Đoạn video khiến cô em gái quốc dân IU bị gọi "ma cà rồng"

Nhan sắc sau 15 năm không hề khác biệt

Mới đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc và quốc tế lại một phen xôn xao trước video hậu trường mà IU đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, IU đã tái hiện gần như nguyên vẹn phong cách và nhan sắc của mình cách đây 15 năm – thời điểm cô ra mắt album Last Fantasy với ca khúc chủ đề You & I. Từ kiểu tóc hai bên buộc dây ruy băng, trang điểm nhẹ nhàng tôn gương mặt trong sáng và nụ cười rạng rỡ, đến cách IU di chuyển và nhảy múa trong phòng tập – tất cả đều y hệt như hồi cô mới 18 tuổi.

Điều này khiến fan không khỏi trầm trồ và đặt câu hỏi đùa vui: “IU là ma cà rồng hay sao thế?”. Điểm khác biệt duy nhất mà netizen nhanh chóng nhận ra chính là chiếc điện thoại IU cầm để chụp ảnh hậu trường. So với công nghệ hiện đại ngày nay, thiết bị trong quá khứ trở nên lỗi thời, vô tình càng làm nổi bật sự “bất biến” đáng kinh ngạc của "em gái quốc dân". Thời gian dường như không hề hằn dấu vết trên gương mặt và vóc dáng của IU.

IU tái hiện lại hình ảnh trong ca khúc You & I 15 năm trước với diện mạo không đổi. Clip: X

Khán giả như được gặp lại IU năm 18 tuổi. Ảnh: X

Đây là cảnh hậu trường vào năm 2011...

... và đây là hậu trường năm 2026. Ảnh: YouTube

Video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, khiến không ngừng bình luận: “15 năm trôi qua mà IU vẫn như gái 18 tuổi”, “Ma cà rồng thật rồi”, “Nhan sắc IU là bất tử, thời gian chỉ là con số với cô ấy”. .. Nhiều người còn so sánh trực tiếp hình ảnh 2011 và 2026, thừa nhận rằng IU không chỉ giữ được vẻ ngoài mà còn ngày càng toát lên khí chất trưởng thành, tinh tế hơn nhưng vẫn giữ được sự tươi trẻ, trong sáng đặc trưng.

Điểm khác biệt giữa năm 2011...

... và 2026 chỉ là chiếc điện thoại. Ảnh: YouTube

"Em gái quốc dân" đẹp mong manh nhưng đầy mạnh mẽ

Đằng sau biệt danh “ma cà rồng” hài hước ấy là câu chuyện về một trong những nữ nghệ sĩ tài năng và bền bỉ nhất Kpop. IU có tên thật Lee Jieun, sinh năm 1993 tại Seoul. Cô trải qua tuổi thơ nghèo khó, bị lừa đảo, từ chối nhiều lần trươc khi ra mắt năm 2008 ở tuổi 15 với mini album đầu tay Lost and Found. Với biệt danh “em gái quốc dân”, IU không chỉ là ca sĩ - nhạc sĩ xuất sắc mà còn là diễn viên đa tài, người dẫn chương trình và biểu tượng văn hóa.

Sự nghiệp âm nhạc của IU là một hành trình ấn tượng: từ những bản hit đầu tay như Good Day (2010) với 3 nốt cao kinh điển, đến You & I , Palette , BBIBBI , Celebrity , Strawberry Moon … Cô sở hữu giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc riêng. IU đã bán được hàng chục triệu bản album, thống trị các bảng xếp hạng và giành vô số giải thưởng lớn, trong đó có Daesang tại các lễ trao giải uy tín. Bên cạnh âm nhạc, cô còn gây ấn tượng mạnh mẽ qua diễn xuất với các bộ phim như Dream High , Producer , My Mister , Hotel del Luna và mới đây nhất là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt cùng nhiều dự án khác, chứng minh khả năng hóa thân đa dạng từ vai ngọt ngào đến sâu lắng, phức tạp.

IU có gia tài âm nhạc...

... và phim ảnh đáng nể. Ảnh: X

Điều khiến công chúng yêu mến IU không chỉ là tài năng mà còn là nhan sắc “lão hóa ngược” cùng tính cách khiêm tốn, gần gũi. Dù đã bước sang tuổi 33, IU vẫn giữ được làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh và vóc dáng nhỏ nhắn, thanh thoát. Cô không lạm dụng dao kéo hay filler, thay vào đó duy trì vẻ đẹp tự nhiên qua lối sống lành mạnh, chăm sóc da khoa học và tinh thần tích cực.

Video tái hiện quá khứ này không chỉ là món quà tặng fan, mà còn là minh chứng sống động cho hành trình 18 năm hoạt động nghệ thuật của IU: thời gian có thể làm thay đổi điện thoại, công nghệ, nhưng không thể làm phai mờ tài năng và nhan sắc thiên bẩm của “em gái quốc dân”.

Với IU, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự trưởng thành qua từng năm tháng, ở khả năng chinh phục khán giả bằng cả giọng hát lẫn diễn xuất, và ở tấm lòng nhân hậu khi thường xuyên làm từ thiện. IU thực chất là minh chứng đẹp đẽ nhất cho câu nói: tài năng và sự chăm chỉ sẽ giúp con người giữ mãi được ánh sáng của tuổi trẻ. Và có lẽ, chính vì thế mà sau 15 năm, diện mạo của cô trong You & I vẫn khiến bao trái tim rung động như thuở ban đầu.

IU xứng danh "em gái quốc dân" của Hàn Quốc. Ảnh: YouTube

Nguồn: TenAsia