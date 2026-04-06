Trương Lăng Hách là một nghệ sĩ thần tượng xấu tính

Trương Lăng Hách hiện là cái tên gây tranh cãi, bị chế giễu là "tướng quân kem nền" trên khắp Trung Quốc sau vai diễn kệch cỡm tô son trát phấn quá lố trong bộ phim Trục Ngọc. Giữa lúc sóng gió bủa vây Trương Lăng Hách, 1 blogger giải trí hàng đầu đã lên bài bóc trần bộ mặt thật, chỉ ra những thói xấu của mỹ nam gen Z. "Trương Lăng Hách là 1 nghệ sĩ thần tượng xấu tính không thèm giấu giếm" , blogger mỉa mai.

Theo đó, Trương Lăng Hách bị đánh giá có năng lực, nhan sắc và tính cách âm vô cực. Ngoài chiều cao 1m90 là real thì mọi thứ xoay quanh mỹ nam này đều là sự giả tạo, có được nhờ chống lưng của thế lực tư bản và đặc biệt là việc vung tiền không tiếc tay để chạy bài PR hình tượng.

Trương Lăng Hách bị mỉa mai là 1 nghệ sĩ thần tượng xấu tính không thèm giấu giếm. Ảnh: Sina.

Theo đó, Trương Lăng Hách bị tố chạy truyền thông hình ảnh học bá, đặc biệt giỏi toán với số điểm 182/200 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, từng học cấp 3 ở trường trung học top đầu tỉnh Giang Tô, thuộc 50 trường trung học tốt nhất Trung Quốc rồi đỗ vào ngành Kỹ thuật điện của trường Đại học Sư Phạm Nam Kinh - trường thuộc dự án 211 trọng điểm của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đi show truyền hình gặp phải câu hỏi toán học, anh giải sai không chỉ 1 mà đến tận 3 lần.

Khi còn theo học tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, dưới tên thật Trương Gia Vỹ, nam diễn viên sinh năm 1997 từng là người biên tập một bài báo phê phán thẳng thắn những vấn đề anh cho là "mặt tối" của nghệ sĩ thần tượng Cbiz như mặt đơ không chút kỹ năng diễn xuất, phim hot ảo không đem lại giá trị thật.

Ấy vậy mà đến khi vào showbiz, Trương Lăng Hách lại sống đúng với hình mẫu mà bản thân từng cay mắt. Thay vì nghiêm túc trau dồi diễn xuất sau mỗi dự án, Trương Lăng Hách lại chỉ chăm chút đến ngoại hình. Tham gia diễn xuất từ năm 2020 đến nay, anh vẫn chưa thoát mác "bình hoa di động". Hồi tháng 3 vừa qua, Trương Lăng Hách được khán giả bình chọn là Mỹ nam sinh sau năm 1995 diễn tệ nhất showbiz Trung Quốc.

Nam diễn viên bị chê chạy bài PR tâng bốc bản thân quá đà, nhưng trình độ thực tế kém cỏi. Ảnh: Sina.

Chưa dừng lại ở đó, Trương Lăng Hách còn bị đánh giá có tính sân si, ảo tưởng sức mạnh không ai bằng trong showbiz Trung Quốc. Anh từng có phát ngôn phân biệt, chê bai ngoại hình của người Đông Nam Á, nhưng bản thân lại sống dựa vào filter làm đẹp và công nghệ photoshop. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn ngầm tự ví mình có ngoại hình nổi bật như tài tử Leonardo DiCaprio khi cho biết "đẹp trai cũng là 1 gánh nặng". Theo sao nam, khán giả chỉ quan tâm đến ngoại hình mà bỏ qua khả năng diễn xuất của anh.

Phát ngôn này của Trương Lăng Hách khiến netizen xứ Trung cạn lời, yêu cầu anh đã EQ thấp thì bớt nói và về nhà soi gương lại. Theo khán giả xứ tỷ dân, Trương Lăng Hách "quảng bá" mình là 1 học bá nhưng dường như anh không biết lượng sức mình và cũng chẳng hiểu gì những nghệ sĩ huyền thoại trong lĩnh vực diễn xuất đang theo đổi. Leonardo DiCaprio vừa ra mắt đã gây chấn động toàn thế giới với vẻ đẹp trai trời ban, 22 tuổi đã là Ảnh đế và cả thế giới đều công nhận thực lực diễn xuất của tài tử Hollywood.

Trong khi Trương Lăng Hách thực tế có nhan sắc bình thường, sống không thể thiếu filter, đối mặt với cam thường liền hiện nguyên hình diện mạo đầy khuyết điểm. Phim nào anh cũng bị chê diễn đơ, gượng gạo đến cưỡi ngựa mà còn phải nhờ ekip dùng dây cáp, đạo cụ hỗ trợ. Việc Trương Lăng Hách so sánh mình với Leonardo DiCaprio là vô cùng khập khiễng, biến anh trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, đồng thời tự lật tẩy bản thân không có năng lực nhưng lại ảo tưởng thái quá.

Trương Lăng Hách bị chế giễu ảo tưởng sức mạnh khi so sánh bản thân với tài tử Leonardo DiCaprio. Nói về diễn xuất và nhan sắc, mỹ nam sinh năm 1997 chỉ có nước "xách dép" cho ngôi sao Hollywood. Ảnh: Sina.

Nhan sắc thật của Trương Lăng Hách là nỗi thất vọng lớn. Anh sống không thể thiếu filter cà mịn da và các app làm đẹp. Ảnh: Weibo, Getty Images.

Thời gian qua, Trương Lăng Hách điêu đứng vì vai diễn gây tranh cãi lớn trong bộ phim Trục Ngọc. Hình ảnh tướng quân ra trận với bộ dạng to son trát phấn, điệu đà quá lố khiến anh gặp rắc rối với cơ quan quản lý văn hóa. Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã phải tổ chức hội nghị khẩn vì vụ ồn ào liên quan đến vai diễn của Trương Lăng Hách, đồng thời ban hành 1 lệnh hạn chế ngầm dành cho nam diễn viên gen Z. Theo đó, các phim mà Trương Lăng Hách tham gia, đặc biệt là phim cổ trang, sẽ bị xét duyệt rất kỹ khi xin cấp phép lên sóng để tránh tranh cãi lặp lại một lần nữa. Lệnh hạn chế này là đòn giáng nặng vào sự nghiệp đang lên, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận phim mới của Trương Lăng Hách.

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn bị hàng loạt báo lớn như Hoàn Cầu Thời báo, Tân Hoa Xã, Thông Tấn Xã Trung Quốc, Quân Chính Bình, Công nghiệp Quốc Phòng Trung Quốc, Nhân Dân Nhật Báo... phê phán, gọi anh là nỗi xấu hổ khi có vai diễn gây tác động tiêu cực đến ngành phim ảnh.

Trương Lăng Hách còn bị mỉa mai là "tướng quân kem nền" vì lớp trang điểm đậm, ăn mặc như đi trình diễn thời trang khi vào vai tướng quân ra trận trong bộ phim Trục Ngọc. Ảnh: Sina.

Vì vai diễn gây ra tranh cãi tiêu cực làm ảnh hưởng đến bộ mặt của ngành phim truyền hình Trung Quốc, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã đưa Trương Lăng Hách vào danh sách nghệ sĩ bị để mắt đặc biệt. Các phim của anh sẽ bị xét duyệt kỹ hơn các diễn viên khác. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu