máu tại nhà thuộc Bệnh viện Đa khoa Toronto.

"Tôi được chẩn đoán bệnh cách đây vài tháng, tôi đã không tin và đó là lý do tôi rời Philippines để đi Tokyo khám lại. Khi kết quả được xác nhận, tôi đã bay ngay đến bên gia đình và những người có thể hiến tạng cho tôi. Tôi sẽ cần một ca ghép tạng để cứu sống mình," cô viết.

Bea Santiago mong mọi người nâng cao nhận thức về lối sống. "Năm 16 tuổi, tôi bị bệnh thận IGA giai đoạn 1. Khi còn nhỏ, tôi từng bị nhiễm trùng đường tiết niệu, ngộ độc thực phẩm và căng thẳng. Hình như bệnh này do di truyền và khá phổ biến ở người châu Á, nên mọi người hãy đi khám nhé", cô nói.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Tôi khỏe mạnh và tập thể dục thường xuyên, không ai trong gia đình tôi mắc bệnh liên quan đến thận nhưng những chuyện như thế này vẫn xảy ra. Điều đó không có nghĩa là tôi đã bỏ cuộc. Tôi không thể bị đánh bại và sẽ được chữa lành".

Bea Santiago từng chia sẻ rằng tình trạng của mình có thể liên quan đến lối sống trước đây, bao gồm việc sử dụng nhiều thực phẩm bổ sung thể hình như creatine. Người đẹp bày tỏ mong muốn nâng cao nhận thức về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng thực phẩm bổ sung lâu dài.

Creatine là hợp chất tự nhiên mà cơ thể có thể tự tổng hợp từ các axit amin để cung cấp năng lượng tức thời cho cơ bắp, giúp tăng hiệu suất tập luyện và hỗ trợ phục hồi. Trong điều kiện sử dụng đúng liều lượng từ 3 đến 5 gram mỗi ngày đối với người trưởng thành khỏe mạnh, creatine được xem là an toàn.

Tuy nhiên, nhiều người tập thể hình tự ý tăng liều lượng với kỳ vọng cơ bắp to nhanh hơn. Việc nạp quá mức creatine có thể gây áp lực nặng nề lên hệ thống lọc của thận. Bên cạnh đó, những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường có thể đe dọa đến sức khỏe của người dùng.

Câu chuyện của Bea Santiago đã trở thành bài học cảnh báo cho nhiều người, nêu bật tầm quan trọng của việc ưu tiên sức khỏe lâu dài và việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế.

Bea Rose Santiago sinh năm 1990 tại Manila, Philippines. Cô là người mẫu, diễn viên trước khi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2013. Cô từng tốt nghiệp đại học York ở Canada. Sau đăng quang, Bea Rose Santiago chủ yếu sống ở Canada và Nhật Bản.

Năm 2025, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa tin Bea Rose Santiago đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025, thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Tuy nhiên, khi danh sách các thí sinh chính thức của cuộc thi được công bố đã không có tên người đẹp.