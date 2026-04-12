Cả triệu người hướng về Coachella và Justin Bieber

13h29 (giờ Việt Nam) ngày 11/4, Justin Bieber chính thức xuất hiện trên main stage của Coachella trong sự chờ đợi gần như đạt đỉnh của khán giả toàn cầu. Khu vực sân khấu chính nhanh chóng trở thành điểm tập trung đông nhất lễ hội, với biển người phủ kín. Trên nền tảng trực tuyến, lượt tìm kiếm liên quan đến Justin Bieber tăng vọt, phản ánh sức hút khổng lồ của màn tái xuất được xem là đáng mong chờ nhất Coachella năm nay.

Justin Bieber trở lại Coachella 2026 với tư cách headliner

Ngay từ những giây đầu tiên, Justin Bieber mang đến set diễn các ca khúc trong album SWAG, đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc gần gũi, không dàn dựng phức tạp, cầu kì. Sân khấu Coachella 2026 của Justin Bieber được thiết kế theo hướng tối giản. Không gian được dàn dựng như một mặt lõm của đĩa bay, tạo cảm giác cô độc nhưng đầy chiều sâu. Justin gần như “độc hành” xuyên suốt set diễn, không vũ công, không vũ đạo phức tạp, toàn bộ sự chú ý dồn vào giọng hát và cảm xúc.

Sân khấu Coachella 2026 của Justin Bieber được thiết kế theo hướng tối giản

Concept tổng thể của sân khấu được định hình rõ ràng với tinh thần “tái sinh và trưởng thành”. Không còn theo đuổi những dàn dựng hoành tráng, Justin lựa chọn cách tiếp cận mang tính cá nhân hơn. Âm nhạc lần này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai album Swag và Swag II, với màu sắc nội tâm, có phần trầm lắng nhưng vẫn giữ được tinh thần pop đặc trưng. Hệ thống ánh sáng được tiết chế, tập trung vào biểu cảm gương mặt, tạo cảm giác gần gũi như một cuộc đối thoại trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả, thay vì một màn trình diễn mang tính phô diễn.

Hệ thống ánh sáng được tiết chế, tập trung vào biểu cảm gương mặt

Giọng hát live của nam ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi giữ được độ truyền cảm rõ rệt, giàu cảm xúc và ổn định. Không cần đến những màn phô diễn kỹ thuật cầu kỳ, cách Justin xử lý ca khúc lại tạo ra hiệu ứng trực tiếp, khiến khán giả dễ dàng bị cuốn vào mạch cảm xúc mà anh dẫn dắt. Trong tạo hình tối giản với hoodie, Justin Bieber vẫn giữ được sức hút đặc trưng, chứng minh rằng thần thái sân khấu không phụ thuộc vào sự phô trương hình ảnh. Anh chàng còn "chill" đến mức nằm trên sân khấu hát, gây bão vì giọng ca ổn định bất chấp trạng thái nào.

Justin Bieber vừa nằm vừa hát Go Baby

Justin Bieber đề cao tính kết nối, cho người hâm mộ order nhạc trong phần chat livestream của Coachella, dừng lại nhiều lần để trò chuyện. Người hâm mộ liên tục hét lên "I miss you (tôi nhớ bạn)" trong quá trình Justin Bieber biểu diễn. Không khí dần nóng lên khi Justin Bieber mang đến những bản hit toàn cầu như STAY, với khách mời The Kid LAROI.

Justin Bieber đề cao tính kết nối, cho người hâm mộ order nhạc trong phần chat livestream của Coachella, dừng lại nhiều lần để trò chuyện

Anh chàng còn "chill" đến mức nằm trên sân khấu hát, gây bão vì giọng ca ổn định bất chấp trạng thái nào

Sân khấu như một mặt lõm đĩa bay của Justin Bieber

Không khí dần nóng lên khi Justin Bieber mang đến những bản hit toàn cầu như STAY, với khách mời The Kid LAROI

Ước tính có khoảng 125.000 khán giả trực tiếp có mặt tại khu vực main stage để theo dõi, trong khi toàn bộ vé của cả hai tuần lễ hội đã được bán hết chỉ trong vòng 3 ngày sau khi Justin được công bố là headliner. Trên nền tảng trực tuyến, hàng triệu người đồng loạt truy cập livestream trên YouTube, biến đây trở thành một trong những buổi phát sóng có lượng người xem đồng thời cao nhất lịch sử lễ hội.

Justin bắt đầu set diễn vào lúc 23:25 và kéo dài xuyên màn đêm đến gần 1 giờ sáng. Dù thời tiết tại thung lũng Coachella năm nay có phần lạnh hơn và xuất hiện mưa nhẹ, bầu không khí tại sân khấu chính vẫn duy trì ở mức “nhiệt” cao. Đám đông không ngừng hát theo, tạo nên một không gian cộng hưởng hiếm có giữa nghệ sĩ và khán giả.

Sân khấu Coachella của Justin Bieber trái ngược những dự đoán về dàn dựng và set nhạc bùng nổ

Sân khấu Coachella 2026 của Justin Bieber không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hay độ phủ sóng, mà còn bởi cách anh lựa chọn kể lại câu chuyện của mình thông qua âm nhạc. Justin Bieber khiến cả triệu người dõi theo, bằng chính giọng hát và hành trình mà anh đã trải qua.

Tuy nhiên, việc dàn dựng đơn giản, chủ yếu hát lại album mới khiến không khí sân khấu Coachella của Justin Bieber trở nên trầm lắng. Chưa ngôi sao nào nhàn như Justin Bieber tại Coachella. Nhiều người kì vọng siêu sao nhạc pop sẽ mang đến sân khấu xứng tầm cả về âm nhạc lẫn dàn dựng trên main stage của lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Nhưng những dự đoán này đã đi ngược lại thực tế. Justin Bieber đứng giữa làn sóng tranh cãi, một bên chê sân khấu tẻ nhạt, gây thất vọng, một bên khen sân khấu cảm xúc, kết nối người hâm mộ.

Justin Bieber và kỳ vọng hậu Coachella

Sau nhiều năm đối mặt với biến cố sức khỏe và những khoảng lặng kéo dài, màn tái xuất của nam ca sĩ tại Coachella năm nay được xem như dấu mốc quan trọng, mở ra một kỷ nguyên mới bền vững và trưởng thành hơn. Giai đoạn 2025-2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của Justin Bieber khi anh không còn chỉ là một biểu tượng pop đình đám, mà đã trở thành một nghệ sĩ trưởng thành với nhiều vai trò trong cuộc sống.

Sau khi được chẩn đoán mắc Ramsay Hunt syndrome vào năm 2022, Justin buộc phải tạm dừng phần lớn hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị. Khoảng thời gian này, dù khiến sự nghiệp bị gián đoạn, lại trở thành cơ hội để anh tái cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ xoay quanh gia đình nhỏ bên vợ là Hailey Bieber và con trai đầu lòng Jack Blues Bieber. Hình ảnh một Justin Bieber của hiện tại không còn gắn liền với những ồn ào hay áp lực danh tiếng, mà là sự bình yên, kín tiếng và trách nhiệm.

Sau nhiều năm đối mặt với biến cố sức khỏe và những khoảng lặng kéo dài, màn tái xuất của nam ca sĩ tại Coachella năm nay được xem như dấu mốc quan trọng, mở ra một kỷ nguyên mới bền vững và trưởng thành hơn

Sự thay đổi trong đời sống cá nhân cũng phản ánh rõ nét trong âm nhạc của Justin Bieber. Năm 2025, anh phát hành liên tiếp hai album là Swag và Swag II. Không còn là những bản pop sôi động mang tính thương mại cao, các dự án này mang màu sắc nội tâm rõ rệt, giống như một cuốn “nhật ký âm nhạc”. Nội dung tập trung vào quá trình hồi phục, sự chiêm nghiệm về danh tiếng, áp lực và hành trình tìm lại chính mình. Đây cũng là lý do khiến âm nhạc của Justin Bieber giai đoạn này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, khi anh cho thấy sự trưởng thành cả trong tư duy nghệ thuật lẫn cách tiếp cận khán giả.

Năm 2026 là lần đầu tiên Justin Bieber đảm nhận vị trí headliner tại Coachella. Sức hút thương mại của Justin Bieber cũng được khẳng định mạnh mẽ khi có thông tin anh nhận mức cát-xê lên tới khoảng 10 triệu USD cho hai đêm diễn tại Coachella.

Sức hút thương mại của Justin Bieber cũng được khẳng định mạnh mẽ khi có thông tin anh nhận mức cát-xê lên tới khoảng 10 triệu USD cho hai đêm diễn tại Coachella

Trước khi chính thức trở thành headliner, Justin Bieber đã nhiều lần “phá đảo” Coachella theo cách riêng - bằng những màn xuất hiện bất ngờ. Năm 2014, anh góp mặt trong set diễn của Chance the Rapper. Đến năm 2019, Justin khiến toàn cầu bùng nổ khi xuất hiện cùng Ariana Grande để trình diễn bản hit Sorry , một khoảnh khắc mang tính biểu tượng khi anh đang trong giai đoạn tạm ngưng hoạt động. Những năm sau đó, anh tiếp tục duy trì sức nóng khi làm khách mời cho Daniel Caesar với Peaches và Tems với Essence , cho thấy sức hút chưa bao giờ suy giảm dù không hoạt động thường xuyên.

Sau hiệu ứng bùng nổ từ Coachella 2026, kỳ vọng dành cho Justin Bieber đang tăng cao. Người hâm mộ toàn cầu hiện chờ đợi thông tin về một chuyến lưu diễn thế giới có thể được công bố vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Nếu diễn ra, đây sẽ là tour diễn đánh dấu sự trở lại toàn diện của nam ca sĩ sau nhiều năm gián đoạn, đồng thời là bước đi quan trọng trong việc tái định vị hình ảnh ở giai đoạn hậu đỉnh cao.

Sau hiệu ứng bùng nổ từ Coachella 2026, kỳ vọng dành cho Justin Bieber đang tăng cao

Coachella 2026 vì thế không chỉ là một sân khấu, mà là điểm khởi đầu cho chương tiếp theo - nơi Justin Bieber không còn cần chứng minh mình là ai, mà chỉ đơn giản là tiếp tục phát triển với tư cách một nghệ sĩ đã đi qua đủ thăng trầm để hiểu rõ con đường mình chọn.