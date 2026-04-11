Tối 11/4, vòng công diễn đầu tiên của chương trình Đạp Gió 2026 tiếp tục lên sóng phần thứ 2. Một trong những sân khấu thu hút sự chú ý lớn nhất từ cộng đồng mạng xứ Trung lẫn khán giả Việt Nam là tiết mục Đại Nghệ Thuật Gia do Trang Pháp làm đội trưởng, trình diễn cùng hai thành viên Giang Ngữ Thần và Duy NiNa. Mặc dù mang đến một tiết mục được đầu tư mạnh về mặt thị giác, những hạn chế về kỹ năng biểu diễn của đội hình đã khiến nhóm nhận về kết quả không như kỳ vọng.

Thử thách của team Trang Pháp càng trở nên chông gai hơn khi đối thủ trực tiếp của họ trong lượt đấu này là đội của Lý Tiểu Nhiễm. Việc phải cạnh tranh với một đội hình được dẫn dắt bởi nữ diễn viên sở hữu độ nhận diện công chúng cực kỳ cao tại thị trường xứ tỷ dân khiến cơ hội giành chiến thắng của team Trang Pháp trở thành một bài toán vô cùng khó khăn.

Bước lên sân khấu chính thức, tiết mục Đại Nghệ Thuật Gia lập tức gây ấn tượng bằng sự hoành tráng. Trang Pháp mở màn bằng việc được treo lơ lửng trên cao nguy hiểm, xuất hiện trong trang phục váy trắng cùng đôi cánh ma mị. Nửa đầu bài hát, cả nhóm đồng diễn trong những chiếc váy bồng bềnh, mang đến không khí bí ẩn.

Cao trào của sân khấu nằm ở phần lột đồ khi ba nữ nghệ sĩ đồng loạt rũ bỏ lớp váy trắng, hóa thân thành concept cá tính trong trang phục váy đen ôm sát ngay trên sân khấu. Trong khoảnh khắc chuyển đổi trang phục tốc độ cao này, Trang Pháp đã gặp phải một chút trục trặc. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, xử lý mượt mà và tiếp tục dẫn dắt nhóm hoàn thành trọn vẹn phần vũ đạo bùng nổ.

Phần nhìn mãn nhãn khiến khán giả tại trường quay vô cùng phấn khích, thế nhưng yếu tố cốt lõi là âm nhạc lại bộc lộ nhiều điểm yếu. Quyết định vừa thực hiện vũ đạo cường độ cao vừa hát live hoàn toàn bằng tiếng Trung đã làm khó Giang Ngữ Thần và Duy NiNa. Hai thành viên này nhanh chóng bộc lộ rõ khuyết điểm về kỹ năng thanh nhạc còn nhiều hạn chế.

Phần đánh giá của ban giám khảo sau đó đã phản ánh đúng thực tế màn trình diễn. Dù ghi nhận nỗ lực và dành lời khen cho khâu dàn dựng sân khấu tốt, các giám khảo không giấu được sự hụt hẫng. Họ thẳng thắn nhận xét phần lời hát của nhóm không được phát âm rõ ràng làm giảm đi đáng kể trải nghiệm của người nghe.

Trong những ngày qua, tình thế của Trang Pháp tại chương trình liên tục trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Cô bước vào công diễn 1 với vô vàn khó khăn khi phải gánh vác vị trí lãnh đạo một đội hình bị đánh giá là yếu thế. Hai đồng đội của cô, Giang Ngữ Thần và Duy NiNa, đều không sở hữu nền tảng kỹ năng ca hát hay vũ đạo nổi trội. Khó khăn chồng chất khó khăn khi trước đó, nhóm đã nhận về số điểm khá thấp từ ban giám khảo trong vòng kiểm tra năng lực. Kết quả này trực tiếp đẩy team Trang Pháp vào tình thế nguy hiểm, buộc họ phải tham gia thách đấu với 4 nhóm khác. Luật chơi được đưa ra vô cùng khắc nghiệt khi chỉ có chiến thắng mới giúp cả nhóm an toàn bước tiếp.

Quỹ thời gian chuẩn bị gấp rút tạo ra áp lực cực lớn lên đội trưởng Trang Pháp. Bên cạnh việc lên ý tưởng dàn dựng, chia line và rèn giũa kỹ năng cho hai đồng đội trong ca khúc chính, đại diện Việt Nam còn phải cật lực tập luyện thêm một bài hát tiếng Trung khác là Là Anh. Nếu màn thách đấu của nhóm thất bại, Trang Pháp sẽ phải một mình bước vào vòng thi PK giữa các đội trưởng để giành giật cơ hội sống còn.

Kết quả chung cuộc, lượt bình chọn từ khán giả trường quay dành cho sân khấu này dừng lại ở con số 824 điểm. Đây là một mức điểm rất thấp đội Trang Pháp đã thua cuộc trong lượt thách đấu với đội của Lý Tiểu Nhiễm nên phải bước vào vòng đối đầu giữa các đội trưởng. Trang Pháp buộc phải thắng trong vòng đối đầu này nếu mong muốn đội được an toàn và bảo toàn số lượng thành viên.

Ngay sau khi lên sóng, hầu hết dân mạng Trung Quốc đều bất ngờ với số điểm của đội Trang Pháp. Hầu hết phản ứng đều cho rằng tiết mục của đội Trang Pháp rất ổn và việc giành được số điểm 824 là một điều khó hiểu. Dân mạng xứ Trung cũng dành lời khen cho nỗ lực phát âm tiếng Trung của Trang Pháp.