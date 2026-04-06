Jeon Ji Hyun diện bộ đồ kín cổng cao tường nhưng khiến cả MXH phải bàn, Ji Chang Wook lép vế toàn diện trước nam thần “không góc chết”

Trong sự kiện vừa mới diễn ra, Jeon Ji Hyun diện chiếc áo blouse lụa thiết kế cao cổ làm nổi bật nét đẹp cổ điển và sang trọng của nữ minh tinh đình đám. Cô kết hợp với chiếc quần ống rộng tạo nên phong thái thanh lịch trong mỗi bước di chuyển. Ở khung hình riêng, mỹ nhân sinh năm 1981 còn gây ấn tượng mạnh nhờ visual quyến rũ cùng thần thái sang chảnh gần như vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi dấu vết thời gian. Thế nhưng, trong khung hình chung cùng dàn sao, Jeon Ji Hyun bỗng bị lạc quẻ hoàn toàn bởi set đồ trắng toàn tập. Thậm chí, ký giả tờ Xportsnews còn đặt ra nghi vấn ekip và đồng nghiệp quên không thông báo dress code sự kiện cho nữ minh tinh họ Jeon.
Bên cạnh Jeon Ji Hyun, Ji Chang Wook - Go Soo cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng trong buổi họp báo mới đây. Đáng chú ý, tài tử họ Ji bỗng xuất hiện với kiểu tóc lạ lẫm, khiến anh bị lép vế hoàn toàn trước đàn anh hơn tận 9 tuổi.