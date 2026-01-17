Có nên tiếp tục ủng hộ cặp đôi IU - Lee Jong Suk?

Cách đây khoảng 1 tuần, tin đồn IU - Lee Jong Suk chia tay đã xuất hiện rầm rộ. Nghi vấn bỗng rộ lên sau khi IU bất ngờ đích thân lên tiếng bác bỏ thông tin cô dùng đồ đôi với tài tử họ Lee. Suốt những ngày qua, cặp đôi vẫn chưa hề có động thái phản hồi về tin đồn "đường ai nấy đi", khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang xen lẫn lo lắng. 1 bộ phận khán giả còn tự hỏi không biết có nên tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng IU - Lee Jong Suk nữa hay không.

Tới sáng 17/1, tờ Koreaboo đưa tin, IU - Lee Jong Suk vừa lộ bằng chứng hẹn hò mới nhất, cho thấy cặp đôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Theo nguồn tin, Lee Jong Suk vừa chia sẻ loạt hình ảnh và clip mới về bản thân lên trang Instagram cá nhân có 26 triệu người theo dõi. Đáng chú ý, công chúng đổ dồn sự chú ý vào đoạn video ngắn ghi lại cảnh nam tài tử điển trai tạo dáng selfie bằng điện thoại. Trong clip này, anh khoe ra phụ kiện griptok có hình chú chim màu vàng dán phía sau smartphone.

Đáng nói, IU hiện đang sử dụng hình chú chim màu vàng có tên Tweety làm ảnh đại diện cho tài khoản Instagram có hơn 33 triệu người theo dõi của mình. Từ đây, Koreaboo nhận định, cặp đôi công khai khoe lovestagram trên mạng xã hội và ngầm khẳng định họ vẫn đang hẹn hò hạnh phúc chứ không hề có chuyện tan vỡ như tin đồn trước đó.

Lee Jong Suk gây chú ý khi để lộ phụ kiện griptok có hình chú chim màu vàng dán phía sau điện thoại. Ảnh: Koreaboo

Hình đại diện trên trang Instagram IU là ảnh của chú chim màu vàng có tên Tweety. Ảnh: Koreaboo

Trước đó ít ngày, IU phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc áo đôi 62 triệu đồng với Lee Jong Suk, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã "toang" sau 3 năm hẹn hò. Ảnh: Naver

"Nhất cử nhất động" từ IU - Lee Jong Suk trong thời gian gần đây liên lục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Ảnh: Nate

Phải tới hôm nay sau khi chứng kiến bằng chứng hẹn hò mới nhất của IU - Lee Jong Suk, người hâm mộ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có thêm niềm tin để tiếp tục ủng hộ cặp đôi đình đám.

Lee Jong Suk - IU công khai hẹn hò đúng thời điểm cuối năm 2022. Kể từ đó tới nay, 2 ngôi sao thỉnh thoảng vẫn bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Lee Jong Suk vài lần âm thầm gửi gắm thông điệp yêu thương tới bạn gái ở sân bay, sự kiện qua những món đồ đôi. Hồi tháng 3/2024, nam tài tử còn tới concert H.E.R ở Seoul để ủng hộ tinh thần cho IU.

Về phần IU, cô từng nhắc tới bạn trai trong 1 buổi phỏng vấn cách đây 3 năm với niềm hạnh phúc dâng trào: "Tất nhiên là tôi có nói chuyện và tâm sự về diễn xuất với bạn trai. Khi gặp khó khăn trong quá trình quay phim, tôi thường tìm sự trợ giúp từ anh ấy, chị Yoo In Na hoặc các đồng nghiệp và tiền bối khác".

Cặp "tiên đồng ngọc nữ" không ít lần để lộ đồ đôi trong quá khứ. Ảnh: Naver

IU từng bày tỏ sự cảm kích khi bạn trai luôn hỗ trợ cô trong diễn xuất. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo