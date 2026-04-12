Phản ứng của Trang Pháp

Công diễn 1 của Đạp Gió bản Trung 2026 vừa lên sóng tối 11/04/2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi đại diện Việt Nam - Trang Pháp phải nhận kết quả thua trắng ở cả hai lượt đấu, đồng nghĩa với việc mất đi một đồng đội ngay vòng đầu tiên. Chỉ vài giờ sau khi tập phát sóng, Trang Pháp đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh chụp cùng hai đồng đội Giang Nhữ Thần và Nina, kèm theo lời nhắn gửi đầy cảm xúc dành cho thành viên phải dừng cuộc chơi.

“Nina, chị thực sự là một người chị tuyệt vời. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên của hành trình này. Trong mắt em, chị chính là ‘trạm sạc’ năng lượng đáng yêu của team One More Time. Mấy chị em mình sẽ gặp nhau sớm nhé. Em yêu các chị rất nhiều!”, Trang Pháp viết.

Những dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành nhanh chóng khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Giữa bối cảnh nhận về kết quả không như kỳ vọng, cách Trang Pháp lựa chọn nói lời cảm ơn và tạm biệt đồng đội cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần đồng đội đáng trân trọng.

Không ít khán giả bày tỏ sự thương cảm cho nữ ca sĩ khi nhìn lại hành trình tại công diễn đầu tiên. Trang Pháp thực sự đã “đạp sóng đạp gió” đúng nghĩa: hoàn thành thử thách với hai ca khúc tiếng Trung khó, dẫn dắt đội hình gồm các nghệ sĩ nước bạn trong bối cảnh rào cản ngôn ngữ lớn, nhưng vẫn mang đến một sân khấu được đánh giá cao về độ đầu tư và tính trình diễn.

Dù kết quả không phản ánh đúng những nỗ lực đã bỏ ra, phần thể hiện của Trang Pháp vẫn giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả. Tài năng cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc tiếp tục là yếu tố giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng, ngay cả trong một đêm thi nhiều tiếc nuối.

Diễn biến tại công diễn 1 của Đạp Gió 2026 không chỉ gây bất ngờ bởi kết quả, mà còn kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng. Ở lượt thi đầu tiên - đấu nhóm, đội của Trang Pháp (gồm Giang Nhữ Thần và Nina) trình diễn tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại. Đây là một sân khấu được đánh giá cao về chuyên môn khi kết hợp hàng loạt kỹ thuật khó như đu dây, múa cột cùng vũ đạo cường độ cao. Tuy nhiên, đội chỉ nhận được 824 điểm và thất bại trước đội của Lý Tiểu Nhiễm với 857 điểm – một kết quả khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Bước sang lượt đối đầu solo (PK), Trang Pháp buộc phải đại diện đội bước vào vòng sinh tồn do là đội trưởng của nhóm có điểm thấp nhất trong các đội thua. Đối đầu với “đệ nhất visual” Tiêu Tường qua ca khúc tiếng Trung Là Anh, Trang Pháp tiếp tục gây ấn tượng với khả năng hát live ổn định. Tuy nhiên, cô vẫn thua sát sao với tỷ số 437 - 472.

Thất bại này kéo theo hệ quả: đội của Trang Pháp buộc phải loại một thành viên. Nina người có số phiếu bình chọn cá nhân thấp nhất phải dừng cuộc chơi. Khoảnh khắc Nina ôm chầm lấy Trang Pháp và nói “You’re the best captain ever” trước khi rời đi đã khiến nữ ca sĩ Việt bật khóc ngay trên sân khấu. Không dừng lại ở đó, kết quả công diễn còn thổi bùng làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là tại Trung Quốc. Các từ khóa liên quan đến việc Trang Pháp bị “xử ép” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất bình về điểm số, cho rằng tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm thiếu điểm nhấn, thậm chí bị ví von là “văn nghệ tiểu học” nhưng vẫn giành chiến thắng trước một sân khấu được đầu tư công phu hơn. Từ đó, không ít nghi vấn về việc dàn xếp kết quả hoặc thiếu minh bạch trong khâu chấm điểm đã được đặt ra.

Bên cạnh đó, luật chơi của chương trình cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Việc một đội có phần nhìn lẫn phần nghe ổn định vẫn phải rơi vào vòng nguy hiểm chỉ vì chênh lệch điểm số khiến nhiều người cho rằng cơ chế thi đấu thiếu công bằng.

Một bộ phận khán giả còn đặt nghi vấn về việc các thí sinh nước chủ nhà được hỗ trợ kỹ thuật quá mức, từ chỉnh giọng đến hát nhép, trong khi Trang Pháp phải biểu diễn live hoàn toàn với cường độ vũ đạo cao. Điều này càng khiến tranh cãi trở nên gay gắt hơn.

Hiện tại, trang Weibo chính thức của chương trình đang tràn ngập bình luận yêu cầu minh bạch điểm số. Tại Việt Nam, người hâm mộ cũng đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối và phẫn nộ trước kịch bản được cho là bất lợi cho đại diện nước nhà ngay từ những vòng đầu tiên.

Giữa tâm bão tranh cãi, Trang Pháp vẫn chọn cách lên tiếng nhẹ nhàng, tập trung vào tình cảm dành cho đồng đội. Chính điều đó càng khiến hình ảnh của cô ghi điểm, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi bản lĩnh và thái độ làm nghề.

Ảnh cap màn hình/FBNV