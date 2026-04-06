Cuộc sống của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" sau khi rời showbiz, bán hết tài sản ở Việt Nam

Ngô Mỹ Uyên từng là biểu tượng nhan sắc và sự giàu có của showbiz Việt những năm 1990. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, cô còn được nhắc đến với danh xưng "hoa hậu giàu nhất Việt Nam" nhờ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Sinh năm 1974, Ngô Mỹ Uyên đăng quang Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam 1994 và sau đó giành danh hiệu Hoa hậu Thời trang Quốc tế. Cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn viên, ca sĩ và ảo thuật gia – một hướng đi hiếm có với nghệ sĩ nữ thời điểm đó.

Không chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc và tài năng, Ngô Mỹ Uyên còn gây choáng ngợp bởi độ giàu có. Cô từng sở hữu căn biệt thự dát vàng nổi tiếng tại trung tâm TP.HCM được định giá lên tới hàng trăm tỷ đồng và một villa rộng khoảng 1.000m² ở khu Thảo Điền (TP.HCM) – khu nhà giàu nổi tiếng. Tuy nhiên năm 2026, Ngô Mỹ Uyên tiết lộ đã bán hết tài sản vì không còn người thân nào ở Việt Nam, chỉ còn họ hàng xa.

Biệt thự nàng hậu mới mua cho mẹ và các em bên Mỹ.

Ngô Mỹ Uyên hạnh phúc khi gia đình sum vầy.

Số tiền bán bất động sản, cô đã mua một biệt thự gần 500 m² tại Dallas, Texas Mỹ cho bố mẹ, đồng thời gia đình hai em gái của cô cũng dọn về sống chung. Căn biệt thự này có giá khoảng 37 tỷ đồng.

"Đại gia đình tám thành viên sẽ quây quần bên nhau trong ngôi nhà này. Đây là ước mơ từ lâu của chúng tôi", nàng hậu chia sẻ trên tờ Ngôi sao.

Tuy nhiên, về phía Ngô Mỹ Uyên cô vẫn sống tại Rome (Italy) cùng chồng là Marco Casini - một giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật - và hai con gái. Gia đình cô ở trong căn hộ rộng khoảng 250m² ngay trung tâm thành phố, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, khác hẳn sự xa hoa trước đây.

Gia đình riêng của nàng hậu sống ở Ý.

Ngoài căn hộ chính, gia đình chồng cô còn sở hữu một khu nhà vườn rộng khoảng 10.000m² tại vùng Tuscany - nơi cả gia đình thường lui về nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần. Không gian sống gắn liền với thiên nhiên, có vườn cây, khu vui chơi và nhiều hoạt động ngoài trời, mang đậm phong cách sống châu Âu.

Một điểm đặc biệt trong cuộc sống hôn nhân của Ngô Mỹ Uyên là cô và bạn đời không đăng ký kết hôn. Cả hai duy trì sự độc lập về tài chính nhưng vẫn gắn bó bền chặt trong việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái.

Ở tuổi ngoài 50, "hoa hậu giàu nhất Việt Nam" năm nào giờ có cuộc sống viên mãn. Vài năm trở lại đây cô trở lại với ảo thuật, thường bay đến các thành phố lớn thuộc bang California, Texas biểu diễn nhờ đó có thể thăm nom, chăm sóc bố mẹ thường xuyên hơn so với trước đây khi họ còn ở Việt Nam.